Crocs l-a cooptat pe Pete Davidson ca noul său ambasador, aducând atitudinea relaxată a comediantului într-o campanie centrată pe iconicul model Classic Clog. Parteneriatul mizează pe autenticitatea brută a lui Davidson, care se potrivește perfect cu mesajul campaniei „Do Your Thing”.

„Sunt doar eu, în mod confortabil”

Într-un clip video al campaniei, Davidson poartă versiunea sa de ținută de nuntă. O cămașă albă de smoking cu un plastron negru, un papion descheiat, pantaloni scurți cargo bej, șosete desperecheate și o pereche de saboți Classic Clogs albi. Look-ul ironic subliniază mesajul central al campaniei, anume că stilul personal nu are reguli. „Unii oameni nu sunt de acord cu interpretarea mea a ținutei formale”, spune el în clip. „Eu sunt doar eu, în mod confortabil.”

Și nu e doar o strategie de marketing. La premiera serialului său „Bupkis” din New York, în aprilie 2023, Davidson a purtat cizme Ugg personalizate, demonstrând că a preferat de mult timp confortul în detrimentul convenționalului.

O potrivire firească

Alegerea pare să fi venit natural pentru actor. „Port Crocs de-o viață. Sunt pur și simplu confortabili și tot ce vreau e să mă simt confortabil pe măsură ce îmbătrânesc. Iar Crocs merg cu orice”, a declarat Davidson într-un interviu pentru Footwear News.

Dar de ce tocmai acum? Se pare că e vorba de autenticitate. „Îmi place când ajung să lucrez cu branduri pe care le folosesc cu adevărat, așa nu pare ceva fals, știi? A fost o potrivire foarte ușoară.”

„Nu ar trebui să-ți pese deloc”

Davidson consideră „umilitor” atunci când oamenii se străduiesc prea mult să mențină aparențele și crede că stresul nu merită. V-ați gândit vreodată de ce unii oameni par să nu depună niciun efort și totuși arată cool? Ei bine, comediantul are o teorie.

„Sunt leneș și nu-mi place să depun efort în ceea ce port. Când văd pe cineva într-o ținută proaspătă, știu cât timp i-a luat”, a spus el. „Trăim într-o lume bazată pe consum. Există multă presiune să arăți într-un anume fel și să te îmbraci într-un anume fel. Dacă pot ajuta pe cineva arătându-i că nu ar trebui să-ți pese deloc, încerc să fac asta, și cred că pur și simplu funcționează pentru mine.”

Critici pentru Zuckerberg și designerii de top

Narativul global al Crocs, „Wonderfully Unordinary” (Minunat de Neobișnuit), celebrează individualitatea și încrederea de a fi tu însuți. Iar Davidson duce această idee mai departe, criticând obsesia pentru haine de designer. „Unii dintre cei mai puternici oameni din lume, niciunul dintre ei nu este îmbrăcat din cap până-n picioare în haine de designer. Uită-te la Mark Cuban sau chiar la Steve Jobs, când încă mai era printre noi. Mark Zuckerberg a luat-o razna și încearcă să se îmbrace ca un student de la fraternitate acum și e ciudat, dar și el se îmbrăca ca un tocilar nenorocit.”

Până la urmă, nu-i chiar așa simplu. „Doar pentru că ești îmbrăcat din cap până-n picioare în haine de designer, asta nu înseamnă că ești deștept, nu înseamnă că ești puternic, nu înseamnă că ești mai bun decât oricine”, a adăugat el. „Înseamnă doar că te-ai dus la Saks Fifth Avenue, te-ai uitat la manechin și ai spus: «Îl iau pe ăsta».”

Stilul de tată, adoptat dinainte

Starul din „The King of Staten Island” evită încălțămintea prea la modă, crezând că majoritatea pantofilor cool sunt în cele din urmă „ruinați” odată ce vedetele pop și modelele încep să-i poarte. „S-a întâmplat cu Solomon, cu Asics, se va întâmpla cu pantofii Under Armour, cu Adidas Gazelle, adică odată ce îi poartă ei, s-a terminat”, a spus el în glumă. „Dar Crocs, toată lumea îi poate purta pentru totdeauna și e în regulă.”

Deși recunoaște că se îmbrăca mai extravagant când era mai tânăr, acum lucrează cu stilista Britt Theodora pentru a-și crea un look mai relaxat. Davidson a fost, si, un adept timpuriu al trendului „dad-shoe” (încălțăminte de tată), adoptându-l cu ani înainte ca el și partenera sa, Elsie Hewitt, să aibă primul lor copil, o fetiță născută în decembrie. El spune că paternitatea nu i-a schimbat drastic stilul, ci mai degrabă a amplificat ceea ce era deja acolo.

„Acum sunt mai conștient de ce e curat, adică asta voi purta azi, dar în mare a rămas la fel, pentru că mă îmbrac deja ca un tată de-o veșnicie, așa că acum, în sfârșit, mi se potrivește.”