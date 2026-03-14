Donald Trump le-a spus Secretarului de Stat Marco Rubio și Vicepreședintelui J.D. Vance că au încălțări proaste, așa că le-a comandat personal pantofi Oxford marca Florsheim, în valoare de 145 de dolari perechea. Numai că, în cazul lui Rubio, pantofii par cu cel puțin două numere mai mari, stârnind un val de speculații la Washington.

Pantofi de la președinte

Totul s-ar fi întâmplat în timpul unei întâlniri din decembrie. Potrivit relatărilor, Trump le-ar fi spus celor doi, fără ocolișuri: „aveți pantofi de rahat”. Apoi a consultat un catalog, i-a întrebat ce mărime poartă – 11.5 pentru Rubio, 13 pentru Vance – și ar fi remarcat: „Poți spune multe despre un bărbat după mărimea pantofului său.”

J.D. Vance a confirmat ulterior povestea. A adăugat că fiecare dintre ei a primit câte patru perechi de pantofi.

Dovada e în fotografii

Iar fotografiile ulterioare par să confirme că ceva nu e în regulă. O imagine din ianuarie îl arată pe Rubio îmbrățișându-l pe Chuck Schumer, iar în timp ce se apleacă, se vede un spațiu mare la călcâi. O altă poză, de la Forumul Economic Mondial de la Davos din aceeași lună, îl surprinde pe Rubio flancat de șefa de cabinet Susie Wiles și ambasadoarea Callista Gingrich, purtând din nou pantofii Florsheim supradimensionați.

La întâlnirea cu ministrul de externe coreean Cho Hyun, în februarie, la Departamentul de Stat, golul de la spatele pantofului părea și mai mare.

Clubul exclusivist al pantofilor Florsheim

Se pare că întâlnirile de la Casa Albă degenerează frecvent în discuții despre încălțăminte. Trump ghicește mărimile celor din jur, iar consilierii săi ajung chiar să probeze pantofi în Biroul Oval. O oficială de la Casa Albă a raportat simplu: „Toți băieții îi au.”

„E isteric, pentru că tuturor le e frică să nu-i poarte,” a spus o altă sursă din interior. Pe bune, un oficial chiar s-a plâns că a trebuit să renunțe la pantofii săi Louis Vuitton pentru modelul Florsheim.

Din acest club al obsedaților de Oxford fac parte și membri ai cabinetului precum Howard Lutnick și Pete Hegseth, dar și prezentatorii TV Sean Hannity și Tucker Carlson sau senatorul republican Lindsey Graham.

O problemă de mărime sau de orgoliu?

Dar de ce sunt pantofii lui Rubio atât de mari? Să fie oare o formă de răzbunare pentru comentariul acid al lui Rubio din 2016 despre „mâinile mici” ale lui Trump? Sau poate Rubio și-a exagerat mărimea la pantofi în Biroul Oval? Stai puțin, chiar să-și fi greșit mărimea?

Chiar pe site-ul Florsheim există un avertisment: „Dacă ești între două mărimi, alege-o pe cea mai mare.” Mai mult, producătorul explică: „Rețineți, pantofii sport sunt de obicei cu o jumătate de mărime mai mari decât pantofii eleganți sau casual – deci, dacă porți mărimea 10 la pantofi sport, probabil vei avea nevoie de 9.5 la pantofii eleganți sau casual.”

Oricare ar fi cazul (și asta în ciuda faptului că numeroase studii au demonstrat că nu există o corelație reală între mărimea pantofului unui bărbat și lungimea penisului), în administrația Trump există o reală anxietate legată de mărime și statură. Vanitatea și imaginea par să primeze, toți dorind să pară cei mai duri, cei mai puternici și, aparent, cu cele mai mari labe de urs.