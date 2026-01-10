Patrice Cărăușan, concurenta de la Survivor 2025

Patrice Cărăușan, în vârstă de 27 de ani și absolventă de medicină, este una dintre concurentele care va intra în competiția Survivor România 2025. Emisiunea va avea premiera pe 9 ianuarie, iar Patrice face parte din echipa Războinicilor, potrivit Viva.

Tânăra concurentă și-a propus să își testeze limitele fizice și mentale în junglă, având ca obiectiv să devină cea mai bună versiune a sa. Cu o pregătire solidă și o licență în medicină deja obținută, Patrice își dorește ca, pe viitor, să ajute oamenii prin profesia aleasă.

Motivele înscrierii la Survivor 2025

Patrice Cărăușan s-a înscris la competiția de supraviețuire pentru a-și pune la încercare rezistența fizică și psihică. Convinsă că experiența nu ține doar de forță, ci și de echilibrul mental, ea se simte pregătită pentru provocările care o așteaptă.

Primul ajutor toți pot să se bazeze pe mine. Nu cred că Survivor este doar despre fizic, cred că este și despre mental, psihic. Mă simt foarte pregătită. Vreau să devin cea mai bună versiune a mea. Sunt curioasă cum voi fi și dacă reușește să-mi scoată zâmbetul pe buze, a declarat concurenta.

Pregătirea pentru competiție

La 27 de ani, Patrice aduce în echipa Războinicilor nu doar experiența medicală, ci și determinarea de a face față condițiilor dure din junglă. Ea speră că pregătirea sa academică îi va fi de folos în momentele critice ale competiției.

Concurenta este conștientă că va trebui să facă față foamei, strategiilor complexe și alianțelor neașteptate. Testarea capacității de adaptare reprezintă una dintre principalele sale motivații pentru participarea la show.

Noul prezentator Adi Vasile

Sezonul 2025 al emisiunii vine cu o schimbare majoră la pupitrul de prezentare. Adi Vasile, figură importantă în lumea sportului, preia rolul de prezentator al competiției de la Antena 1.

Am condus campioni. Acum o să conduc supraviețuitori. Să câștigi o competiție precum Survivor cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante. Pe de o parte ar fi rezistența mentală, psihică la cote înalte pentru a performa și a trăi în acele condiții grele de acolo, a transmis Adi Vasile.

Viziunea noului prezentator

Adi Vasile consideră că pentru a reuși la Survivor sunt necesare trei elemente cheie: rezistența mentală la cote înalte, puterea și rezistența fizică, precum și abilitățile strategice. El anticipează un show foarte intens, plin de competiție și adrenalină.

Cred că o să fie un show foarte intens în primul rând. Survivor vine cu multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai acasă și toate acestea te vor scoate dintr-o zona de confort cu totul și cred că vor demască foarte mult fiecare personaj, a explicat noul prezentator.

Structura competiției din 2025

Noul sezon Survivor va pune față în față 12 Faimoși și 12 Războinici într-o luptă dură, cu probe extrem de dificile. Concurenții vor fi nevoiți să își demonstreze rezistența fizică și psihică zi de zi, în condiții extreme de supraviețuire.

Competiția promite din nou adrenalină, tensiune și emoții puternice pentru telespectatori. Dincolo de confruntările spectaculoase, participanții vor trebui să navigheze printre strategii complexe și să formeze alianțe neașteptate pentru a rămâne în joc cât mai mult timp.

Așteptările pentru noul sezon

Telespectatorii așteaptă cu nerăbdare să vadă cum se va descurca Patrice Cărăușan în echipa Războinicilor, având în vedere pregătirea sa medicală și determinarea de a-și depăși limitele. Experiența sa academică ar putea reprezenta un avantaj în momentele când echipa va avea nevoie de asistență medicală.

Combinația dintre backgroundul medical al Patricei și noua viziune a prezentatorului Adi Vasile promite să facă din sezonul 2025 unul memorabil. Fanii emisiunii vor putea vedea începând cu 9 ianuarie cum își vor pune la încercare limitele cei 24 de concurenți în cea mai dură competiție de supraviețuire din România.