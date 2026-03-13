Sezonul 8 din „Outlander” a debutat cu o revelație care a zguduit din temelii universul serialului. Fanii au aflat că Faith, fiica lui Claire (Caitríona Balfe) și Jamie (Sam Heughan) pe care o credeau născută moartă, a supraviețuit de fapt. Mai mult, aceasta a crescut și a avut la rândul ei două fiice.

Această întorsătură de situație reprezintă o abatere majoră de la acțiunea din cărțile originale ale Dianei Gabaldon, la care serialul a fost în mare parte fidel până acum.

O revelație dureroasă

În primul episod al noului sezon, Claire și Jamie descoperă nu doar că Faith a trăit, ci și că una dintre nepoatele lor este chiar Fanny (Florrie May Wilkinson), fetița pe care fiul lui Jamie, William, a salvat-o și le-a cerut s-o crească. Cum a fost crescută Faith rămâne un mister, dar un bărbat mărturisește că a ucis-o pe mare, iar Claire nu stă pe gânduri și îl elimină cu un cuțit. V-ați fi așteptat la asta?

Recomandari Fanii Outlander în lacrimi după ultimul videoclip din culise

Iar vestea i-a șocat și pe actori. „Este foarte trist, pentru că afli că a existat o cu totul altă viață care ar fi putut fi trăită”, a mărturisit Caitríona Balfe. „Și apoi să afli abia după ce ea a murit deja este foarte greu. Ca actor, încerci să înțelegi unde se așază acea durere, pentru că durerea pierderii unui copil nu te va părăsi niciodată. Să adaugi apoi o nouă componentă… a fost greu de găsit”, a adăugat ea, întorcându-se către partenerul ei de platou: „Dar ești uimitor în acea scenă.”

Sam Heughan a avut o reacție similară. „Cred că atunci când am citit prima dată, am fost gen: «Ce? Cum e posibil așa ceva?» Și încă nu știu dacă știu adevărul. Dar Florrie a impregnat totul cu atâta emoție.”

Debut regizoral cu urs inclus

Episodul din această săptămână, intitulat „Prophecies”, a venit cu o altă surpriză, marcând debutul regizoral al lui Caitríona Balfe. Și nu a fost deloc o misiune ușoară. Episodul a avut o acțiune densă, incluzând o naștere, o înmormântare și o nuntă, iar personajul ei, Claire, a fost prezent în majoritatea scenelor. Pe bune, a fost un test de foc.

Recomandari Bijuteriile de la Paris Fashion Week vin cu pietre de 45 de carate si preturi de mii de euro

Dar provocările nu s-au oprit aici. În poveste a fost introdus și un urs, cu doar trei zile înainte de filmare, după ce puma pe care producția și-o dorea inițial nu a mai fost disponibilă. Sophie Skelton, care o interpretează pe Brianna, fiica lui Claire și Jamie, a descris perfect situația: „Caitríona a fost aruncată direct în gura lupului. Se spune că e greu să lucrezi cu copii și animale, iar ea a primit o porție zdravănă din ambele.”

Colegii au avut numai cuvinte de laudă. „Datorită ei există niște interpretări foarte puternice în acest episod”, a spus Heughan. „Toată lumea este uimitoare, iar tu ești liantul pentru asta.”

Skelton a continuat: „E întotdeauna minunat să ai un regizor care este și actor, dar Caitríona este la un alt nivel. Nu numai că știe aceste personaje mai bine decât majoritatea, dar are și o empatie tăcută și un aer de siguranță. Nu ar fi fost ieșit din comun ca unii să trateze prezența unuia de-ai noștri în scaunul regizorului ca pe o zi liberă de la școală din cauza zăpezii, dar ea are o autoritate caldă și este atât de iubită și respectată, încât toată lumea o susținea. M-am simțit atât de mândră de ea.”

Recomandari Lululemon a pierdut 40 de miliarde de dolari si cauta CEO in plin razboi intern

Certuri vechi și momente bizare

Episodul de săptămâna viitoare, „Abies Fraseri”, va readuce în discuție un punct sensibil. În sezonul trecut, când Jamie era presupus mort, Lord John Grey (interpretat de David Berry), cel mai bun prieten al său, s-a căsătorit cu Claire pentru a o salva. Apoi, într-un moment de slăbiciune, cei doi s-au culcat împreună.

Când Jamie s-a întors, reuniunea a fost umbrită de această mărturisire. Deși păreau să fi depășit momentul, subiectul revine în actualitate, ducând la o ceartă aprinsă între Jamie și Claire, urmată, e drept, de o împăcare pasională. Actorii au savurat aceste scene. „Este pentru că nu e o situație de totul sau nimic, nu-i așa? Relația lor nu se termină”, a explicat Heughan.

„Și nu există teama că se va termina”, a completat Balfe. „Cred că este justificat ca Jamie să fie încă supărat pe tema asta. E destul de amuzant – Claire e gen: «Am depășit complet momentul ăsta».”

Cât despre opinia lor personală? „Cred că este unul dintre cele mai bizare lucruri care s-au întâmplat în serial!”, a spus Balfe. „Au fost câteva lucruri bizare”, a replicat Heughan, amuzat. „Ei bine, pentru Claire, foarte bizar. Uite, cred că am trecut toți prin asta, nu-i așa?”, a încheiat actrița.

Un final, două versiuni

Deși au filmat mai multe variante de final, nici Balfe, nici Heughan nu au văzut încă episodul final al sezonului 8. Ei speră să organizeze o vizionare împreună cu restul distribuției. „Caitríona a menționat că am putea avea o petrecere de vizionare, dar nu sunt sigur cum vom face asta, pentru că toți lucrăm sau suntem în altă parte”, a spus Heughan. „Dar va trebui să documentăm momentul, nu-i așa? Poate vom găsi o modalitate să ne adunăm cu toții.”

În schimb, o persoană a văzut deja finalul: autoarea Diana Gabaldon. La premiera din New York, aceasta a dezvăluit că, deși a văzut episodul, finalul ei pentru povestea lui Jamie și Claire (din a zecea și ultima carte a seriei, încă nelansată) va fi și mai bun.