Ora de vară 2026: Pe 29 martie, ora 3 devine 4. Ce riști pentru o oră de somn?

Ne pregătim iar să dăm timpul înainte. Adică să pierdem o oră de somn. În curând, ceasurile din toată țara vor sări direct spre ora de vară, aducând cu ea zile mai lungi și seri pline de lumină. Dar bucuria asta are un preț, unul pe care corpul nostru îl simte din plin.

Știm deja și când se întâmplă. Spynews a publicat informațiile: totul are loc în martie 2026. Concret, în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie, ora 03:00 va deveni direct 04:00. O oră întreagă dispare. Pur și simplu. O „sacrificăm” ca să avem mai mult soare seara.

Ziua se mărește, dar corpul protestează

Bucuria e mare, mai ales printre tineri. O zi mai lungă sună perfect. Înseamnă mai mult timp afară, mai multă socializare după muncă sau, de ce nu, apusuri de care să te bucuri pe îndelete. Schimbarea asta e semnalul clar că a venit primăvara și vara bate la ușă.

Însă în spatele entuziasmului stă o realitate cam dură. Corpul uman nu e un aparat pe care-l reglezi din buton. El are propriul ceas intern, ritmul circadian, și orice dereglare bruscă lasă urme. Când pierzi subit o oră de somn, corpul tău intră într-un fel de mini-jetlag, forțat să se adapteze la un program care nu e al lui.

Ce se întâmplă, de fapt, în organismul tău

Medicii ne atrag atenția. Primele zile după schimbare sunt cele mai grele. Și nu e vorba doar de o banală oboseală. E mult mai mult de-atât.

Mai întâi, scade puterea de concentrare. Vizibil. Mulți se plâng că sunt amețiți, că nu mai sunt atenți la detalii și fac mai multe greșeli, fie la birou, fie la volan. Surprinzător sau nu, statisticile arată că în prima zi de luni de după schimbare cresc accidentele rutiere și cele de muncă. Dar problemele nu se opresc la concentrare, pentru că organismul reacționează și fizic: inima e supusă unui stres în plus, datele medicale arătând un risc mai mare de infarct și AVC în perioada asta, iar până și digestia poate fi dată peste cap de noul program de somn și de masă.

Ritmul circadian, ceasul intern dat peste cap

Ce e, de fapt, ritmul ăsta circadian? Imaginează-ți un dirijor interior. El coordonează totul în corpul tău timp de 24 de ore, de la somn și trezire, la temperatura corpului, eliberarea hormonilor și digestie. Iar acest ceas intern se ghidează, în primul rând, după lumina soarelui.

Când noi dăm ceasul înainte, îl forțăm pe acest dirijor să schimbe partitura din mers. Brusc. Ajungem să ne trezim și să ne culcăm la ore nepotrivite pentru semnalele interne ale organismului. Rezultatul? O desincronizare totală. De aici oboseala, iritabilitatea și toate problemele de sănătate. Cam scump plătim pentru o oră de lumină în plus, nu-i așa?

Cum poți păcăli ceasul biologic: Sfaturi pentru o adaptare ușoară

Vestea bună e că putem face ceva. Putem reduce șocul. Nu trebuie să așteptăm pasivi noaptea de 28 spre 29 martie. Totul stă în pregătirea din timp.

Cel mai bun truc este să-ți reglezi somnul treptat. Cu 3-4 zile înainte, culcă-te și trezește-te cu 15-20 de minute mai devreme zilnic. E simplu. Așa, când vine duminică dimineața, corpul tău e deja aproape obișnuit cu noul program. Mai ajută și să eviți mesele grele, cofeina sau alcoolul seara, iar dimineața, cum te trezești, ieși la lumină naturală. Mici ajustări, dar care pot face o diferență enormă pentru felul în care treci peste schimbare.