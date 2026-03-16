Secțiunea „In Memoriam” de la Oscarurile din 2026 a fost, cum era de așteptat, plină de emoție, având în vedere numeroasele personalități pe care lumea le-a pierdut în ultimul an. Și totuși, omagiul adus de comediantul Billy Crystal, prietenului și colaboratorului său de-o viață, Rob Reiner, a fost cu adevărat sfâșietor, marcând începutul unei serii de discursuri emoționante.

O prietenie începută în 1975

Billy Crystal, care a găzduit gala Oscar de nouă ori, a deschis momentul cu o amintire personală, de la începuturile carierei sale. „L-am întâlnit prima dată pe Rob Reiner în 1975, când am fost distribuit în rolul celui mai bun prieten al său într-un episod din All in the Family, și a mers atât de bine încât Rob a spus: «Știi, a fost distractiv să-ți joc cel mai bun prieten, de ce nu continuăm așa?»”, a povestit Crystal pe scena de la Dolby Theatre.

Asta se întâmpla acum aproape 50 de ani.

Iar de acolo, parteneriatul lor a creat istorie în cinematografie, comicul amintind publicului de filmele legendare regizate de Reiner, de la The Princess Bride și When Harry Met Sally… până la A Few Good Men.

„Mai buni, mai blânzi, mai umani”

Dincolo de amintiri, discursul a atins o coardă sensibilă atunci când a vorbit despre moștenirea lăsată în urmă de regizor. „Filmele prietenului meu Rob vor dăinui o viață întreagă, pentru că au fost despre ceea ce ne face să râdem și să plângem și despre ceea ce aspirăm să fim… mult mai buni în ochii lui, mult mai blânzi și mult mai umani”, a continuat Billy Crystal.

Dar discursul nu s-a oprit la cariera sa cinematografică. Crystal a adus un omagiu și soției regizorului, Michele Singer Reiner (o fotografă talentată), subliniind dinamica incredibilă a cuplului. „Când Michele Singer a intrat în viața lui, au fost de neoprit. O fotografă talentată, ea nu doar că a produs filme cu Rob, dar energia ei i-a făcut să lupte neobosit pentru justiția socială în țara pe care amândoi o iubeau”.

Un moment care a unit Hollywood-ul

Poate cel mai copleșitor moment al întregului tribut a venit, însă, pe neașteptate. V-ați gândit vreodată cum ar arăta pe aceeași scenă distribuțiile unora dintre cele mai iubite filme din istorie? Ei bine, exact asta s-a întâmplat.

Actori din filmele emblematice ale lui Reiner au urcat pe scenă și s-au ținut de mână, un gest care a amintit tuturor de puterea extraordinară a regizorului de a crea comunități și de a atinge vieți. Pe scenă au fost prezenți, printre alții, Michael McKean, Christopher Guest, Jerry O’Connell, Wil Wheaton, Fred Savage, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Carol Kane, Meg Ryan, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Kevin Pollak, Kathy Bates, Annette Bening, John Cusack și Daphne Zuniga.

O imagine pentru istorie.

Seara tributurilor nu s-a încheiat aici, e drept că. După momentul dedicat lui Reiner, au urmat discursuri la fel de emoționante susținute de Rachel McAdams, care a vorbit despre Catherine O’Hara și Diane Keaton, și de Barbra Streisand, care i-a adus un omagiu lui Robert Redford.