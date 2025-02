Oul este un aliment sanatos, binefactor, cu efecte miraculoase asupra organismului. Oul contine, practic, toate substantele necesare organismului, fiind foarte bogat in proteine pretioase, grasimi, vitamine si minerale – unele extrem de necesare organismului.

In ou raportul dintre colesterolul rau si cel bun este perfect echilibrat, ceea ce anuleaza mitul conform caruia oul este cauza cresterii colesterolului. Se poate spune ca efectul oului, raportat la costerol este exact pe dos.

Proteinele din ou se gasesc in albus.

Proteinele din ou sunt metabolizate in proportie de 100% in organism. Ele au o valoare biologica inalta si contin toti aminoacizii esentiali necesari organismului, in special cantitati crescute de tirozina, triptofan si lizina, atat de bine proportionate incat oul a devenit referinta standard pentru compararea proteinelor din alte alimente. Astfel, valoarea biologica a proteinelor din ou este considerata 100%.

Albusul nu contine grasimi si nici colesterol (rau sau bun). Albusul contine fosfolipide, extreme de necesare in alimentatie, mai ales in cazul copiilor si al gravidelor, vitamine hidrosolubile (in special complexul B) si liposolubile (vit. A, D, E si K). Oul nu contine vitamina C.

Oul, alimentul miraculos, complet si mereu binefacator

Galbenusul contine si substantele minerale: fosfor, zinc, calciu si fier.

Oul este si o sursa perfecta de vitamine.

Vitamina A:

– ajuta la imbunatatirea vederii pe timpul noptii, formand un pigment numit rodopsin, care detecteaza lumina difuza – contribuie la mentinerea umiditatii ochiului, in special a corneei, impiedicand uscarea acesteia, fapt care ar conduce la afectiuni ale retinei – ajuta la sustinerea sistemului imunitar prin mentinerea sanatatii pielii, a mucoaselor si a altor suprafete, asa incat bacteriile si virusurile sa nu poata patrunde in organism – sporirea producerii si activitatii globulelor albe care distrug bacteriile si virusii daunatori pentru organism

Vitamina A necesita proteine pentru a fi transportata in intregul corp, asa ca este nevoie de un aport suficient de proteine si grasimi pentru o absorbtie corespunzatoare.

Complexul de vitamine B

– metabolismul nutrientilor. Sunt esentiale pentru metabolizarea carbohidratilor in glucoza, furnizand energia necesara organismului – sunt utile pentru asimilarea grasimilor si a proteinelor – functionarea normala a sistemului nervos – vitamina B 12 – piele, ochi, membrane – tractul gastrointestinal

– mentinerea sanatatii globulelor rosii – vitamina B12 (lipseste din regimurile vegetariene). Consumul a doua oua furnizeaza peste necesarul zilnic din aceasta substanta nutritive esentiala.

Vitamina D

Este benefica pentru dezvoltarea sistemului osos si pentru intretinere. Regleaza absorbtia mineralelor calciu si fosfor, nivelul acestora in sange si asimilarea lor in sistemul osos si dinti, asa zisa mineralizare a acestora.

Lupta cu infectiile si contribuie la pastrarea sanatatii pielii si a muschilor, ca si la reducerea caderii dintilor, a problemelor cu gingiile si a osteoporozei si grabeste vindecarea fracturilor.

Vitamina K

Este denumirea grupului de vitamine liposolubile necesare coagularii normale a sangelui si sintezei proteinelor din plasma, oase si rinichi.

Este necesara in sinteza proteinelor solicitate pentru coagularea sangelui. Prin sinteza proteinei osteocalcina, vitamina K participa la calcificarea sistemului osos si tesuturilor si previne calcifierea arterelor si a altor tesuturi moi (o consecinta a procesului de imbatranire).

Minerale

Zinc – este esential in procesul cresterii, pentru sanatatea organelor sexuale, reproducere si rezistenta naturala. Fosfor – este esential pentru formarea oaselor, fiind o parte componenta a celulelor.

Calciu – este un mineral esential pentru formarea si rezisteanta oaselor, fiind de maxima importanta in timpul sarcinii, alaptarii, in timpul copilariei si a adolescentei si in prevenirea osteoporozei.

Fier – este fundamental esential pentru formarea hemoglobinei, esentiala in transportul oxigenului catre toate celulele din organism.

Lecitina – este vitala, fiind parte a multor procese metabolice ale corpului, inclusiv dispersarea depunerilor periculoase de colesterol. Lecitina previne dezvoltarea bolilor de inima si formarea pietrelor la rinichi si accelereaza transformarea rapida a grasimilor corpului in energie. Lecitina face ca ouale sa fie alimente importante pentru creier, contribuind nu doar la memorie si concentrare, ci si la o stare mentala si emotionala echilibrata.

Luteina si zeaxantina – sunt fitonutrienti care fac parte din grupul carotenoidelor, pigmenti naturali. Sunt prezente in retina si cristalin. Ofera protectie anti-oxidare impotriva radicalilor liberi si joaca un rol important in functionarea corespunzatoare a sistemului ocular.

Consumul de oua este benefic in caz de osteoartrita, artrita reumatoida, pentru functiile sexuale masculine si pentru creier, imbunatatind memoria, concentrarea, echilibrand starea mentala si emotionala. In plus, ofera protectie impotriva anemiei.

Se consuma fierte tari sau moi, ochiuri romanesti (in apa) sau pregatite in tigaia antiaderenta, pentru a evita prajirea si adaugarea de grasimi suplimentare.

Indiferent de provenienta, ouale au acelasi continut nutritiv. Este absolut neadevarat ca ouale de prepelita nu ar avea colesterol sau continutul de colesterol ar fi mai mic decat al celorlalte pasari.

Ouale sunt un produs cosmetic natural, excelent si ieftin. Pentru un par uscat, se bate un ou cu o ceasca de bere si se aplica dupa spalarea cu sampon. Rezultatul va fi un par bine intretinut si stralucitor.

Pentru o masca astringenta, se bate albusul unui ou cu suc de lamaie si se aplica pe fata timp de 5 minute (se evita zona ochilor). Se obtine o piele fina.