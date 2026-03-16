Ultimele articole

 

AcasăLIFESTYLEOscarii 2026 dezvăluie momentele din culise la a 98-a ediție a galei

Oscarii 2026 dezvăluie momentele din culise la a 98-a ediție a galei

Autor - Gabriela Tanase
Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar a adus la Dolby Theatre din Los Angeles o adevărată pleiadă de vedete. În timp ce toată lumea stă cu ochii pe trofeele aurite, adevăratul spectacol se petrece, nu de puține ori, departe de camerele de filmat, în momentele spontane dintre actori și regizori.

Covorul roșu, mai mult decât ținute

Seara a început, ca de obicei, cu parada de pe covorul roșu. Aici, cele mai mari nume de la Hollywood și-au făcut apariția. Printre nominalizați s-au numărat Teyana Taylor, care a purtat o creație Chanel personalizată de Matthieu Blazy, și Timothée Chalamet, într-un costum Givenchy semnat de Sarah Burton. Nici Rose Byrne nu s-a lăsat mai prejos, alegând o ținută Dior creată de Jonathan Anderson.

Iar dincolo de ținutele spectaculoase, hai să fim serioși, despre asta e vorba la început, se ascund emoții reale. Blitz-urile fotografilor surprind zâmbete, dar și priviri pline de tensiune înaintea unei nopți decisive pentru carierele multora.

Revederi și îmbrățișări spontane

V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă în pauzele publicitare sau în foaierul teatrului? Acolo, departe de scenariul strict al ceremoniei, au loc cele mai autentice interacțiuni. Aici se văd adevăratele prietenii și respectul reciproc dintre artiști.

De la Demi Moore la Nicole Kidman, sala este plină de legende ale cinematografiei. O gală si anvergură devine un punct de întâlnire, un loc unde vechi colegi se revăd și unde se leagă noi colaborări. Se pot observa săruturi trimise în aer, hohote de râs, îmbrățișări strânse și mini-reuniuni care aduc un plus de căldură unui eveniment altfel foarte formal.

Momentele acestea contează.

Fotografii care spun o poveste

Cert e că, în timp ce mulți pariază pe cine va pleca acasă cu marile premii, o parte cu adevărat distractivă și imprevizibilă a serii constă în surprinderea acestor clipe sincere. Acestea sunt imaginile care surprind umanitatea din spatele imaginii publice perfecte (și atent studiate) a Hollywood-ului. Ele arată că, dincolo de statutul de vedetă, actorii și cineaștii sunt oameni cu emoții și reacții firești.

Si tocmai aceste interacțiuni neprevăzute fac deliciul publicului și al fotografilor care reușesc să le surprindă. O discuție aprinsă între doi regizori, o glumă împărtășită între două actrițe rivale la același premiu sau pur și simplu bucuria revederii unui prieten bun.

Un spectacol dincolo de scenă

Până la urmă, o gală de o asemenea anvergură este și un prilej de socializare pentru o industrie întreagă, care nu are prea des ocazia să se reunească în acest format. Presiunea competiției este uriașă, dar în culise se simte și o energie de celebrare a artei cinematografice în sine. Dar exact aceste momente reale, nefiltrate, sunt cele care rămân în memoria colectivă mult după ce se stinge lumina reflectoarelor.

Într-o seară dedicată filmului, cele mai bune scenarii par să se scrie spontan, în aglomerația de staruri, departe de orice regie.

Articolul precedent
Cele mai tari cupluri de la Oscar 2026 Paul Mescal și Kylie Jenner au furat show-ul
Articolul următor
Maya Rudolph a purtat Chanel la Oscaruri unde partenerul ei are 13 nominalizări
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

