5 februarie , 2026

Pandora renunță la argint: de la 60% la 20%. Platina devine noul rege

Piața bijuteriilor e zguduită de o decizie șoc. Pandora, gigantul cunoscut peste tot în lume, inclusiv în România, întoarce spatele materialului său definitoriu: argintul. Miza este colosală. Compania daneză a anunțat că va introduce produse placate cu platină, o mișcare menită să o protejeze de volatilitatea extremă a pieței argintului. Practic, Pandora nu mai vrea să fie la mâna speculatorilor financiari, o problemă care a afectat direct valoarea acțiunilor după ce prețul metalului prețios a atins un maxim istoric, relatează HotNews.

„Suntem un brand de bijuterii, nu un trader de argint”

Declarația îi aparține noului CEO, Berta de Pablos-Barbier. Și spune totul. Noua strategie, pe scurt. Prețul argintului a transformat acțiunile Pandora într-un carusel nebun. La începutul anului, o acțiune valora 1.380 de coroane daneze (cam 218 dolari). Apoi prețurile metalelor au explodat, iar valoarea s-a prăbușit la mai puțin de jumătate. Chiar și cu o corecție recentă, o acțiune abia atingea 84 de dolari. Prea puțin. „Trebuie să decuplăm performanța companiei și valoarea acțiunilor de evoluția mărfii”, a punctat de Pablos-Barbier, înainte de a livra fraza care a rezonat în toată lumea financiară: „Suntem un brand de bijuterii, nu un trader de argint”. Clar.

Planul concret: de la 60% argint la doar 20%

Nimic nu se va schimba peste noapte. Tranziția va fi graduală, dar ținta finală e curajoasă. Compania va lansa mai întâi versiuni placate cu platină pentru cele mai vândute produse, inclusiv brățările iconice, o soluție mai ieftină de producție. Este o transformare majoră. Strategia pe termen lung, confirmată de noul CEO, vizează reducerea ponderii argintului de la aproape 60% din portofoliu la „poate 20% în final”. Un obiectiv intermediar a fost deja stabilit: până în 2027, cel puțin 50% din actuala gamă de produse din argint masiv va fi convertită la variante placate cu platină.

Ce a declanșat „furtuna” de pe piața argintului?

Decizia Pandora nu e un capriciu. E o reacție directă la haosul de pe piețele de mărfuri. Săptămâna trecută, argintul a explodat la un record de 121,64 dolari pe uncie. Apoi s-a prăbușit. În câteva zile a ajuns la 74,94 dolari. Cauza? Politica monetară de la Washington, surprinzător sau nu. Când s-a aflat de nominalizarea lui Kevin Warsh la șefia Rezervei Federale a SUA, investitorii în metale prețioase au intrat în panică. Warsh este văzut ca un „hawk”, un adept al politicii monetare dure, care ar întări dolarul. O astfel de perspectivă a dinamitat strategiile bazate pe slăbirea monedei americane și a pus o presiune uriașă pe mărfuri ca aurul și argintul, denominate în dolari. Efectul a fost instantaneu.

Ce înseamnă pentru clienții din România

Pandora are zeci de magazine în marile orașe din România, deci e un brand foarte iubit aici. Schimbarea va ajunge, fără dubiu, și în vitrinele noastre. Cum va fi comunicată tranziția și ce se va întâmpla cu prețurile? Asta e marea întrebare. Vor accepta oare clienții produse placate în locul celor din argint masiv, chiar dacă placajul este cu un metal mai prețios? Noul CEO e convins că da. Se bazează pe puterea brandului și pe design. Ironia sorții? Poate. Sau poate doar o mișcare de supraviețuire inteligentă într-o lume economică unde stabilitatea a devenit aur curat.

