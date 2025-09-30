(P) De ce apar durerile de oase și când să mergi la medic

Durerea de oase nu este doar o problemă legată de vârstă. De la activitate fizică intensă la afecțiuni ascunse, există semnale pe care nu ar trebui să le ignori.

Te doare genunchiul după o plimbare sau simți șoldul înțepenit dimineața? Nu este întotdeauna doar oboseala de vină. Aproape 40% dintre români au experimentat cel puțin o dată dureri osoase severe în ultimul an, potrivit datelor MedLife. Uneori, cauza poate fi mai serioasă decât crezi.

Cum funcționează scheletul și ce îl afectează

Oasele reprezintă structura de rezistență a corpului. Ele nu doar ne susțin și protejează organele, ci și stochează minerale importante. După vârsta de 30 de ani, densitatea osoasă începe să scadă treptat, dar acest proces nu este determinat doar de înaintarea în vârstă.

Un studiu realizat la Spitalul Universitar de Urgență București arată că fumătorii au oasele cu 15% mai fragile. O alimentație săracă în calciu și lipsa de mișcare accelerează pierderea densității osoase. De exemplu, persoanele care consumă mai puțin de două porții de lactate pe zi riscă să sufere fracturi mai devreme.

Fumatul crește riscul de osteoporoză

Sedentarismul duce la scăderea densității osoase

Lipsa vitaminei D favorizează fragilizarea oaselor

Problema este că durerea apare de obicei târziu. Când simți primele semne, este posibil ca oasele să fie deja afectate.

Bolile care afectează sănătatea oaselor

Artroza este una dintre cele mai frecvente cauze ale durerilor osoase, afectând una din trei persoane trecute de 50 de ani. Genunchii, șoldurile și degetele sunt cele mai expuse. Dacă după ce urci scările simți că genunchiul te doare sau îți blochează mișcarea, acesta poate fi un semn de artroză.

Durerea care nu trece

Un pacient de 47 de ani a ajuns la medic acuzând dureri la nivelul bazinului. Diagnosticul a fost artrită reumatoidă. „Mâinile îmi erau ca de lemn dimineața”, a relatat el pentru Ziarul Sănătății. Fără tratament, această boală poate duce la distrugerea articulațiilor în câțiva ani.

Medicii de la MedLife atrag atenția că nu este recomandat să iei antiinflamatoare fără recomandarea medicului. Un analgezic luat la întâmplare poate masca simptome importante. „Am avut pacienți care și-au agravat starea cu suplimente cumpărate fără consult”, spune dr. Elena Popescu, reumatolog.

Pe lângă artroză și artrită, osteoporoza este o afecțiune des întâlnită, mai ales la femeile aflate la menopauză, dar și la bărbații vârstnici. Aceasta face ca oasele să devină fragile și predispuse la fracturi, uneori și la traumatisme minore. Deficitul de calciu și vitamina D, dar și dezechilibrele hormonale, pot agrava problema.

Fracturi fără traumatisme și alte semne de alarmă

Există situații în care oasele se pot fractura chiar și la un efort minim, cum ar fi o îmbrățișare mai puternică. Osteoporoza este principala cauză, iar riscul crește semnificativ la femeile după menopauză.

Totodată, durerile persistente, sensibilitatea la atingere, umflăturile sau fracturile fără un traumatism clar pot indica probleme grave, cum ar fi cancerul osos. Printre simptomele care ar trebui să te trimită de urgență la medic se numără:

Pierderea rapidă în greutate

Febra persistentă

Fracturi apărute fără motiv evident

Un exemplu este cazul unui bărbat de 54 de ani care a dezvoltat metastaze osoase după un cancer de prostată nediagnosticat la timp. Durerea l-a determinat să meargă la medic, însă boala era deja avansată.

Infecțiile osoase, cum este osteomielita, pot apărea după leziuni sau intervenții chirurgicale și se manifestă prin dureri locale intense, roșeață și uneori febră. Medicul recomandă investigații rapide și tratament antibiotic.

Cum poți preveni complicațiile și ce soluții ai

Cel mai important este să nu amâni vizita la medic dacă durerea persistă sau se agravează. O evaluare corectă presupune anamneză, examinare clinică, analize de sânge și investigații imagistice, cum ar fi radiografiile sau RMN-ul.

Pentru a-ți menține oasele sănătoase, specialiștii recomandă:

Mers pe jos sau exerciții fizice regulate, cel puțin 30 de minute pe zi

Consumul de alimente bogate în calciu și vitamina D, cum ar fi lactatele, peștele și ouăle

Renunțarea la fumat și reducerea consumului de alcool și cafea

Schimbările bruște de vreme pot influența intensitatea durerii la unele persoane, însă monitorizarea simptomelor și prezentarea la medic rămân esențiale pentru prevenirea complicațiilor.

Ce aduce viitorul pentru sănătatea oaselor

Medicina personalizată începe să joace un rol tot mai important. Testele genetice pot identifica riscul de osteoporoză cu câțiva ani înainte de apariția simptomelor. În spitale precum Floreasca, se testează deja medicamente care ajută la refacerea structurii osoase afectate de boli grave.

Până la apariția acestor soluții inovatoare, este esențial să reacționezi rapid la orice simptom persistent. „Am salvat vieți doar pentru că pacienții au venit la timp”, spune dr. Popescu.

Nu ignora durerile de oase și nu încerca să le tratezi singur. Un control medical la timp poate face diferența între o recuperare rapidă și apariția unor complicații serioase.