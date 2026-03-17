Peste 120 de studii confirmă vaccinurile ARNm anti-cancer pe fondul alarmei false a cancerului turbo

Oamenii de știință fac progrese rapide în dezvoltarea vaccinurilor ARNm împotriva cancerului, cu peste 120 de studii clinice promițătoare desfășurate încă de la începutul anilor 2000. În paralel, o teorie falsă despre un așa-zis „cancer turbo” cauzat de vaccinurile anti-COVID-19 se răspândește online, amenințând încrederea publicului într-o tehnologie care ar putea remodela îngrijirea oncologică.

Cum funcționează tehnologia ARNm în oncologie

Majoritatea a auzit de tehnologia ARNm odată cu vaccinurile anti-COVID-19. Dar cercetătorii o studiază de zeci de ani. aceste vaccinuri livrează celulelor din corp un set de instrucțiuni pentru a produce proteine specifice, un proces care învață sistemul imunitar cum să recunoască și să atace acele proteine.

În cercetarea oncologică, oamenii de știință pot proiecta vaccinuri extrem de țintite. Acestea antrenează sistemul imunitar să găsească celulele tumorale și să le distrugă mult mai eficient, fără a afecta celulele sănătoase. Un exemplu concret vine din studiile privind glioblastomul, o tumoră cerebrală agresivă cu puține tratamente eficiente. Cercetătorii au descoperit că un vaccin ARNm personalizat poate activa rapid sistemul imunitar al pacienților împotriva acestui tip de cancer și poate îmbunătăți supraviețuirea.

Ascensiunea teoriei „cancerului turbo”

„Cancerul turbo” este un termen des folosit de militanții anti-vaccin care susțin, fără nicio dovadă credibilă, că vaccinurile ARNm anti-COVID-19 provoacă forme de cancer neobișnuit de agresive. Această narațiune falsă a ajuns în presa mainstream la sfârșitul anului 2022.

Lucrurile au escaladat. În septembrie 2025, un cardiolog controversat din Marea Britanie a susținut că vaccinul anti-COVID-19 a contribuit la recentele diagnostice de cancer din familia regală, stârnind o reacție imediată din partea comunității medicale. Deși este un fenomen rar, unele persoane publice și chiar profesioniști din domeniul sănătății au afirmat că vaccinurile ar putea cauza cancer, în ciuda dovezilor ample care contrazic acest lucru, adesea prin interpretarea greșită a studiilor.

O echipă de cercetători care a monitorizat sistematic conversațiile online a observat nenumărate postări despre „cancerul turbo” începând din iulie 2023 și continuând până la începutul lui 2026. Multe postări se bazează pe anecdote cu un puternic impact emoțional, interpretări eronate ale studiilor pe animale și mituri reciclate conform cărora vaccinurile alterează ADN-ul uman.

Afirmațiile nu sunt susținute de nicio dovadă credibilă.

Iar unele postări leagă creșterea ratelor de cancer la adulții tineri de vaccinul anti-COVID-19. Numai că studiile pe populații mari nu au găsit niciun risc crescut de cancer după vaccinare.

Impactul real al dezinformării

La prima vedere, astfel de afirmații marginale par ușor de ignorat. Dar cercetările arată că ele pot avea consecințe în lumea reală. V-ați întrebat vreodată cât de periculos poate fi un simplu share pe Facebook? Informațiile inexacte despre tratamentele oncologice sunt frecvente online, iar studiile au demonstrat că acestea influențează deciziile pacienților.

Când pacienții se bazează pe abordări nedovedite în locul terapiilor recomandate, riscul lor de deces poate crește substanțial. Medicii oncologi raportează deja că trebuie să combată mituri sau informații înșelătoare pe care pacienții le-au întâlnit online, deși încă nu se știe cât de frecvente sunt aceste conversații în îngrijirea oncologică.

Știința nu este de ajuns

Tehnologia ARNm intră într-o fază esențială a dezvoltării sale. Progresul științific accelerează, însă înțelegerea publicului nu a ținut pasul. Expunerea repetată la afirmații înșelătoare poate eroda încrederea în tehnologia ARNm în timp, crescând probabilitatea ca unii pacienți să refuze terapiile bazate pe ARNm în viitor.

Odată ce dezinformarea pune stăpânire pe percepția publică, schimbarea cursului poate fi dificilă. Cercetările au arătat constant că o comunicare proactivă, transparentă și persuasivă poate contracara dezinformarea. Inovațiile medicale (precum vaccinurile ARNm anti-cancer) pot salva vieți, dar numai dacă și comunicarea ține pasul. Viitorul tratamentelor oncologice depinde nu doar de descoperirile științifice, ci și de înțelegerea și încrederea publicului.

