Pachete de mese livrate la domiciliu legate de focare de salmoneloză

Detalii despre epidemie și ancheta autorităților Mesele livrate acasă pot ascunde riscuri neașteptate. Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC) a anunțat vineri că 16 persoane din zece state au fost infectate cu salmonella după ce au consumat produse Metabolic Meals, iar șapte dintre acestea au avut nevoie de spitalizare. Deși nu a fost emisă încă o retragere oficială a produselor, CDC le recomandă clienților să nu consume mesele suspectate până la finalizarea investigației. „Verificați frigiderul și congelatorul pentru aceste produse și aruncați-le sau contactați compania”, a transmis CDC. California, Missouri și Georgia se numără printre statele cu cazuri raportate

Produsele suspecte au fost livrate în săptămâna 28 iulie – 4 august

Metabolic Meals a informat direct clienții care au achiziționat loturile vizate Persoanele afectate locuiesc în California, Missouri, Georgia, Minnesota, Texas, Arkansas, Illinois, Rhode Island, Wisconsin și Washington.

Ce produse trebuie evitate și cum să le recunoașteți CDC a identificat patru feluri de mâncare cu risc ridicat, fiecare având un cod de lot specific. Dacă aveți în casă unul dintre aceste produse, este recomandat să nu-l consumați și să îl aruncați imediat. Tortellini cu brânză și pesto și pui la grătar Lot: 25199, Expiră: 08.07.2025

Lot: 25199, Expiră: 08.07.2025 Pui teriyaki low-carb cu legume Lot: 25202, Expiră: 08.05.2025

Lot: 25202, Expiră: 08.05.2025 Pui cu usturoi negru și ranch, cu legume coapte Lot: 25205, Expiră: 08.08.2025

Lot: 25205, Expiră: 08.08.2025 Mușchi de vită cu sos de arahide și legume de vară Lot: 25203, Expiră: 08.06.2025 Citeste si: Trei semne cruciale ca ai o reactie alergica Pe lângă aceste loturi, au mai fost identificate și codurile 25204, pe care clienții ar trebui să le evite. CDC recomandă să spălați cu apă fierbinte și detergent toate suprafețele sau obiectele care au intrat în contact cu aceste produse. Puteți folosi și mașina de spălat vase pentru a vă asigura că totul este curat.

Simptomele infecției cu salmonella și măsuri de precauție Simptomele infecției cu salmonella apar de obicei între șase ore și șase zile după consumul alimentelor contaminate. Cele mai frecvente semne sunt diareea, febra și crampele abdominale. Diaree care durează mai mult de trei zile

Febră mai mare de 38,8°C

Vărsături persistente sau semne de deshidratare Persoanele cu un sistem imunitar slăbit, copiii mici și vârstnicii pot dezvolta simptome mai grave și ar putea avea nevoie de spitalizare. Ce trebuie să faceți dacă aveți simptome Dacă experimentați simptome severe, cum ar fi diaree cu sânge, febră mare sau nu puteți reține lichide, CDC recomandă să contactați imediat un medic. Majoritatea persoanelor se recuperează fără tratament special în patru până la șapte zile, dar anumite cazuri necesită atenție medicală.

Reacții și măsuri luate de autorități și companie CDC a anunțat că investighează toate etapele lanțului de producție și livrare pentru a identifica sursa exactă a contaminării. Sunt analizate posibile probleme legate de procesarea ingredientelor, condițiile de depozitare sau transportul produselor. Verificarea proceselor de ambalare și igienizare

Colaborarea cu Metabolic Meals pentru informarea rapidă a clienților

Monitorizarea cazurilor noi și actualizarea recomandărilor Citeste si: Evolutia la copii Compania Metabolic Meals colaborează cu autoritățile și a transmis avertizări clienților afectați. „Metabolic Meals este în contact cu autoritățile și a informat direct clienții care au achiziționat tipurile de mese menționate”, a precizat CDC. În ultimele săptămâni, au mai fost raportate cazuri de infecții cu salmonella legate de alte produse alimentare, ceea ce subliniază importanța vigilenței atunci când vine vorba de siguranța alimentară.

Ce urmează și cum vă puteți proteja Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile promit să ofere noi informații pe măsură ce apar date suplimentare. Până atunci, este important să verificați etichetele produselor din frigider și congelator, să respectați recomandările CDC și să nu consumați mesele din loturile afectate. Fiți atenți la eventuale simptome după consumul preparatelor Metabolic Meals și consultați un medic dacă apar orice semne de îmbolnăvire. Respectarea regulilor de igienă și informarea rapidă pot preveni noi cazuri de îmbolnăvire.

Sursa: Aici