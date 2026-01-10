Pantalonii evazați, populari în anii 70, revin puternic în tendințele modei pentru 2026, fiind adoptați de celebrități de top precum Claudia Winkleman. Aplicația de revânzare Depop raportează o creștere de 30% a căutărilor pentru acest stil doar în ultima lună, potrivit The Guardian.

În moda actuală, formele pantalonilor se împart în două categorii principale: super strâmți, ca în cazul reîntoarcerii farmerilor skinny, sau extrem de largi și lejeri. Dar pare să existe și o a treia opțiune care câștigă teren rapid.

Revenirea spectaculoasă a pantalonilor evazați

Stilul, care a fost popular pentru prima dată în anii 70 și a mai avut o scurtă revenire acum cinci ani, se întoarce din nou în 2026. Celebritățile de top adoptă din nou această formă de pantalon, odată preferată de hippies, transformând-o într-o alegere elegantă și versatilă.

„Vedem o creștere semnificativă a interesului pentru pantalonii evazați, în special printre femeile puternice din industria divertismentului”, a declarat un reprezentant al platformei Depop.

De la boho chic la eleganță formală

Noua tendință demonstrează versatilitatea pantalonilor evazați, care pot fi purtați atât în stilul boho chic, cât și în ținute elegante și formale. Această flexibilitate face din ei o alternativă atractivă la pantalonii super strâmți sau extrem de largi care domină acum piața.

Vedete precum Claudia Winkleman, prezentatoarea populară de televiziune, au fost văzute purtând această formă de pantalon în diverse ocazii, de la evenimente casual la apariții oficiale. Aceasta contribuie la popularizarea stilului printre fanii modei.

Căutările online explodează în 2026

Datele de la Depop arată că interesul pentru pantalonii evazați nu este doar o modă trecătoare. Creșterea de 30% a căutărilor într-o singură lună sugerează o schimbare reală în preferințele consumatorilor pentru această formă de pantalon.

Această tendință vine în contextul unei mode care oscilează între extreme, oferind o opțiune echilibrată pentru cei care caută ceva între pantalonii foarte strâmți și cei extrem de largi. Pantalonii evazați oferă confort și stil într-un pachet atractiv.

Impactul asupra industriei modei

Revenirea pantalonilor evazați influențează deja brandurile de modă, care încep să includă din nou această formă în colecțiile lor. Stilul permite creativitate în combinații, putând fi asortat cu topuri strâmte pentru un look echilibrat sau cu bluze largi pentru un stil mai relaxat.

Această tendință demonstrează ciclicitatea modei și puterea celebrităților de a influența alegerile vestimentare ale publicului larg. În 2026, pantalonii evazați par să fie alegerea perfectă pentru femeia modernă care vrea să combine confortul cu eleganța.