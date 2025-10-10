Pantofii sport negri, alegerea esențială pentru orice garderobă

Pantofii sport negri sunt elementul de bază în orice colecție de încălțăminte.

Pantofii sport negri sunt recunoscuți pentru versatilitatea lor, fiind ușor de integrat atât în ținute elegante, cât și în cele casual. Mulți editori de modă îi consideră indispensabili, deoarece pot transforma rapid o ținută simplă într-una sofisticată. Popularitatea acestui tip de încălțăminte a crescut constant, iar multe celebrități precum Kaia Gerber și Jennifer Lawrence îi poartă frecvent în viața de zi cu zi.

De ce pantofii sport negri sunt preferați

Pantofii sport negri nu se demodează niciodată și pot fi purtați în aproape orice context. Sunt potriviți la birou, asortați cu pantaloni eleganți și sacou, dar și în timpul liber, cu blugi sau hanorac. Un editor recunoaște: „Am încercat să evit monotonia negrului, dar pantofii mei Adidas Taekwondo sunt mereu salvatori. Am primit mai multe complimente în ei decât în tocuri designer”.

La birou: Pot fi combinați cu pantaloni croiți și sacou pentru un look profesional.

Pot fi combinați cu pantaloni croiți și sacou pentru un look profesional. Pentru weekend: Se potrivesc perfect cu blugi și hanorace lejere.

Se potrivesc perfect cu blugi și hanorace lejere. Versatilitate: Designul simplu și lipsa logo-urilor ostentative îi fac potriviți pentru orice stil.

Acest tip de încălțăminte rămâne o alegere sigură pentru cei care doresc să păstreze un stil minimalist și modern, indiferent de sezon.

Modele recomandate de experți

Redactorii Marie Claire au testat numeroase modele de pantofi sport negri și au selectat câteva favorite care se remarcă prin confort, calitate și aspect.

Cariuma All Black Canvas Sneakers (89$)

Acești pantofi au aproape 5.000 de recenzii de cinci stele. Un utilizator spune: „Exact așa cum îmi imaginez că s-ar simți mersul pe un nor, și se potrivesc cu orice”.

Recenzia redactorului: „Am multe perechi de adidași în colecția mea, așa că noile perechi trebuie să bifeze câteva criterii. Trebuie să fie confortabile, da, dar și suficient de versatile încât să-mi dorească să le includ în rotație. Acești adidași Cariuma au primit titlul nostru de „cel mai bun per ansamblu” pentru că sunt aproape perfecți. Îi am la mărimea 5 pentru femei , și îmi vin conform mărimii. Am picioare în mod natural înguste, dar aceștia îmi oferă mult spațiu pentru a respira fără a fi prea largi. În plus, materialul din pânză e suficient de casual pentru birou sau pentru weekenduri petrecute cu prietenii, iar branțul e un vis pentru mers. Am petrecut cu plăcere ore întregi purtând-i.”

New Balance 574 Core Sneakers (99,99$)

Modelul este apreciat pentru talpa moale și materialele reciclate. Samantha Holender, editor de beauty, spune: „Nu mi-a trecut niciodată prin minte, nici măcar în vise, că aș deveni o fană a adidașilor negri. Am purtat adidași albi timp de două decenii, dar o pereche de adidași negri de la New Balance mi-a schimbat opinia. Acești 574 sunt incredibil de comozi și se potrivesc perfect cu garderoba mea de antrenament exclusiv neagră. De asemenea, nu poți vedea când sunt murdari, spre deosebire de adidașii albi pe care New York-ul îi ruinează dintr-o singură purtare. La doar 99,99 USD, sunt și destul de accesibili. Pot să-i port la cumpărături, la alergare sau cu o pereche de pantaloni negri la birou în zilele mai casual.”

Adidas Gazelle Sneakers (96$)

Acest model a devenit popular după ce a fost purtat de Harry Styles și Gigi Hadid. Lauren Tappan, editor de modă, spune: „Am căutat mult o pereche de adidași negri care să ancoreze colecția mea de încălțăminte și mi-am găsit perechea în culta Adidas Gazelle. Au câștigat rapid un loc de frunte în garderoba mea. Deși acești pantofi par relativ plați, au o talpă căptușită care oferă suport amplu. De asemenea, sunt concepuți cu o căptușeală din piele suplă care se simte plăcut și neted. Pe lângă potrivire, îmi place aspectul lustruit al acestor pantofi (exteriorul chic din velur, designul atemporal alb-negru și tălpile exterioare din cauciuc cu inspirație retro sunt greu de rezistat). Singurul lucru pe care îl menționez este că acești adidași sunt puțin mari; am comandat mărimea 9 (cea obișnuită) și a trebuit să port șosete mai groase pentru a mă asigura că mi se potrivesc bine. O să îi schimb pe o mărime 8,5.”

Alte opțiuni accesibile și modele de designer

Pe lângă modelele consacrate, există și variante accesibile sau de lux, potrivite pentru orice buget. Superga 2750 Cotu, la 69 de dolari, rămâne o alegere confortabilă, fiind ușor de purtat atât cu șosete, cât și fără. Vans Old Skool, la 75 de dolari, au fost actualizați cu spumă bio pentru un suport mai bun. Converse Chuck Taylor, la 65 de dolari, sunt un clasic disponibil în mai multe culori.

Superga 2750 Cotu: Confortabili și ușor de întreținut.

Confortabili și ușor de întreținut. Vans Old Skool: Suport îmbunătățit și design clasic.

Suport îmbunătățit și design clasic. Converse Chuck Taylor: Disponibili într-o gamă largă de culori.

Modelele de designer precum Chloé Nama sau Golden Goose Ball Star combină materiale inovatoare cu designuri atractive, fiind apreciate pentru calitate și aspectul lor distinctiv.

Cum poartă vedetele pantofii sport negri

Multe vedete aleg să combine pantofii sport negri cu ținute neașteptate. Emily Ratajkowski i-a purtat cu o jachetă din blană, iar Kendall Jenner i-a asortat cu rochii midi. Acest contrast între stiluri a devenit tot mai prezent în moda urbană.

Un editor de modă explică: „Cheia este să echilibrezi proporțiile. Pantofi masivi cu rochii vaporoase sau modele subțiri cu blugi largi”.

Brandurile investesc tot mai mult în materiale sustenabile, precum pielea vegană și șireturi din plastic reciclat, iar tendința pantofilor sport negri pare să devină tot mai puternică în anii următori.

Ce urmează pentru pantofii sport negri

Pantofii sport negri continuă să fie o alegere populară datorită versatilității și confortului lor. Cu tot mai multe opțiuni disponibile, de la modele accesibile până la cele de lux, aceștia rămân esențiali pentru orice garderobă modernă. Stilul lor minimalist și adaptabil îi face potriviți pentru orice ocazie, iar evoluția materialelor promite variante tot mai sustenabile și inovatoare.