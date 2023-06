Pasii prin care sa castigi cearta cu iubita ta

Barbatii sunt inferiori femeilor in materie de rezolvarea unui conflict. Ei sunt mai predispusi sa-l exacerbeze, decat sa-l aplaneze. De ce? Au un spirit competitiv mult mai dezvoltat decat femeile si vor vesnic sa dovedeasca ca ei au dreptate.

Dar scopul suprem al unei certe nu este sa dovedesti ca ai avut dreptate, ci sa-l faci sa intelega pe celalalt si perspectiva ta, timp in care si tu intelegi perspectiva lui, pana cand ajungeti la un compromis.

Pe cat de detestabil este cuvantul, pe atat de adevarat e! Solutia buna a oricarei certe in relatia de cuplu este compromisul. Asadar, a castiga o cearta nu inseamna sa dovedesti ca ai dreptate. Cel mult, poate fi vorba ca-l faci pe celalalt sa se simta prost dupa ce si-a dat seama de greseala lui.

Barbatii, insa, vad altfel lucrurile. Ei gandesc pur rational intr-o cearta. Ei isi spun punctul de vedere fara a lasa de la ei si “castiga” cearta. Chiar daca ai dreptate, conteaza deseori mai mult cum isi spun punctul de vedere nu care este punctul lor de vedere. Nu exista forma fara fond, dar si fondul este inutil daca nu are forma potrivita.

Poate, pe termen scurt, barbatul se simte multumit ca a “castigat” cearta expunandu-si argumentele cu fervoare, dar oare este benefic relatiei pe termen lung. Pana una alta, nicio femeie nu vrea langa ea un barbat cu care sa fie intr-o competitie continua.

Asadar, pentru ca un barbat sa castige cu adevarat cearta cu iubita ei, trebuie sa actioneze cu mai putin testosteron, stavilindu-si spiritul competitiv.

1. Lupta cu ea, nu impotriva ei

Exista o diferenta intre a lupta cu cineva si a lupta impotriva cuiva. Se intampla adesea ca unele certuri in cuplu sa fie generate de oameni din exterior – familie, rude, prieteni, cunostinta. Acelea, de fapt, nu sunt neaparat certurile cuplului, dar modul in care acesta reactioneaza il face sa fie al partenerilor. In astfel de situatii, barbatii adesea militeaza pentru punctul lor de vedere incercand din rasputeri sa-si convinga iubitele ca ei au dreptate.

Ei bine, pentru ei scopul certei este sa dovedeasca ca au dreptate, asadar lupta impotriva parteneri, in loc sa lupte cu ea, alaturi de ea. Din astfel de certuri trebuie sa iasa un consens, un lucru bun de invatat, nu trimful lui sau al ei asupra celuilalt. Concluzia comuna la care ajung cei doi parteneri este echivalentul unei lupte impreuna, in care barbatul lupta cu femeia, nu impotriva ei.

2. Concentreaza-te pe un singur subiect

Certurile escaladeaza pentru ca partenerii – unul dintre ei sau amandoi – aduc aminte de alte greseli din trecut. Intr-o cearta, ultimul lucru pe care vrea sa-l auda oricare dintre actori este ca la un moment dat in trecut a comis aceeasi greseala. “De ce ii iei aparea lui X? La fel ai facut si cu Y acum nu stiu cat timp si ti-au dovedit singura ca era total gresit, desi iti spusesem de la bun inceput!”

Ei bine, indiferent cat adevar exista in spatele unei astfel de afirmatii, o cearta nu este momentul potrivit pentru a aminti de alte greseli, caci tot ce faci este sa o agravezi. Intr-o discutie aprinsa, concentreaza-te pe subiectul certei, nu divaga si nu aduce noi argumente cu privire la cat de prost gandeste iubita, in general.

3. Fara atribuiri de vina

“E vina ta ca…” / “Nu! Din vina ta am ajuns aici…” Ce rost isi au astfel de atribuiri de vina? De ce sa arunci “pisica moarta” in curtea partenerului/ei in conditiile in care, cel mai probabil, cu el/ea te culci noaptea?!

In momentele tensionate, daca arunci vina pe celalalt, dai dovada de lipsa de intelegere, de lipsa de bunavointa si de dorinta cruda de a-ti salva curul, fie ca ai, fie n-ai nicio vina. Pana una alta, un barbat care reuseste sa-si toace psihic iubita pana cand ea spune ca a gresit si-si cere scuze in mijlocul unei crize de plans, ce obtine?

Pe termen scurt, scuzele ei si satisfactia ca a avut dreptate. Pe termen lung, inversunarea si furia ei impotriva lui care, in majoritatea cazurilor, duce la destramarea relatiei. Un barbat, in timpul unei dispute cu iubita, trebuie sa tina minte ca ea nu este inamicul lui!

4. Te poti certa si ca un adult

Spre deosebire de ce impresie au multi, o cearta poate fi si o discutie contradictorie purtata cu termeni civilizati. O cearta nu implica neaparat datul cu pumnii in masa, injuratul general sau adresatul de jigniri catre celalalt. Cearta nu este o bataie pe stadion, iar cel in care un barbat “da cu vorbe” nu este jandarmul care l-a enervat, ci iubita lui care-si pune seara capul pe pieptul lui.

Asadar, de ce e nevoie de cuvinte dure in timpul unei certe? Pentru ca disputa sa fie cu adevarat un succes, in masura in care poate fi (adica sa ajungeti la o concluzie comuna, de aplanare), firul conversatiei nu trebuie sa fie vulcanic si nu trebuie folosite injuraturi sau injurii de niciuna dintre parti.

O discutie in contradictoriu pe argumente, dar fara a face o cauza suprema pentru propriile pareri, o discutie in care partenerii se asculta unul pe celalalt este o cearta matura.

5. Nu uita sa fii “cald”

Doar pentru ca este o cearta nu inseamna ca nu poti da dovada de afectiune. A da dovada de afectiune in timpul unei dispute inseamna a dovedi bunavointa, intelegere. Nu este nimic in neregula cu acest lucru, caci – repet – nu este o competitie in care vrei sa dovedesti cine tine mai mult.

Cum poti fi afectuos intr-o cearta? Simplu: nu-ti transforma iubita intr-un balaur cu sapte capete pe care trebuie sa-l ucizi in timpul discutiei – nu uita cine este femeia cu care te certi, cine este ea ca om, ce inseamna pentru tine si ce a facut ea bun pentru tine.