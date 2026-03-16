Petrecerea Vanity Fair de după cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar a marcat o schimbare radicală de stil. S-a terminat cu rochiile transparente, celebrele „naked dresses”. Anul acesta, realismul și individualismul au fost cuvintele de ordine, iar tonul a fost dat de vedete precum Elle Fanning și Kaia Gerber, care au condus topul celor mai bine îmbrăcate personalități.

Givenchy dă tonul

Colecția Givenchy a lui Sarah Burton a fost, pentru mulți, punctul culminant al sezonului, așa că nu e de mirare că a dominat seara Oscarurilor din 2026. Reacțiile la prezentarea sa, axată pe individualism, au fost entuziaste. Jurnalista Nicole Phelps de la Vogue își amintea corul de voci feminine de la finalul show-ului: „Mi-a plăcut la nebunie”, „atât de frumos”, „exact așa vreau să arăt acum”.

Filosofia designerului a fost clară. „Fiecare femeie este propria ei persoană, fiecare siluetă este propriul ei personaj”, a declarat Burton. Iar această viziune s-a reflectat perfect pe noul covor argintiu de la petrecerea organizată la Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Acolo, Elle Fanning a purtat o rochie bustieră cu fundă drapată din satin duchesse negru, în timp ce Kaia Gerber a modelat o rochie din catifea roșie, drapată și decupată, cu umerii la fel de goi.

Eleganță în loc de transparență

Dar minimalismul rafinat al lui Burton s-a regăsit și în alegerile altor celebrități. Pe bune, accentul nu a mai căzut pe rochiile care lasă totul la vedere, ci pe creații personalizate excepționale, care pun în valoare croiala, potrivirea, materialul și detaliile. V-ați fi așteptat la asta?

Hailey Bieber, de exemplu, a ales de data aceasta atelierul Giorgio Armani (lăsând pentru altă ocazie o creație Anthony Vaccarello pentru Saint Laurent). Ea a purtat o rochie cu imprimeu de leopard și o siluetă simplă de clepsidră, dar care a necesitat ore întregi de muncă migăloasă pentru a obține petele strălucitoare. Si Kim Kardashian, imaginea noii ere Gucci, a apărut într-o creație aurie mulată, în timp ce Kendall Jenner a optat pentru o rochie Chanel bleu-ciel, prin care Matthieu Blazy și-a etalat măiestria într-un stil Old Hollywood.

De la modele la actrițe premiate

Până și modelele au adoptat noul cod vestimentar. Adwoa Aboah și Paloma Elsesser au apărut în creații negre, mulate, dar complet acoperite. Sarah Pidgeon, ambasadoarea oficială pentru CBK spring, a purtat o rochie furou metalică de la Calvin Klein.

O schimbare de bun-simț.

E drept că, pe lângă ele, look-urile transparente din anii trecuți par un pic vulgare într-o seară dedicată celor care au plecat acasă cu o statuetă. Chiar și Jessie Buckley s-a schimbat din rochia ei roz de la ceremonia Chanel, inspirată de Grace Kelly, într-o versiune proprie de „little black dress”, gândită să fie definiția stilului fără efort pentru o câștigătoare a premiului pentru cea mai bună actriță.

După o lună a modei care a pus accentul pe haine „reale”, a fost probabil o satisfacție să vezi noua direcție pe cea mai mare scenă din lume. Nu se întâmplă des să putem lua sfaturi de stil de la petrecerile post-Oscar, însă renunțarea la look-urile superflue în favoarea detaliilor discrete, care chiar reprezintă o persoană, este o mișcare pe care o putem susține oricând.