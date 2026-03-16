„Va fi o conversație scurtă.” Așa descrie Parker McCollum relația sa cu moda. Starul muzicii country, cu patru single-uri numărul unu în topuri și un album care a adunat circa 300 de milioane de stream-uri la nivel global, a devenit cunoscut pentru stilul său Western clasic. blugi Cinch super apretați, un tricou mulat, șapcă și cizme.

Stilul care nu era cool

Pentru artistul originar din Texas, această uniformă este o a doua natură. Dar nu a fost mereu așa. „Mă uluiește cât de popular a devenit stilul Western, pentru că simt că, pe vremuri, nu era cool,” mărturisește el. „Îmi purtam cizmele în liceu, iar oamenii mă întrebau: «Ce faci?»”

Crescut cu o mamă campioană la curse de butoaie (barrel racing) și petrecând mult timp la ferma familiei, stilul i-a intrat în sânge. Acum, în turnee, a devenit alegerea cea mai simplă. „Port cam același lucru, doar într-o culoare diferită, tot timpul,” spune McCollum. „Sunt super nehotărât, așa că urăsc să am o tonă de opțiuni. Nu știu cum se descurcă artistele cu părul, machiajul și ținutele. Dacă am cânta la 9, m-aș putea trezi la 8:30 și aș fi gata de scenă în 12 minute: duș, blugi. De aceea am trecut la tricou și șapcă acum mulți ani, pentru că trebuia să găsesc o modalitate de a face totul cât mai simplu și ușor posibil în fiecare seară.”

Iar blugii săi sunt „apretați atât de mult cât poate apreta cineva ceva.” Are mai multe perechi pregătite de curățătorie înainte de a pleca la drum și îi poate purta o săptămână, „atâta timp cât rămân curați.”

Fără stiliști și fițe

Când pășește pe covorul roșu, își completează ținuta cu o pălărie de cowboy și un sacou. „Pare un pic mai potrivit,” explică el. Dar să nu vă așteptați să-l vedeți în haine de designer. V-ați gândit vreodată ce s-ar întâmpla dacă un star ar purta aceeași haină de două ori?

„Am avut stiliști în trecut, dar în cele din urmă m-am oprit. Am suficiente haine. Ce-o să facă dacă Parker McCollum poartă aceeași jachetă la o gală de premii sau la alta? Doamne, nu-mi pot imagina,” spune el sarcastic.

Aceeași poveste și la cizme. După o colaborare de câțiva ani cu Lucchese, care s-a încheiat toamna trecută, McCollum a decis că e suficient. „Am destule cizme cât pentru o viață întreagă,” afirmă artistul. „Am încheiat în termeni foarte buni și, dacă am nevoie de ceva, pot să-mi iau, dar am mai multe curele, haine și cizme decât probabil oricine altcineva de pe planetă.”

Este, în schimb, un fan al cataramelor de curea supradimensionate, specifice Texasului, preferatele sale fiind cele primite de la Rodeo Houston, unde a cântat patru ani la rând. La mână poartă un ceas Rolex Presidential cu diamante. „Port acest ceas peste tot, la orice – este cel mai bun ceas făcut vreodată.” Deși a cochetat cu ideea de a deveni colecționar, s-a răzgândit rapid. „L-am cumpărat în ziua în care am cumpărat inelul de logodnă al soției mele, apoi am mai cumpărat câteva. Apoi mi-am dat seama că nu mai am nevoie de altul.”

De la muzică la parfumuri

Anul trecut, McCollum a făcut echipă cu antreprenorul Vic Keller pentru a crea Fresh Western, un brand pentru cei care „muncesc din greu, rămân autentici și poartă-le ca și cum ar crede în asta.”

„Am început Fresh Western pentru că am vrut să fac ceva în care să pot lua decizii și să am proprietate,” explică el. „Fiecare dintre mentorii mei a spus același lucru: investește în tine, pariază pe tine. Așa că, crearea Fresh Western a fost cel mai bun mod pe care l-am cunoscut de a face asta în afara carierei mele.”

Numai că lucrurile stau puțin diferit. Deși linia oferă momentan tricouri, hanorace și șepci, ambițiile sunt mult mai mari. „De fapt, va fi o linie de îngrijire personală pentru bărbați,” dezvăluie Parker. „Cred că vom avea produse de lansat în octombrie, noiembrie. Am o obsesie nebună pentru mirosuri – lumânări și săpun.”

Pe bune, se autointitulează expert. „Nu-mi place nimic ce nu miroase bine. Mă consider un parfumier profesionist, licențiat, și abia aștept să cresc în acest domeniu.”

Viața reală bate faima

Până la lansarea noii afaceri, McCollum se concentrează pe muzică. Pe 20 martie a lansat versiunea deluxe a albumului său, cu patru piese noi, inclusiv noul single „Big Ole Fancy House”. Melodiile sunt extrem de personale. „Montgomery County” este o privire nostalgică asupra copilăriei sale din Austin și Conroe, Texas, iar noul single oferă o lecție de viață.

„În mare parte din copilăria mea mă uitam la MTV Cribs și la lucruri de genul ăsta, și credeam că ăsta era scopul: să am mașinile, casa și toate lucrurile. Și apoi, în sfârșit, guști puțin din asta și îți dai seama că gustul nu durează prea mult. Acel cântec este încercarea mea de a surprinde acel sentiment și acel moment de maturizare.”

Căsătoria cu Hallie Ray Light în 2022 l-a ajutat să vadă lucrurile mai clar. Au un fiu, Major, și așteaptă un al doilea copil în această vară. totusi, familia nu-l va însoți în turneul care începe în mai. „E greu să fii complet investit într-una sau în cealaltă când ai familia la muncă,” spune el. „Mă simt prost pentru că sunt cu un picior alături de băieți și de ce facem în turneu, și cu un picior alături de familie. Nu-mi place să fac lucrurile pe jumătate, și ești cumva forțat să le faci pe amândouă pe jumătate.”

Soția sa a fost însă vedeta videoclipului său recent, „Killin’ Me”. „A fost grozavă, dar nu m-a lăsat să o privesc,” povestește el amuzat. „Așa că am plecat pe furiș, apoi m-am strecurat înapoi și am privit-o de la o distanță destul de mare. Am crezut că a fost minunată.” Însă nu se gândește să-și expună și copiii în viitor. „Familia mea nu este doar de spectacol – este ceva real. Înțeleg pe deplin că, în domeniul meu de activitate, eu sunt produsul și trebuie să accepți asta. Dar, lucrurile din viața reală, încerc să le țin separate.”