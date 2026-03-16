Gala Premiilor Oscar 2026 s-a încheiat, lăsând în urmă nu doar câștigători și trofee, ci și o avalanșă de comentarii despre ținutele de pe covorul roșu. De la rochii cu pene la bijuterii de milioane, ediția de anul acesta a avut de toate. Discuțiile post-eveniment au analizat la cald cele mai reușite apariții și tendințele care s-au conturat.

Eleganță și provocări pe covorul roșu

Printre favorite s-a numărat actrița Wunmi Mosaku. Vedeta din filmul Sinners a purtat o rochie spectaculoasă Louis Vuitton, de un verde smarald, care i-a pus în valoare sarcina. Alegerea sa a fost apreciată pentru curaj și stil, mai ales că o astfel de apariție vine cu provocări logistice.

„Cred că este atât de dificil să te îmbraci când ești însărcinată, pentru că trupul tău se schimbă atât de rapid”, a observat Chioma, una dintre vocile care au analizat evenimentul. „Așa că jos pălăria pentru toți croitorii care au fost nevoiți să reajusteze aceste rochii!”

Recomandari Covorul roșu la Oscar 2026 a explodat de culoare de la pastel la roșu aprins

Pe lista celor mai bine îmbrăcate vedete s-au regăsit și Renate Reinsve, tot într-o creație Louis Vuitton, dar și Gwyneth Paltrow, care a optat pentru Armani Privé. E drept că ambele ținute, deși diferite, au avut un element comun: șlițurile adânci, dramatice, care au adăugat un plus de efect aparițiilor.

Penele, vedetele neașteptate ale serii

Dar șlițurile nu au fost singurul trend major. Penele au dominat covorul roșu, fiind adoptate de o listă impresionantă de celebrități. Teyana Taylor, Priyanka Chopra Jonas, Demi Moore, Nicole Kidman și Amy Madigan, câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță în rol secundar, au ales rochii împodobite cu pene, transformând trendul într-unul dintre punctele de atracție ale serii.

Bijuterii de milioane și paznicii lor

V-ați gândit vreodată cine păzește toate acele coliere și cercei de milioane de dolari? Discuția despre ținute a alunecat inevitabil și spre bijuteriile rare etalate la Dolby Theatre.

Recomandari Gala Oscar 2026 dezvăluie cele mai spectaculoase 9 ținute de pe covorul roșu

Acest detaliu a adus în prim-plan o perspectivă mai puțin vizibilă: munca paznicilor care lucrează la Oscaruri. Rolul lor este să se asigure că piesele neprețuite supraviețuiesc nopții intacte și, mai ales, neatinse de mâini străine.

O lume întreagă în spatele camerelor.

Câștigătorii serii, lăudați pentru stil

Iar când vine vorba de premiile principale, criticii de modă au fost de acord cu Academia. Câștigătorii la categoriile cel mai bun actor și cea mai bună actriță, Michael B. Jordan și Jessie Buckley, au fost considerați unanim „șic și câștigători merituoși”. Cei doi actori (Jessie Buckley fiind chiar o invitată recentă la podcastul unde s-au purtat discuțiile) au fost apreciați atât pentru performanțele lor, cât și pentru alegerile vestimentare impecabile.

Recomandari Oscar 2026 – 5 vedete au transmis mesaje politice pe covorul roșu

Acum, după ce s-a tras cortina peste Oscaruri, toate privirile se îndreaptă spre următorul mare eveniment din lumea modei: sezonul Met Gala.