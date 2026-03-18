Un nou studiu relevă un beneficiu neașteptat al jocului cu păpuși Barbie. Cercetătorii de la Universitatea Cardiff au descoperit că interacțiunea cu păpușile poate îmbunătăți vizibil abilitățile sociale ale copiilor și poate stimula empatia. Acest lucru s-a dovedit a fi deosebit de util pentru copiii care întâmpină dificultăți în a interacționa cu cei de vârsta lor.

Jocul cu păpuși vs. timpul pe tabletă

Studiul, care s-a desfășurat pe parcursul a șase săptămâni, a arătat că atât băieții, cât și fetele, ating etape cruciale de dezvoltare socială atunci când se joacă cu păpuși. Mai mult, s-a observat că cei mici erau mai predispuși să folosească un limbaj care exprimă emoții și să se angajeze în jocuri sociale atunci când interacționau cu păpușile, în comparație cu timpul petrecut pe tabletă. Jocul cu păpușile a încurajat, si, o interacțiune mai mare cu frații, prietenii sau părinții.

Dr. Sarah Gerson, de la Școala de Psihologie a Universității Cardiff, explică mecanismul din spate. „Credem că jocul cu păpușile poate încuraja copiii să se angajeze mai mult în interacțiuni sociale și le poate oferi mai multe oportunități de a exersa sau de a reflecta asupra convingerilor, emoțiilor sau intențiilor celorlalți, în comparație cu alte tipuri de joacă.”

Recomandari Alergiile afectează 80 de milioane de oameni. Experții dezvăluie metoda corectă

Ea a adăugat: „Când se joacă cu păpușile, copiii au ocazia să interpreteze personaje, să creeze narațiuni și să pună în scenă diverse scenarii – acest lucru se bazează pe și stimulează capacitatea de a imagina gândurile, sentimentele și intențiile altora.”

Până la urmă, e destul de logic.

Cum s-a desfășurat experimentul

Pe parcursul celor șase săptămâni, cercetătorii au împărțit copiii cu vârste cuprinse între patru și opt ani în două grupuri. Un grup s-a jucat cu păpuși Barbie și Ken, în timp ce celălalt a primit o tabletă cu jocuri preîncărcate. Părinților li s-a cerut să țină jurnale detaliate despre frecvența și durata jocului, dar și despre partenerii de joacă ai copilului.

Recomandari Primul an de cresa vine cu 15 boli pentru copii arata un nou studiu

Jocurile de pe tabletă au fost alese special pentru a fi deschise, fără obiective stricte, similar cu jocul liber cu păpușile. Acestea includeau aplicații în care copiii puteau construi un oraș pentru personaje sau le puteau aranja părul. La începutul și la finalul studiului, copiii au fost testați în laborator pentru a evalua cât de bine înțeleg stările mentale ale altora, printr-un test specific ce măsoară conceptul de „convingere falsă” (abilitatea de a înțelege că alții pot avea convingeri greșite).

Iar această abilitate este piatra de temelie a „teoriei minții”. V-ați gândit vreodată că o simplă joacă poate avea un impact atât de mare asupra dezvoltării sociale a celui mic?

Cheia relațiilor sociale, „teoria minții”

Dr. Gerson subliniază importanța acestui concept. Teoria minții „este o abilitate fundamentală pentru dezvoltarea relațiilor cu colegii, profesorii și părinții, și o abilitate pe care oamenii o poartă cu ei de-a lungul vieții pentru a dezvolta relații ca adulți”.

Recomandari Cele 15 boli pe care le ia copilul în primul an de creșă și cum le tratezi

Si, după cum arată studiul, jocul este un vehicul excelent pentru asta. „Majoritatea cercetărilor care examinează dezvoltarea teoriei minții s-au concentrat pe interacțiunile cu îngrijitorii, frații sau colegii. Am vrut să înțelegem mai multe despre cum jocul poate fi un mecanism critic pentru ca cei mici să învețe abilități cognitive și socio-emoționale”, a mai spus Dr. Gerson.

Scenariile de joc simulate le permit copiilor să exerseze într-un mediu sigur. „Aceste scenarii de joc imaginar permit copiilor să exerseze abilități sociale, procesarea emoțiilor și reglarea emoțională într-un mediu sigur”, a concluzionat cercetătoarea.

Contextul îngrijorător al ecranelor

Descoperirile vin într-un moment în care datele guvernamentale arată că aproximativ 98% dintre copii se uitau zilnic la ecrane până la vârsta de doi ani. Hai să fim serioși, cifra este uriașă. Părinții și profesorii au avertizat, nu de puține ori, că le este din ce în ce mai greu copiilor să se concentreze la învățat odată ce încep școala.

Alte cercetări au constatat că micuții cu cel mai mare timp petrecut în fața ecranelor – în jur de cinci ore pe zi – puteau rosti semnificativ mai puține cuvinte decât cei de la polul opus, care se uitau la ecrane aproximativ 44 de minute pe zi.

În acest context, Guvernul britanic este așteptat să publice în luna aprilie un ghid privind timpul petrecut în fața ecranelor pentru copiii sub cinci ani.