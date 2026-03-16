Olivia Rodrigo a întors toate privirile la petrecerea Vanity Fair Oscar Party de duminică seară. Artista a ales o creație Saint Laurent by Anthony Vaccarello, o rochie mini, pală și acoperită de pene, cu o fundă supradimensionată în talie, purtată la evenimentul găzduit de LACMA.

O rochie care redefinește stilul de petrecere

Rochia fără bretele a avut un corset simplu, stil bandeau, într-o nuanță delicată de blush-nude, care a urmat linia corpului până în talie. Acolo, designul a fost întrerupt de o fundă supradimensionată, legată lejer. Sub aceasta, silueta s-a lărgit rapid, transformându-se într-o fustă mini rotunjită, acoperită complet de pene dese în aceeași nuanță.

Forma a fost undeva între o ținută de cocktail și una de petrecere, cu un aer tineresc și jucăuș, accentuat de tivul care crea un efect de balon (bubble-like hem). Hai să fim serioși, e o alegere îndrăzneață. A completat look-ul cu pantofi stiletto din satin, într-o nuanță pală asortată.

Un moment feminin, în tonuri de roz

Ținuta purtată de cântăreața piesei „good 4 u” marchează un nou moment fashion feminin în tonuri de roz, la mai puțin de două săptămâni după ce a apărut într-o rochie vaporoasă Chloé la prezentarea colecției de toamnă 2026 a brandului, la Paris. Look-ul anterior a avut, în schimb, o tentă boemă, cu bretele subțiri și volane din dantelă.

Iar apariția de la petrecerea post-Oscar nu este un caz izolat, ci o continuare a unei direcții stilistice clare.

Istoria cu Saint Laurent continuă

Apariția sa a extins, de fapt, o istorie mai veche cu brandul Saint Laurent. V-ați fi gândit că relația ei cu brandul de lux datează de la debutul său pe covorul roșu? Totul a început la Met Gala din 2021, când a purtat un costum mulat (catsuit) din dantelă neagră cu detalii din pene, semnat de Anthony Vaccarello.

O colaborare de lungă durată.

Apoi, în 2024, artista a revenit la aceeași casă de modă, purtând o rochie de arhivă, o creație couture fără bretele din colecția de toamnă 1997 a lui Yves Saint Laurent, la Governors Awards.

Petrecerea Vanity Fair, o premieră la LACMA

Petrecerea Vanity Fair Oscar Party a ajuns duminică la cea de-a 31-a ediție. Dar anul acesta a adus o schimbare de locație, evenimentul mutându-se pentru prima dată la LACMA. Desfășurat imediat după cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei, evenimentul exclusivist (accesul se face doar pe bază de invitație) a rămas una dintre cele mai urmărite opriri din noaptea Oscarurilor. Până la urmă, a atras actori, muzicieni, nominalizați și prezentatori la celebrarea anuală a publicației.