Omeprazol – Medicamentul pentru stomac și cele 4 riscuri grave după un an

Ai arsuri la stomac? Iei un omeprazol. Gata. Milioane de români procedează la fel, văzându-l ca pe o soluție rapidă și fără riscuri pentru reflux sau indigestie. Dar ce e, de fapt, în spatele acestei pilule aparent inofensive?, scrie Adevărul.

Omeprazolul este un inhibitor al pompei de protoni. Rolul său e simplu: scade producția de acid din stomac. E un ajutor real contra refluxului gastro-esofagian și se folosește chiar în tratarea infecției cu Helicobacter pylori. Găsești variante la liber, pentru tratamente scurte, dar cele mai multe forme se dau doar cu rețetă, după cum arată informațiile publicate de Mirror și preluate de Adevărul. Problema reală? Utilizarea pe termen lung.

Primele semne de alarmă. Când devine o problemă?

O întrebare frecventă: poți șofa după ce ai luat omeprazol? Răspunsul scurt e da. Ghidurile medicale sunt limpezi. „Omeprazolul nu afectează, de obicei, capacitatea de a conduce, de a merge cu bicicleta sau de a folosi utilaje. Dar dacă vă simțiți amețit sau aveți probleme cu vederea după ce îl luați, așteptați până când aceste efecte secundare dispar”.

Acestea sunt efectele obișnuite. Trecătoare. Surprinzător sau nu, mulți le ignoră pur și simplu. Specialiștii, însă, trag un semnal de alarmă: orice reacție care te deranjează sau nu dispare trebuie vorbită imediat cu medicul sau farmacistul, pentru că ei pot oferi soluții care să diminueze disconfortul. Recomandarea oficială rămâne fermă: „Continuați să luați medicamentul, cu excepția cazului în care vi se spune altfel”.

Pericolul tratamentului pe termen lung. Ce se întâmplă după un an?

Riscul real nu e la pastila luată din când în când. Pericolul crește masiv cu durata tratamentului. Avertismentul specialiștilor ar trebui să pună pe gânduri pe oricine ia medicamentul ăsta ca pe bomboane. „Riscul de a avea efecte secundare serioase poate fi mai mare dacă luați omeprazol o perioadă lungă de timp (un an sau mai mult)”.

Un an. Atât. Un medicament care trebuia să ajute se poate transforma într-o problemă de sănătate complet nouă, de la lipsa de vitamine până la boli autoimune, o listă de complicații ce nu poate fi ignorată.

De la oboseală la oase fragile. Cele 4 riscuri majore

Dacă tratamentul sare de un an, patru efecte secundare serioase ies la iveală. Un remediu se poate transforma într-un pericol.

1. Deficitul de vitamina B12. Acesta e primul, un inamic tăcut. Lipsa vitaminei poate aduce oboseală cronică, amețeli ciudate, spasme musculare dureroase sau o slăbiciune generală care îți distruge calitatea vieții.

2. Oase slăbite. Al doilea risc lovește direct în schelet. Folosirea îndelungată a omeprazolului slăbește oasele. Asta crește dramatic riscul de fracturi, mai ales la șold, încheietura mâinii sau coloană, chiar și după lovituri minore.

3. Reacție alergică severă (anafilaxie). E rară, dar e o urgență medicală. O astfel de reacție înseamnă umflarea bruscă a gâtului sau limbii, o erupție pe piele cu mâncărimi puternice și, cel mai rău, dificultăți de respirație care îți pot pune viața în pericol.

4. Lupus indus de medicament. Poate cel mai neașteptat efect. Medicamentul poate declanșa o formă de lupus, cu simptome care includ erupții pe piele (în special pe zonele expuse la soare, ca fața sau brațele) și dureri de articulații care nu mai trec.

Ce faci dacă apar reacții adverse? Sfatul specialiștilor

Protocolul e clar. Fără interpretări. La primele semne de reacție gravă, trebuie să acționezi imediat. Recomandările oficiale spun că „este important să ceri ajutor medical de urgență dacă iei omeprazol și crezi că ai putea avea efecte secundare grave”.

Și reține: aceasta nu e lista completă. Nici pe departe. Prospectul medicamentului este cea mai bună sursă de informare. Orice simptom ciudat, oricât de mic, trebuie spus medicului sau farmacistului. Ei sunt singurii care pot hotărî dacă tratamentul se modifică, se continuă sau se oprește.