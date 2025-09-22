Pa, ochelari! Revoluţia picăturilor care îţi redau vederea la distanţă

22 septembrie , 2025

Un tratament revoluționar ar putea schimba complet viețile persoanelor care suferă de prezbiopie, o tulburare de vedere asociată vârstei care îngreunează focalizarea obiectelor apropiate. Cercetătorii au descoperit o soluție sub formă de picături oftalmice care ar putea elimina nevoia de ochelari pentru acești pacienți.

Studiul, prezentat la cel de-al 43-lea Congres al Societății Europene de Cataractă și Chirurgie Refractivă (ESCRS 2025) desfășurat la Copenhaga, a inclus 766 de pacienți cu o vârstă medie de 55 de ani. Picăturile testate conțin două substanțe active: pilocarpină, care ajută la acomodarea ochiului la distanțe diferite, și diclofenac, un antiinflamator ce reduce disconfortul provocat de pilocarpină.

Pacienții au fost împărțiți în trei grupuri, fiecare primind picături cu concentrații diferite de pilocarpină. Rezultatele au arătat o îmbunătățire semnificativă a vederii de aproape în urma administrării picăturilor. Majoritatea participanților au obținut o vedere optimă după tratament, iar efectele pozitive au persistat pe termen mediu.

Chiar dacă au fost raportate reacții adverse moderate, precum vedere temporar întunecată sau iritații oculare, niciun pacient nu a renunțat la tratament din cauza acestora. Cu toate acestea, este important de menționat că pilocarpina poate avea și alte efecte secundare, iar utilizarea prelungită a acestor picături poate fi asociată cu riscuri.

Dr. Giovanna Benozzi, directorul Centrului de Cercetare Avansată pentru Prezbiopie din Buenos Aires, Argentina, a subliniat că picăturile pot fi personalizate în funcție de severitatea afecțiunii. Acestea nu sunt menite să înlocuiască intervențiile chirurgicale, ci să ofere o alternativă neinvazivă pentru pacienții care nu sunt eligibili sau nu doresc să recurgă la operație.

Cu toate că rezultatele preliminare sunt promițătoare, sunt necesare studii suplimentare pentru confirmarea eficacității și siguranței acestui tratament. Momentan, picăturile sunt încă în fază experimentală și nu au aprobare pentru uz clinic. Cu toate acestea, autorizarea primelor picături pe bază de aceclidină pentru tratamentul prezbiopiei în SUA arată că acest domeniu se află într-o etapă de expansiune rapidă.

În concluzie, picăturile oftalmice care îți redau vederea de aproape ar putea fi răspunsul mult așteptat pentru milioane de persoane care suferă de prezbiopie. Cu continuarea studiilor și confirmarea eficacității lor, aceste picături ar putea reprezenta o soluție revoluționară în domeniul oftalmologic, eliminând nevoia de ochelari pentru mulți pacienți.

Sursa: Aici

