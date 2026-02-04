Parkinson: O rețea cerebrală este cheia bolii, arată un studiu pe 863 de pacienți

După două secole de mister, puzzle-ul bolii Parkinson ar putea avea o piesă centrală. Nu e un medicament-minune. E o hartă. O hartă a unei rețele din creier a cărei defecțiune explică de ce boala lovește nu doar mișcarea, ci și gândirea, conform English.elpais.

O echipă de cercetători din SUA și China a pus degetul pe o rețea specifică ce se comportă anormal la pacienții cu Parkinson, o descoperire publicată în prestigioasa revistă Nature. Această perspectivă ar putea duce la tratamente mult mai țintite, care să atace sursa problemei, nu doar să mascheze simptomele.

„Autostrada” defectă din creier: Ce au văzut medicii la 863 de pacienți

Studiul a fost masiv. A analizat datele a 863 de persoane – pacienți cu Parkinson, alții cu afecțiuni neurologice (tremor esențial, scleroză laterală amiotrofică) și un grup de control sănătos. Folosind imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI), oamenii de știință au observat un detaliu șocant. La pacienții cu Parkinson, o rețea cerebrală numită SCAN (rețeaua de acțiune somato-cognitivă) era anormal de hiperconectată cu structurile corticale legate de dopamină.

Ce înseamnă asta?

Imaginați-vă o autostradă a informațiilor în creier. În loc să funcționeze normal, e blocată într-un trafic infernal. Non-stop. Această „autostradă” leagă zonele profunde ale creierului, esențiale pentru mișcare, de zonele corticale responsabile de atenție, planificare și percepția propriului corp, iar la pacienții cu Parkinson, această conexiune este pur și simplu suprasolicitată, un model care nu a apărut la nicio altă afecțiune analizată. O piesă cheie.

O nouă țintă pentru medici. Cum ar putea fi oprite tremurăturile

Descoperirea nu e doar teorie. Cercetătorii au verificat și eficacitatea tratamentelor actuale, de la medicamentul clasic levodopa la intervenții precum stimularea cerebrală profundă (implantarea de electrozi) sau ultrasunetele focalizate. Rezultatele au un numitor comun: tratamentele care funcționează reușesc să reducă exact această hiperconectivitate a rețelei SCAN.

Mai mult. Medicii au observat că rezultatele erau mult mai bune atunci când pulsurile magnetice sau ultrasunetele erau direcționate selectiv către nodurile rețelei SCAN. Concluzia autorilor este tranșantă: țintirea acestei rețele ar putea crește exponențial eficiența terapiilor non-invazive, oferind o precizie nemaiîntâlnită în calmarea simptomelor, cum ar fi tremurăturile.

Mai mult decât o boală a mișcării: Legătura dintre corp și minte

Medicii știu de ani buni că Parkinsonul nu înseamnă doar mușchi rigizi și tremur. Mulți pacienți au probleme de somn, anxietate, depresie sau oboseală cronică, simptome care apar deseori cu mult înainte ca problemele motorii să fie clare. Noua descoperire oferă o explicație solidă.

Se pare că Parkinsonul nu este doar o boală a zonelor cerebrale care controlează mișcarea. Este o tulburare a *conexiunilor* care leagă mișcarea de gândire și planificare. Rețeaua SCAN este exact această punte între corp și minte, iar când funcționarea ei se defectează, întreaga viață a pacientului este afectată.

„Vedem sângele, dar nu și criminalul”. Ce spun neurologii

Studiul e promițător, dar nu e linia de sosire. Álvaro Sánchez Ferro, purtător de cuvânt al Societății Spaniole de Neurologie, l-a numit „interesant și solid”, subliniind că mută atenția de la nucleii cerebrali la rețelele care îi leagă. Totuși, el calmează entuziasmul.

Deocamdată, lucrarea „nu are o aplicație directă” pentru pacienți, avertizează Sánchez Ferro. Urmează teste clinice pentru a confirma totul, iar implementarea unor astfel de analize în spitalele obișnuite este o provocare tehnică. Marea întrebare despre cauzele bolii rămâne. Studiul, conchide neurologul, „este ca și cum am ajunge la locul unei crime. Vedem totul acoperit de sânge, dar nu știm cine este criminalul sau criminalii.”