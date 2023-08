Pantofii ca element de styling – cum să creezi un look coerent?

Pantofii, fie că vorbim despre un model mai elegant, fie că vorbim despre un model mai sporty, foarte la modă de altfel, au o mulțime de modele, spre marea bucurie a tuturor femeilor, care îi adoră și au o relație de iubire cu ele încă din negura timpurilor.

Pantofii sunt un mod ideal de a pune în valoare o ținută. Aceștia adaugă o notă de farmec, casualitate sau originalitate, în funcție de forma pe care o alegi. O parte esențială a ținutelor noastre de zi cu zi, pantofii sunt accesoriul de modă preferat al fashionistelor. Ei au puterea de a schimba un look sau de a metamorfoza o siluetă. Dar cum se pot folosi aceștia pentru a crea cel mai coerent look?

Cum se pot asorta pantofii cu look-ul pentru a crea un ansamblu coerent?

Culoarea este cea mai bună, dar și cea mai ușoară modalitate de a asorta pantofii cu ținuta pe care o alegi. Ținutele total look sunt foarte trendy, astfel că poți miza pe o rochie albă de purtat cu o pereche de New Balance 547 pe Answear.ro, în aceeași nuanță. Dar, dacă nu preferi un total look poți miza de exemplu, pe asortarea ținutelor cu pantofii prin intermediul petelor de culoare. De exemplu, dacă alegi sneakerși negri, alege o geantă sau un rucsac în nuanțe de negru. Dar poți miza și pe unele pete de culoare pentru mai mult stil. Dacă nu știi ce culoare de pantofi să alegi, nu uita că negrul și bleumarinul se potrivesc cu orice ținută.

Cum poți să îți armonizezi stilul?

Pentru a obține cele mai coerente sau cele mai trendy ținute, este de ajuns dacă armonizezi stilul pantofilor tăi cu stilul ținutei tale. Pantofii sunt accesorii indispensabile pentru a reuși un look. Dar, trebuie să știi cum să îi porți pentru a evita orice greșeală de stil. Iată câteva exemple de stil pentru a reuși să armonizezi o pereche de pantofi precum https://answear.ro/h/new-balance-2002r cu restul ținutei, pentru a crea cel mai coerent ansamblu:

pentru o ținută mai retro, poți miza pe pantofii tip derbies sau babies.

dacă îți place stilul mai sportswear sau unul casual șic, poți miza pe o pereche de sneakerși.

ținutele mai elegante merg de minune cu o pereche de pantofi mai sofisticați precum o pereche de pantofi tip escarpen.

pantofii mai clasici precum balerinii se poartă de minune cu un look mai clasic.

Alte modalități de a asorta pantofii cu restul ținutei

Pantofii sunt o parte foarte importantă a oricărei ținute. Ei pot transforma un look clasic într-o ținută elegantă sau una mai cool. Trebuie doar să fii atentă la combinațiile pe care le faci. Pentru o fustă sau o rochie, pantofii închiși (pantofi cu toc, balerini etc.) și pantofii de sport sunt cei mai buni. Rochiile tip cămașă se potrivesc cu pantofi, sandale, etc.

Dacă îți plac însă blugii, poți miza pe diverse modele de pantofi pentru a obține diverse look-uri. Alege o pereche de sneakerși pentru o ieșire la cumpărături sau o zi la serviciu. O pereche frumoasă de pantofi cu toc se potrivește bine cu ei pentru un look șic. Fie că sunt pantofi plați sau cu toc, pantofii pot fi adaptați la toate tipurile de ținute.