Pastila miraculoasă pentru obezitate și diabet: „Slăbești peste 10 kilograme în mod sănătos într-un an”

Pastilă-minune pentru obezitate și diabet: „Scazi peste 10 kilograme sănătos într-un an”

Un nou tratament promițător pentru obezitate și diabetul de tip 2 ar putea schimba complet modul în care aceste afecțiuni sunt tratate. Compania farmaceutică americană Eli Lilly a prezentat rezultatele finale ale studiului clinic pentru medicamentul revoluționar numit orforglipron, care a trecut cu succes ultima etapă a testelor clinice și este aproape de a fi lansat pe piață.

În cadrul studiului clinic ATTAIN-2, pacienții diagnosticați cu obezitate și diabet de tip 2 care au primit doza maximă de orforglipron au înregistrat o scădere medie în greutate de 10,5%, echivalentă cu aproximativ 10,4 kilograme în 72 de săptămâni. Comparativ, grupul care a primit placebo a înregistrat o pierdere medie de doar 2,2%.

Pe lângă reducerea în greutate, tratamentul cu orforglipron a dus și la o îmbunătățire semnificativă a glicemiei, iar în unele cazuri pacienții nu mai îndeplineau criteriile pentru diagnosticul de diabet de tip 2, conform cercetătorilor implicați în studiu.

Noul medicament vine cu un avantaj major în fața altor tratamente disponibile în prezent pe piață, deoarece poate fi administrat oral, spre deosebire de soluțiile injectabile dominante pe piață. Acest lucru ar putea îmbunătăți accesibilitatea și confortul tratamentului pentru pacienți.

Orforglipron nu se bazează pe peptide, ceea ce îi asigură o absorbție mai bună și elimină unele restricții alimentare impuse de terapiile injectabile similare. Acest aspect îl face o opțiune mai practică și atractivă pentru pacienți.

Desigur, ca orice alt medicament, orforglipron prezintă și efecte secundare, precum greață, vărsături și diaree, însă rata de întrerupere a tratamentului din cauza acestor reacții adverse a fost comparabilă cu cea din grupul care a primit placebo, ceea ce indică un profil de siguranță considerat acceptabil.

Eli Lilly estimează că medicamentul ar putea primi aprobare oficială în circa un an, urmând ca lansarea să înceapă în Statele Unite și să fie extinsă apoi pe alte piețe internaționale. În Statele Unite, peste 100 de milioane de adulți se confruntă cu obezitatea, iar cererea pentru soluții mai eficiente și mai accesibile este mare.

Dacă va fi aprobat, orforglipron ar putea deveni prima pastilă capabilă să concureze direct cu tratamentele injectabile existente, marcând astfel începutul unei noi ere în lupta globală împotriva obezității și diabetului.



