Liderii a patru organizații globale de modă i-au trimis o scrisoare directă lui Geoffroy van Raemdonck, CEO-ul Saks Global. Aceștia îi cer să se asigure că brandurile tinere și independente sunt plătite corect în timpul procesului de restructurare a companiei. Miza este supraviețuirea multor mici afaceri din industrie.

Scrisoare comună de la liderii modei

Consiliul Designerilor de Modă din America (CFDA), Consiliul Britanic de Modă, Camera Nazionale della Moda Italiana și Fédération de la Haute Couture et de la Mode au semnat o scrisoare comună. Documentul, trimis luni, subliniază o problemă gravă. Anumiți designeri au fost informați că s-ar putea să nu-și primească banii pentru produsele deja livrate către Saks.

„Înțelegem că procesele de restructurare sunt complexe și implică adesea decizii dificile. În același timp, am fost informați că unor designeri emergenți și independenți li s-a spus că s-ar putea să nu fie plătiți pentru bunurile pe care le-au livrat deja”, se arată în scrisoare. Pentru mulți, situația este critică. „Pentru multe dintre aceste afaceri, pierderea plății pentru comenzile onorate nu este doar un eșec financiar, ci o amenințare directă la capacitatea lor de a continua să funcționeze.”

O amenințare directă la supraviețuire

Spre deosebire de marile conglomerate, designerii independenți nu dispun de rezerve financiare considerabile. Iar când plățile întârzie sau sunt anulate, efectele se văd imediat. V-ați gândit vreodată cum funcționează un astfel de business mic?

„Designerii independenți nu au rezervele financiare pe care le au grupurile mari și conglomerate. Când plata pentru bunurile livrate este reținută, efectele pot depăși rapid o singură tranzacție, afectând salariile, angajamentele de producție și stabilitatea acestor companii”, au explicat liderii celor patru organizații (care reprezintă capitalele modei Paris, Milano, Londra și New York).

Aceștia au adăugat că viitorul industriei depinde de un sistem echitabil. „Sustenabilitatea modei se bazează pe un sistem care permite afacerilor emergente să participe și să crească fără a se confrunta cu riscuri financiare excesive.”

Apel la responsabilitate și răspunsul Saks

Scrisoarea este, pe bune, un apel direct la responsabilitate. Semnatarii îi cer CEO-ului Saks Global să analizeze cu atenție impactul deciziilor sale. „Îndemnăm cu tărie Saks Global să evalueze cu atenție impactul mai larg al procesului de restructurare și să ia măsuri pentru a se asigura că brandurile tinere și independente sunt tratate corect și responsabil în rezolvarea plăților restante.”

În replică, un purtător de cuvânt al Saks Global a transmis o declarație oficială. „Avem un mare respect pentru Consiliul Designerilor de Modă din America, Consiliul Britanic de Modă, Camera Nazionale della Moda Italiana și Fédération de la Haute Couture et de la Mode și pentru munca pe care o fac în numele designerilor talentați din industria noastră. Compania analizează scrisoarea trimisă astăzi.”

Numai că, legal, lucrurile stau puțin diferit. „Din cauza cerințelor din cazurile de Capitol 11, suntem limitați în plățile pre-petiție pe care suntem autorizați să le facem. Ne concentrăm pe progresul constant pe care îl facem în reconstruirea încrederii cu partenerii noștri de brand, stabiliți și emergenți.”

Realitatea din teren: furnizori critici și plăți parțiale

Concret, orice sumă datorată pentru bunuri sau servicii furnizate înainte de data de 13 ianuarie, când a fost depusă cererea de intrare în restructurare, va fi soluționată prin procesul judiciar. Doar plățile pentru bunurile livrate după această dată vor fi achitate în mod normal.

În ultimele săptămâni, Saks a reluat colaborarea cu aproape 600 de branduri, deblocând stocuri în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Unii designeri tineri au fost desemnați „furnizori critici” și li s-a promis continuitate. Dar nu toți au avut acest noroc.

Unul dintre acești furnizori a declarat sub anonimat situația exactă.

„Suntem un furnizor critic, iar dacă nu am fi fost, am fi dat faliment.”

Acesta a confirmat că primește 20% din suma datorată de Saks, dar compania s-a angajat să continue colaborarea. Perspectiva sa este una neașteptată: „Vor avea capacitatea de a multiplica afacerea, deoarece vor fi mai puțini furnizori.”