Fotografa Anastasiia Pischanska a lansat un proiect ambițios despre Generația Z din Ucraina, adunând peste 200 de mărturii de la tineri. Toate aceste povești vor sta la baza primului său documentar de lungmetraj, intitulat „WHERE HAVE YOU BEEN THEZZZE YEARS”.

O generație în tranzit

Proiectul, lansat în 2024, își propune să exploreze urmele digitale lăsate de o generație profund marcată de război și de migrație. Este o încercare de a înțelege cum trăiesc și cum simt tinerii care sunt mereu pe drumuri, nu doar fizic, ci și emoțional sau digital. V-ați gândit vreodată cum arată viața când ești constant în mișcare?

Iar Pischanska explică cel mai bine miza demersului său: „Munca mea recentă se concentrează pe urmele digitale ale unei generații modelate de război și migrație. În 2024, am lansat un proiect de cercetare despre Generația Z din Ucraina în era digitală, adunând peste 200 de mărturii printr-un apel deschis. Această investigație alimentează acum primul meu documentar de lungmetraj, WHERE HAVE YOU BEEN THEZZZE YEARS, o încercare de a surprinde subconștientul colectiv al unei generații care este în mod constant în tranzit – fizic, digital și emoțional.”

Simboluri ale propagandei

Titlul documentarului (un joc de cuvinte deliberat cu „these” și „Z”) nu este deloc întâmplător. Atât întrebarea „unde ați fost în anii aceștia”, cât și simbolul „Z” sunt descrise ca fiind instrumente clare ale propagandei rusești în mediul online. Pe de o parte, întrebarea este folosită pentru a semăna confuzie și neîncredere printre ucraineni. Pe de altă parte, simbolul colonialist „Z” este folosit pentru a marca teritoriile ocupate. Dar cum se luptă, pe bune, cu astfel de arme invizibile?

Filmul documentar exact asta încearcă să facă.

„Întrebarea «unde ați fost în anii aceștia» și simbolul «Z» joacă un rol cheie în film, acționând ca indicatori ai propagandei în era digitală. Această întrebare, propagată de media online din Rusia, seamănă confuzie printre ucraineni, în timp ce simbolul colonialist «Z» marchează teritoriile ocupate”, adaugă fotografa.

Căutări dincolo de război

Numai că lucrurile nu se opresc la analiza propagandei. Documentarul pătrunde în zone mult mai profunde, abordând întrebări aproape metafizice. Se discută despre conceptul de „egregor” al unei generații, despre natura răului și despre căutarea divinității într-o perioadă în care Dumnezeu pare absent. Este, până la urmă, o explorare a modului în care o întreagă generație poate procesa o memorie colectivă fracturată de război.

Si pentru a surprinde cât mai multe fațete ale acestei realități, Pischanska se concentrează pe grupuri diverse. „Mă concentrez pe tinerii queer, artiști, soldați și copii”, a precizat ea. Filmul devine astfel o platformă pentru voci care, nu de puține ori, sunt marginalizate, dar ale căror experiențe sunt esențiale pentru a înțelege complexitatea situației.