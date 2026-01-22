Oscar 2026 – DiCaprio favorit, 11 nominalizări fără premiu și reveniri după 40 de ani

Liniște totală în Hollywood. Toată lumea așteaptă. Se anunță nominalizările la Oscar 2026, iar anunțul ăsta poate clădi sau dărâma cariere peste noapte. Întrebarea e simplă: mergem pe mâna favoriților sau ne pregătim de surprize uriașe?, relatează HotNews.

Ceremonia e live, cu milioane de fani lipiți de ecrane. Gazdele? Danielle Brooks, nominalizată pentru „The Color Purple”, și Lewis Pullman, starul din „Top Gun: Maverick”. Cei de la BBC spun că lupta e mai strânsă ca oricând. Nume grele se bat pentru un loc pe lista Academiei.

Spargerea gheții pentru Paul Thomas Anderson?

Toate camerele sunt pe el. Paul Thomas Anderson, sau PTA pentru cunoscători, e unul dintre cei mai respectați regizori americani. Dar și cel mai ghinionist. Are 11 nominalizări la Oscar în palmares. Și zero victorii. O statistică greu de crezut pentru omul care a făcut „Phantom Thread” sau „There Will Be Blood”.

Anul acesta, însă, ceva s-ar putea schimba. Noul său film, „One Battle After Another”, a luat startul în forță în sezonul premiilor și pare candidatul principal. Pelicula îl are pe Leonardo DiCaprio într-un rol de zile mari – un fost revoluționar forțat să-și adune vechea gașcă pentru a-și salva fiica, răpită de un grup de supremațiști albi. Un succes aici i-ar putea aduce lui Anderson trofeul mult visat ca scenarist, regizor și producător, în timp ce filmul ar putea acapara categoriile de interpretare, estimările arătând că ar putea ocupa un sfert din locuri prin Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Sean Penn și Benicio Del Toro.

Luptă crâncenă la Cel Mai Bun Actor. Și marii absenți

Cursa pentru statueta de Cel Mai Bun Actor e un adevărat câmp de luptă. DiCaprio se înfruntă direct cu Timothée Chalamet din „Marty Supreme”. Dar lista nu se încheie aici. Michael B. Jordan („Sinners”), Ethan Hawke („Blue Moon”) și Jesse Plemons („Bugonia”) sunt și ei în cărți. Predicțiile sunt practic imposibile.

Într-un an atât de plin, era inevitabil să avem și omisiuni dureroase. Surprinzător sau nu, nume ca Julia Roberts („After The Hunt”), George Clooney („Jay Kelly”), Dwayne Johnson („The Smashing Machine”) sau Jennifer Lawrence („Die My Love”) par să fi ieșit din calcule, deși la un moment dat filmele lor erau considerate pariuri sigure.

Reveniri spectaculoase. Chiar și după 40 de ani

Gala din 2026 ar putea bifa niște reveniri de necrezut. Actrița Amy Madigan are 75 de ani. Ar putea primi o nominalizare pentru rol secundar în horror-ul „Weapons”. Au trecut 40 de ani de la singura ei nominalizare, pentru „Twice in a Lifetime”. Ironia sorții…

Și nu e singura. Kate Hudson ar putea fi pe listă pentru „Song Sung Blue”, la 25 de ani de la selecția pentru „Almost Famous”. O eventuală nominalizare pentru Benicio del Toro ar fi prima pentru el din ultimii 22 de ani. S-a terminat așteptarea?

Ce se întâmplă cu giganții de la box office?

Două dintre hiturile comerciale ale anului, „Wicked: For Good” și „Avatar: Fire and Ash”, au o misiune grea. Specialiștii cred că ambele continuări vor primi mai puține nominalizări decât filmele originale. A doua parte din „Wicked” a fost primită cu răceală de critici. Al treilea „Avatar” pare să sufere de oboseala publicului față de franciză.

Pe regizorul James Cameron nu pare să-l afecteze. Atitudinea lui relaxată față de campania de Oscar a devenit deja celebră. „Poți juca jocul premiilor sau poți juca jocul care îmi place mie, și anume să fac filme la care oamenii chiar merg”, a zis Cameron luna trecută. Scurt și la obiect.