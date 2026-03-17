Peste 50 de branduri de lux italiene, mai exact 56, se pregătesc să transforme Manhattanul. Timp de trei zile, între 9 și 11 aprilie, 43 de magazine emblematice vor deveni spații culturale dedicate excelenței italiene. Un eveniment de anvergură, organizat de fundația Altagamma.

Ce înseamnă „Icons of Italy”

Evenimentul, denumit „Icons of Italy”, nu este doar o simplă expoziție. Este o imersiune totală în ceea ce înseamnă „Made in Italy”. Boutique-urile a 56 de mărci de lux din sectoare variate precum modă, design, gastronomie, băuturi, auto, bijuterii și chiar iahting își vor deschide porțile într-un mod inedit. fiecare locație din Manhattan va găzdui instalații speciale care prezintă cele mai rafinate creații italiene.

Dar ce se întâmplă concret? Ei bine, vizitatorii vor putea vedea maeștri artizani la lucru, demonstrând tehnicile din spatele produselor iconice. Vor descoperi creații de modă personalizate, vor putea participa la discuții și prezentări cu designeri și, fireste, vor avea parte de degustări de vinuri și preparate din diverse regiuni ale Italiei.

Recomandari Demi Lovato alege o ținută din piele și satin burgund pentru turneul din New York

De la Gucci la Versace, giganții modei sunt prezenți

Când spui lux italian, te gândești imediat la modă. Și, e drept, lista brandurilor participante din acest domeniu este copleșitoare. Printre numele confirmate se numără Bottega Veneta, Brioni, Bulgari, Canali, Dolce & Gabbana, Etro, Ferragamo, Gucci, Herno, Isaia, Jil Sander, Kiton, Max Mara, Missoni, Prada, Santoni, Tod’s, Valentino, Versace și Zegna.

Lista este impresionantă.

Un dialog cultural între Italia și America

Dincolo de cifre și nume sonore, evenimentul are o miză culturală. Iar Matteo Lunelli, președintele Altagamma, a subliniat importanța acestei inițiative, declarând că evenimentul „celebrează un dialog cultural între Italia și Statele Unite care a îmbogățit ambele țări de generații.”

Recomandari Brutăria suedeză Fabrique ajunge la 32 de locații și cucerește New York-ul

Acesta a continuat, explicând legătura specială cu publicul american. „Publicul american a recunoscut și a îmbrățișat de mult timp creativitatea, măiestria și spiritul antreprenorial care definesc Made in Italy. Prin această inițiativă dorim să împărtășim bogăția și diversitatea industriilor noastre creative, a adevăratelor noastre Icoane, oferind vizitatorilor o călătorie autentică în cultura, tradițiile și teritoriile care modelează excelența italiană.”

Câștigă o excursie în Italia cu o simplă fotografie

V-ați gândit vreodată că o poză din New York v-ar putea trimite într-o vacanță de vis în Italia? Se pare că da. Evenimentul vine și cu un concurs inedit. Potrivit lui Lunelli, participanții sunt încurajați să surprindă experiența lor într-o fotografie sau un videoclip.

Cele 18 „cele mai convingătoare” imagini selectate vor fi premiate cu un sejur exclusivist de două nopți la 18 hoteluri de cinci stele diferite, membre Altagamma, răspândite în toată Italia. Până la urmă, ce ai de pierdut?

Recomandari Bill Gates vs Wal-Mart în 1996 – dezbaterea care a prezis viitorul shoppingului

Proiectul este susținut de Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale din Italia și, în mod specific, de Agenția Italiană de Comerț. Iar lansarea sa are loc chiar înainte de Ziua Națională Made in Italy, celebrată pe 15 aprilie, zi care (deloc întâmplător) marchează aniversarea nașterii lui Leonardo da Vinci.