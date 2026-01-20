Otrăvire cu cianură: O patroană de restaurant, acuzată de 2 crime la 18 ani distanță

O femeie de afaceri din Carolina de Nord, proprietara unui restaurant german, e acuzată de o crimă îngrozitoare. Procurorii spun un lucru șocant: a ucis o tânără de 32 de ani. I-a pus în băutură o substanță chimică ce devine cianură în corp. Dar povestea e mult mai complicată de atât. Potrivit Dailymail.

Gudrun Linda Jean Casper-Leinenkugel, 52 de ani, e acum după gratii. Acuzația principală: uciderea Leelei Jean Livis la finalul lui 2025. Dar lista nu se oprește aici. Femeia trebuie să răspundă și pentru tentativa de omor asupra altor doi oameni, Maija Lacey (28 de ani) și Richard Pegg, în același incident, conform Dailymail. Apoi, cazul a devenit și mai negru. Detectivii au descoperit o legătură cu un alt deces suspect, de acum aproape 20 de ani.

Otrăvirea lentă. Cum acționa substanța mortală

Nu a fost o armă obișnuită. Deloc. Mandatul de arestare, citit de jurnaliștii americani, dezvăluie totul: femeia a folosit acetonitril. E un solvent industrial, folosit la medicamente și baterii. L-a turnat direct în băuturile victimelor.

Pericolul e ascuns, insidios. Specialiștii explică mecanismul: corpul nostru transformă încet acetonitrilul în cianură de hidrogen, o otravă ucigătoare. Practic, acționează ca un „protoxin”, eliberând cianura picătură cu picătură, ore în șir. Ce înseamnă asta? Că simptomele apar târziu. Foarte târziu, când nu se mai poate face nimic. O otravă lentă. Victima se sufocă pe interior, pentru că cianura oprește celulele din a folosi oxigenul, chiar dacă sângele e plin de el. Totul începe cu dureri de cap și amețeli, apoi evoluează galopant spre convulsii, stop respirator și, în final, moarte.

Umbra unei crime vechi de aproape două decenii

Ancheta a scormonit adânc în trecut. Și a găsit ceva. În timp ce lucrau la cazul otrăvirii Leelei Livis, detectivii au dat peste dovezi care o leagă pe Casper-Leinenkugel de moartea lui Michael Schmidt. Anul: 2007. Dintr-o dată, nu mai era un singur dosar, ci o investigație pentru dublă crimă.

Ce dovezi? Mister total.

Autoritățile tac mâlc, nu dau detalii despre noile probe pentru a nu strica investigația. Un lucru e sigur: descoperirea a fost destul de serioasă încât să-i aducă femeii un nou capăt de acuzare pentru omor de gradul I. Coincidență? Puțin probabil, par să creadă procurorii.

De la șnițel și bere la acuzații de dublu asasinat

Înainte de scandal, Gudrun Casper-Leinenkugel era un nume respectat. Deschisese în 2016 localul Patton Public House în Asheville. Un pub european, cu mâncare nemțească și o listă lungă de beri. Într-un interviu vechi, pentru presa locală, descria locul ca fiind unul „prietenos pentru familii”.

Ironia sorții… Femeia se lăuda că a deschis șase restaurante prin țară și că familia ei deține faimoasa fabrică de bere Leinenkugel. Servea clienților șnițel, cârnați și pierogi. Acum, acuzația e că a servit moarte. În pahar. Imaginea antreprenoarei de succes s-a făcut praf sub greutatea acuzațiilor.

Ce urmează în acest caz șocant

Gudrun Casper-Leinenkugel stă în arest preventiv. La Centrul de Detenție din comitatul Henderson. Un judecător i-a refuzat cauțiunea. Lista acuzațiilor e lungă. Foarte lungă: două capete de acuzare pentru omor de gradul I, alte două pentru tentativă de omor și încă trei pentru distribuirea de alimente sau băuturi interzise.

La caz lucrează o echipă mare: biroul șerifului, agenți de stat, procurori. Toți sunt pe el. Autoritățile spun că nu există un pericol public, dar roagă pe oricine știe ceva să sune. Povestea patroanei care a trecut de la bere la otravă e departe de final.