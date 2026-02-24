Paștele Ortodox și Catolic se sărbătoresc cu 7 zile diferență în 2026

Paștele Ortodox și Catolic în 2026: de ce se sărbătoresc la o diferență de 7 zile

În 2026, creștinii catolici vor sărbători Învierea Domnului pe 5 aprilie, în timp ce ortodocșii o vor celebra o săptămână mai târziu, pe 12 aprilie. Decalajul de șapte zile, deși pare minor, este de fapt cel mai frecvent scenariu atunci când cele două mari sărbători nu coincid, o situație care se întâmplă în 45% din cazuri. După ce în 2025 Paștele a fost sărbătorit în aceeași zi, diferența din acest an readuce în discuție o problemă veche de secole: o regulă astronomică stabilită acum 1700 de ani, interpretată prin două calendare diferite, care continuă să dividă lumea creștină.

Totul pornește de la o formulă simplă, stabilită la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, în anul 325. Atunci, liderii Bisericii au decis că Paștele va fi sărbătorit în prima duminică de după prima Lună plină care urmează echinocțiului de primăvară. Scopul era dublu: unificarea datei în întreaga creștinătate și desprinderea definitivă de calendarul ebraic, pentru a se asigura că Învierea este celebrată întotdeauna după echinocțiu.

Două calendare, două calcule pentru Paște

Problema a apărut secole mai târziu și are o natură pur matematică. Biserica Ortodoxă continuă să folosească pentru calculul pascal calendarul iulian, introdus de Iulius Cezar. Bisericile Catolică și Protestantă au trecut, începând cu 1582, la calendarul gregorian, o versiune reformată și mai precisă din punct de vedere astronomic. Această diferență fundamentală generează două decalaje majore care afectează direct data Paștelui.

Primul decalaj este cel solar. Calendarul iulian este mai lung decât anul astronomic real, acumulând o întârziere de o zi la fiecare 128 de ani. În secolul XXI, această diferență a ajuns la 13 zile. Astfel, echinocțiul de primăvară, fixat de Biserică pe 21 martie, are loc în realități diferite. Pentru catolici, este 21 martie în calendarul actual (gregorian). Pentru ortodocși, 21 martie pe stil vechi (iulian) înseamnă 3 aprilie pe stil nou (gregorian).

Luna Plină, piesa decisivă a puzzle-ului

Al doilea decalaj, și cel mai tehnic, vizează calculul Lunii pline pascale. Ambele Biserici folosesc o metodă bazată pe un ciclu lunar de 19 ani, cunoscut ca ciclul metonic, pentru a prezice data Lunii pline. Însă, aplicând acest ciclu pe două calendare diferite (iulian și gregorian), rezultatele diferă. Luna plină „bisericească” a ortodocșilor este, în prezent, cu 4-5 zile în urma celei catolice.

Cum se aplică aceste reguli în 2026? Calculul catolic pornește de la echinocțiul din 21 martie. Prima Lună plină pascală are loc după această dată, iar prima duminică ce îi urmează este 5 aprilie. Calculul ortodox, în schimb, are ca punct de plecare data de 3 aprilie (echinocțiul iulian). Luna plină pascală, conform metodei alexandrine, cade după acest moment, iar prima duminică disponibilă este 12 aprilie. Diferența de o săptămână apare, Deci, pentru că ambele Luni pline pascale cad suficient de apropiat pentru a împinge sărbătoarea ortodoxă exact în duminica următoare.

Când coincid și când se despart sărbătorile

Statistic, Paștele catolic și cel ortodox coincid în aproximativ 30% din timp. Decalajul de o săptămână, ca în 2026, este cel mai des întâlnit, cu o frecvență de 45%. Mult mai rar, diferența poate fi de patru sau chiar cinci săptămâni (în 20% și, respectiv, 5% din cazuri). Acest decalaj mare apare atunci când prima Lună plină după 21 martie (gregorian) are loc înainte de 3 aprilie. Catolicii sărbătoresc Paștele, dar ortodocșii trebuie să aștepte următoarea Lună plină, aproape o lună mai târziu. O curiozitate a acestui calcul complex este că diferențe de două sau trei săptămâni între cele două sărbători sunt matematic imposibile.

De-a lungul timpului, au existat numeroase încercări de a unifica data Paștelui. La Al Doilea Conciliu de la Vatican, Biserica Catolică și-a exprimat deschiderea pentru stabilirea unei date fixe, cu condiția unui acord ecumenic. Mai recent, în 1997, o propunere a Consiliului Mondial al Bisericilor sugera folosirea calculelor astronomice moderne, raportate la meridianul Ierusalimului, pentru a stabili o dată comună. Până acum, însă, nicio soluție nu a fost adoptată, iar tradiția, așa cum este explicată și pe site-ul oficial al Patriarhiei Române, continuă să primeze. Astfel, creștinii vor continua să sărbătorească Învierea la date diferite, în funcție de calendarul și de ciclul lunar pe care Biserica lor le urmează.