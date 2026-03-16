Covorul roșu de la Oscar 2026 a demonstrat o tendință clară: întoarcerea la modă de arhivă. Mai multe vedete au ales fie piese vintage autentice, fie creații noi inspirate de momente iconice din trecut, amintind de apariții memorabile precum Reese Witherspoon în Balmain din anii ’50 în 2006 sau Margot Robbie în Chanel couture din anii ’90 în 2020.

Piese direct din arhive

Amelia Dimoldenberg, corespondenta de pe covorul roșu, a optat pentru o rochie neagră fără bretele din colecția Ralph Lauren toamnă 2007. „Pur și simplu am simțit că a capturat Epoca de Aur a Hollywood-ului,” a declarat gazda emisiunii Chicken Shop Date. „Este întotdeauna atât de special să porți piese de arhivă și să explorezi opțiuni cu o istorie.”

Pe aceeași linie, Miyako Bellizzi, designerul de costume pentru filmul Marty Supreme, a purtat o rochie cu un imprimeu grafic spectaculos din colecția de primăvară-vară 1999 a lui John Galliano pentru Dior, obținută de la Tab Vintage. Și Ariana Greenblatt a ales o rochie John Galliano din 2008, cu umerii goi, provenită de la Raffe Vintage.

Inspirație din Epoca de Aur

Dar nu doar piesele vechi au atras atenția. Unele vedete au preferat să aducă un omagiu trecutului prin creații noi, personalizate. Jessie Buckley, câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță, a purtat o ținută custom Chanel care a fost un tribut adus rochiei purtate de Grace Kelly la Oscarurile din 1956.

La rândul său, Damson Idris a apărut într-un palton bleumarin Prada, o recreare a unei piese din 2012 purtată inițial pe podium de Adrien Brody. Până la urmă, de ce să nu readuci la viață o creație perfectă?

Eleganță și la petrecerile post-Oscar

Trendul a continuat cu aceeași intensitate și la faimoasele petreceri de după ceremonie. La evenimentul organizat de Vanity Fair, Anya Taylor-Joy a întors toate privirile într-un combinezon negru și o piesă sculpturală pe cap, ambele din colecția de toamnă-iarnă 1994 a lui John Galliano. Tot acolo, Kris Jenner a ales o rochie din tul din colecția couture Valentino primăvară-vară 1995.

La petrecerea Fundației Elton John pentru SIDA, Dove Cameron a purtat o creație Balmain din anii ’50.

Hai să fim serioși, o astfel de piesă nu trece neobservată. Keke Palmer a mizat pe o apariție la fel de îndrăzneață, purtând un top metalic (o așa-numită „breast plate”) din colecția Yves Saint Laurent primăvară-vară 2001.

Alte apariții de colecție

Iar lista nu se oprește aici. Beca Michie a purtat o rochie cu un singur umăr din colecția haute couture primăvară-vară 2005 a lui Georges Chakra, în timp ce Isha M Ambani a optat pentru o rochie florală fără bretele din colecția de toamnă-iarnă 2006 a casei Valentino (o piesă de colecție, e drept).

Seara a fost completată de Nicola Peltz Beckham, care a purtat o rochie cu un singur umăr din colecția Valentino primăvară-vară 1998, obținută de la Timeless Vixen.