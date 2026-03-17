Brandul de încălțăminte și echipament sportiv On își extinde inițiativele de circularitate printr-o evoluție majoră a programului său Cyclon. Lansat inițial în 2022 ca un serviciu pe bază de abonament, programul se transformă acum într-un ecosistem complet de revânzare, donație și reciclare, oferind clienților credite de până la 55 de dolari pentru produsele returnate.

De la abonament la revânzare

Schimbarea de strategie vine ca un răspuns direct la feedbackul primit din partea comunității globale a brandului. Begum Kurkcu, director senior pentru sustenabilitate globală la On, a explicat că anii de testare au stat la baza acestei decizii. „Știm că crearea unui sistem circular necesită mai mult decât o singură soluție, așa că din 2022 am testat diferite modele pentru a înțelege ce funcționează cel mai bine”, a declarat Kurkcu.

Ea a detaliat și programele pilot care au oferit informații valoroase. „De exemplu, în SUA, am lansat Onward pentru a explora trade-in-ul și revânzarea, în timp ce în China, inițiativa noastră CarryOn explorează reparațiile în garanție. Iar la nivel global, programul de abonament Cyclon a testat un nou model de proprietate. Prin rularea simultană a acestor programe diverse, am obținut informații despre infrastructura regională, complexitățile operaționale și – cel mai important – comportamentele reale ale clienților.”

serviciul original de abonament va fi întrerupt. În schimb, întreaga linie de produse din colecția Cyclon (toate concepute pentru a fi reciclate) va fi disponibilă pentru achiziție directă începând cu luna iunie, fără a mai fi nevoie de un abonament.

Un proces simplu cu stimulente clare

Dar de ce această schimbare acum? Se pare că cererea pentru opțiuni sustenabile este în creștere accelerată. Tobias Breme, șeful global al programului Cyclon, a subliniat că noile opțiuni vin în întâmpinarea dorințelor clienților. Consumatorii „doresc din ce în ce mai mult acces la opțiuni mai sustenabile”.

Noul program face exact acest lucru. „Noul nostru program Cyclon îi ajută să facă exact asta, printr-un proces simplu cu stimulente clare”, a adăugat Breme. El a ținut să precizeze că responsabilitatea pentru ciclul de viață al produsului revine companiei. „On se ocupă de toată munca din culise pentru a revinde, dona sau recicla bunurile returnate, astfel încât clienții noștri să știe că ne asumăm responsabilitatea pentru fiecare produs după prima sa viață, printr-o nouă platformă de servicii circulare.”

Cum funcționează, pe bune?

Hai să vedem mecanismul. Articolele returnate în stare excelentă sunt pregătite pentru revânzare prin noul program. Cele care nu se califică pentru a fi vândute din nou vor fi donate prin intermediul unor organizații partenere. Iar dacă nici donația nu este o opțiune, produsele vor fi reciclate.

Echipa On va „inspecta și clasifica îndeaproape” starea fiecărui produs primit, pe baza uzurii vizuale și a integrității funcționale, după cum a explicat Juan Salvarredy Breme. Există trei niveluri de clasificare pentru revânzare:

„Excelent” pentru articolele care sunt ca noi.

„Foarte bun” pentru cele cu semne minore de uzură.

„Bun” pentru produsele care prezintă o uzură ceva mai vizibilă, dar sunt complet funcționale și mai au multă viață în ele.

Prețul este, clar, corelat cu starea. „Prețul de listă pentru revânzare este direct legat de starea articolului”, a confirmat Breme.

Ce primești în schimbul produselor uzate

Aici lucrurile devin și mai interesante pentru consumator. Valoarea creditului primit nu depinde de starea produsului, ci de faptul că acesta poate fi revândut. „Un client va primi credit maxim dacă produsul său predat poate fi revândut, indiferent de starea acestuia”, a clarificat Breme.

Dar ce se întâmplă dacă produsul e prea uzat pentru a fi revândut?

Și pentru această situație există o soluție. „Dacă un produs este prea uzat pentru a fi revândut, îl vom dona sau recicla, iar clientul va primi un credit de 5 dolari ca mulțumire pentru că ne-a ajutat să menținem produsele noastre în mișcare.”

Concret, creditele pentru produsele revândute includ 30 de dolari pentru încălțămintea de adulți, 20 de dolari pentru cea de copii și 30 de dolari pentru accesorii. Vârf de gamă sunt gecile groase și parkas, pentru care se oferă un credit de 55 de dolari.

Noul program Cyclon Resale a fost lansat deja în Elveția, Regatul Unit și Statele Unite, cu intenția de a se extinde și în alte țări. Cei interesați pot accesa platforma Cyclon.On.com pentru a iniția un proces de trade-in sau pentru a cumpăra echipament recondiționat.