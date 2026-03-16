Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film a adus surprize majore, victorii istorice și discursuri emoționante. Marele câștigător al serii a fost filmul „One Battle After Another”, care a plecat acasă cu statueta pentru Cel mai bun film, regizorul Paul Thomas Anderson obținând în sfârșit primul său Oscar după 14 nominalizări.

Covorul roșu și un monolog memorabil

Pe covorul roșu, roșul aprins a fost nuanța serii, purtată de vedete precum Renate Reinsve, Kylie Jenner și Jessie Buckley. Penele și franjurii au fost, si, la mare căutare, accentele fiind etalate de Nicole Kidman, Demi Moore și Teyana Taylor. Numeroase cupluri celebre și-au făcut apariția, printre care Timothée Chalamet și Kylie Jenner, Paul Mescal și Gracie Abrams sau Kirsten Dunst și Jesse Plemons.

Seara a fost deschisă de Conan O’Brien, care a alergat prin platourile de filmare ale producțiilor nominalizate, a vorbit în norvegiană și a ironizat subiecte precum opera, baletul, Ted Sarandos și dosarele Epstein, încheind cu un moment muzical alături de Josh Groban. Întrebată pe cine susține la ceremonie, Diane Warren, nominalizată de 17 ori fără nicio victorie, a oferit un răspuns memorabil: „Pe mine!”.

Recomandari Teyana Taylor încheie seara Oscar 2026 într-o rochie Chanel din satin alb

O apariție înduioșătoare a fost cea a legendei blues Buddy Guy, la 89 de ani, care a declarat pentru ABC News: „Nu ești niciodată prea bătrân pentru așa ceva… Sunt mai entuziasmat decât oricine altcineva. Acesta este un vis devenit realitate.”

Surprize, lacrimi și o egalitate istorică

Amy Madigan, în vârstă de 75 de ani, a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar pentru „Weapons”. Vizibil emoționată, a glumit despre faptul că s-a epilat degeaba („Am pantaloni, nu trebuia să-mi fac griji pentru asta”), apoi i-a adus un omagiu soțului ei, Ed Harris: „A fost cu mine dintotdeauna, a trecut o grămadă de timp. Și nimic din toate astea nu ar însemna nimic dacă el nu ar fi alături de mine.”

A fost egalitate.

Recomandari Fenomenul Girlboss revine? Femeile reprezintă acum 29% din conducerea companiilor

Da, pe bune. Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj live-action a fost acordat ex aequo producțiilor „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”. Prezentatorul Kumail Nanjiani a glumit: „Ironic că Oscarul pentru scurtmetraj durează de două ori mai mult”. Aceasta a fost a șaptea egalitate din istoria Oscarurilor. Echipa filmului „KPop Demon Hunters” a adus Coreei premiul pentru Cel mai bun lungmetraj de animație, iar regizoarea Maggie Kang a transmis un mesaj puternic: „Acesta este pentru Coreea și pentru coreenii de pretutindeni. Pentru cei dintre voi care arată ca mine, îmi pare atât de rău că ne-a luat atât de mult să ne vedem într-un film ca acesta, dar iată-l. Și asta înseamnă că generațiile viitoare nu vor mai trebui să tânjească.”

Mesaje politice și o premieră în cinematografie

Iar când a venit vorba de premiile pentru documentar, tonul a devenit serios. Premiul pentru scurtmetraj documentar a mers la „All the Empty Rooms”, despre copiii uciși în atacuri armate la școli. Mama uneia dintre victime a urcat pe scenă și a spus: „Jackie este mai mult decât un titlu de ziar, ea este lumina și viața noastră. Violența armată este acum cauza numărul unu de deces la copii și adolescenți. Credem că dacă lumea ar putea vedea dormitoarele lor goale, am fi o Americă diferită.”

Premiul pentru Cel mai bun documentar a fost câștigat de „Mr Nobody Against Putin”. Cineaștii au avertizat în discursul lor: „Mr Nobody Against Putin este despre cum îți pierzi țara. O pierzi prin nenumărate mici acte de complicitate. (…) Cu toții ne confruntăm cu o alegere morală. Dar chiar și un nimeni este mai puternic decât crezi. În numele viitorului nostru, în numele tuturor copiilor noștri, opriți toate aceste războaie acum.” Mesajul a fost amplificat de Javier Bardem, care a adăugat: „Nu războiului. Și Palestina liberă.”

Recomandari Olivia Rodrigo a ales o rochie mini cu pene de la Saint Laurent pentru Oscar

Într-un moment istoric, Autumn Durald Arkapaw a devenit prima femeie care a câștigat Oscarul pentru Cea mai bună imagine, pentru filmul „Sinners”. „Sunt atât de onorată să fiu aici și vreau ca toate femeile din sală să se ridice”, a spus ea. „Pentru că nu aș ajunge aici fără voi.”

Marii câștigători ai serii

Filmul „Sinners” a mai adus un premiu pentru Cel mai bun scenariu original lui Ryan Coogler și Oscarul pentru Cel mai bun actor lui Michael B. Jordan, care l-a învins pe favoritul Timothée Chalamet. Jordan a mulțumit predecesorilor săi, de la Sidney Poitier la Denzel Washington, spunând: „Stau aici datorită oamenilor care au fost înaintea mea”.

Jessie Buckley a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță pentru rolul din „Hamnet”, devenind prima actriță irlandeză care obține această distincție. „Familia mea irlandeză, sunt toți aici. Irlanda le-a cumpărat bilete de avion!”, a exclamat ea, înainte de a-i spune soțului ei: „Vreau să mai fac 20.000 de copii cu tine.”

Dar seara a aparținut filmului „One Battle After Another”. Producția a câștigat premiul pentru Cea mai bună distribuție (o categorie nouă), Cel mai bun actor în rol secundar pentru Sean Penn (care nu a fost prezent) și Cel mai bun scenariu adaptat pentru Paul Thomas Anderson. „Am scris acest film pentru copiii mei, pentru a-mi cere scuze pentru mizeria administrativă pe care am lăsat-o în această lume pe care le-o predăm”, a spus Anderson. Acesta a câștigat, în cele din urmă, și premiul pentru Cel mai bun regizor. „Un tip trebuie să muncească din greu pentru unul dintre astea”, a glumit el. La final, când filmul său a fost anunțat câștigător la categoria Cel mai bun film, regizorul a încheiat simplu: „Să bem un martini. Asta este destul de uimitor.”