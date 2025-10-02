Paris rămâne capitala stilului beauty de pe străzi

Inspirația pentru coafuri și machiaj este la ordinea zilei pe străzile Parisului.

Săptămâna modei de la Paris a încheiat sezonul marilor prezentări cu o explozie de creativitate. De la schimbările spectaculoase din lumea modei, precum Jonathan Anderson la Dior sau Matthew Blazy la Chanel, până la tendințele de beauty care domină străzile, orașul luminilor dovedește încă o dată de ce este considerat epicentrul eleganței.

Coafuri care atrag toate privirile

Bobul francez a revenit în forță, cu variații surprinzătoare. Tunsorile scurte apar în numeroase forme: cu vârfuri ascuțite, tăieturi drepte sau texturi dezordonate. Ce le face atât de speciale? Accesoriile sunt cheia.

Bentițe cu perle pentru un efect elegant

Funde mari care aduc aminte de stilul anilor ’90

Eșarfe legate cu naturalețe

Nu trebuie trecut cu vederea nici valul de păr roșu care a cucerit prezentările. La case precum Balenciaga sau Dior, nuanțele de cupru și arămiu au contrastat cu ținutele neutre.

Detalii care fac diferența

Modelul brazilian Isabeli Fontana a arătat cât de mult contează un cărare laterală adâncă și un breton pieptănat pe o parte. „E o simplificare a esteticii franceze”, a remarcat un fotograf de modă prezent la eveniment.

Machiaj minimalist, reinterpretat

Pariziencele sunt recunoscute pentru arta subtilității. Tenul luminos, obrajii ușor rumeniți și buzele în nuanțe naturale au dominat atmosfera. Totuși, câteva excepții au ieșit rapid în evidență:

Ochi accentuați cu creion negru la Chanel

Ruj roșu purtat cu încredere

Unghii cu model tortoisehouse, asortate cu accesorii similare

„Participanții la spectacolele franceze știu să poarte un ruj roșu mai bine decât oricine, după părerea mea”, a scris un editor de beauty într-o postare pe Instagram. Combinația dintre machiajul intens și ținutele monocrome a fost una dintre cele mai apreciate pe front row.

În plus, sprâncenele subțiri, tenul porțelanat și coafurile cu volum au completat lookurile de pe străzile Parisului, dovedind că detaliile pot schimba complet o apariție.

Accesorii care transformă orice look

De la boburi împodobite cu funde de catifea la bretoni cu perle, accesoriile pentru păr au fost elementul central al aparițiilor. Un exemplu de efect: coafuri cornrow decorate cu perle albe, purtate alături de un pulover masculin, un contrast interesant între delicatețe și forță.

Nu doar părul a fost în centrul atenției. Unghiile în nuanțe tortoisehouse sau cu efect metalic au completat ținutele simple, adăugând un plus de originalitate. „Am observat cel puțin șase persoane cu designuri similare într-o singură zi”, a spus un nail artist prezent la evenimente.

Tendințe pentru sezonul următor

Ce se prefigurează pentru sezonul următor? Tunsorile cu volum, cozi împletite cu vârfuri rotunjite și bucle ample sunt tot mai prezente. Aceste stiluri ar putea deveni rapid populare și pe străzile din România.

Importanța acestor tendințe

Stilul de pe străzile Parisului nu ține doar de estetică, ci reflectă direcțiile din industrie. Când bobul clasic este reinterpretat într-o variantă punk sau machiajul minimalist câștigă teren, aceste schimbări indică evoluția modei la nivel global.

Ce ar trebui să urmărească cei pasionați de beauty? Modul în care street style-ul parizian combină elemente aparent opuse. Dacă anul trecut a fost apreciat stilul „clean girl”, în 2025 e posibil să vedem o abordare „controlled chaos”, unde ordinea și rebeliunea se îmbină armonios.

Parisul continuă să fie sursa principală de inspirație pentru tendințele de beauty, iar ceea ce se vede pe străzile sale ajunge rapid să influențeze moda din întreaga lume. Indiferent de sezon, Parisul rămâne un reper pentru oricine iubește stilul autentic și creativitatea.