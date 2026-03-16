Olivia Rodrigo a ales o rochie mini cu pene de la Saint Laurent pentru Oscar

Autor - Marius Ionescu
Olivia Rodrigo a întors toate privirile la petrecerea Vanity Fair Oscar Party de duminică seară. Artista a ales o creație Saint Laurent by Anthony Vaccarello, o rochie mini, pală și acoperită de pene, cu o fundă supradimensionată în talie, purtată la evenimentul găzduit de LACMA.

O rochie care redefinește stilul de petrecere

Rochia fără bretele a avut un corset simplu, stil bandeau, într-o nuanță delicată de blush-nude, care a urmat linia corpului până în talie. Acolo, designul a fost întrerupt de o fundă supradimensionată, legată lejer. Sub aceasta, silueta s-a lărgit rapid, transformându-se într-o fustă mini rotunjită, acoperită complet de pene dese în aceeași nuanță.

Forma a fost undeva între o ținută de cocktail și una de petrecere, cu un aer tineresc și jucăuș, accentuat de tivul care crea un efect de balon (bubble-like hem). Hai să fim serioși, e o alegere îndrăzneață. A completat look-ul cu pantofi stiletto din satin, într-o nuanță pală asortată.

Rose Byrne a ales o rochie Dior cu detalii florale pentru Oscar 2026
Un moment feminin, în tonuri de roz

Ținuta purtată de cântăreața piesei „good 4 u” marchează un nou moment fashion feminin în tonuri de roz, la mai puțin de două săptămâni după ce a apărut într-o rochie vaporoasă Chloé la prezentarea colecției de toamnă 2026 a brandului, la Paris. Look-ul anterior a avut, în schimb, o tentă boemă, cu bretele subțiri și volane din dantelă.

Citeste si:  Demi Moore rivalizează cu Angelina Jolie într-o rochie Saint Laurent din 2026

Iar apariția de la petrecerea post-Oscar nu este un caz izolat, ci o continuare a unei direcții stilistice clare.

Istoria cu Saint Laurent continuă

Apariția sa a extins, de fapt, o istorie mai veche cu brandul Saint Laurent. V-ați fi gândit că relația ei cu brandul de lux datează de la debutul său pe covorul roșu? Totul a început la Met Gala din 2021, când a purtat un costum mulat (catsuit) din dantelă neagră cu detalii din pene, semnat de Anthony Vaccarello.

Ce s-a ales de Măriuca, copila pe care a vrut s-o adopte Luminița Anghel. Destin tragic al unei fetițe fără noroc
O colaborare de lungă durată.

Apoi, în 2024, artista a revenit la aceeași casă de modă, purtând o rochie de arhivă, o creație couture fără bretele din colecția de toamnă 1997 a lui Yves Saint Laurent, la Governors Awards.

Petrecerea Vanity Fair, o premieră la LACMA

Petrecerea Vanity Fair Oscar Party a ajuns duminică la cea de-a 31-a ediție. Dar anul acesta a adus o schimbare de locație, evenimentul mutându-se pentru prima dată la LACMA. Desfășurat imediat după cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei, evenimentul exclusivist (accesul se face doar pe bază de invitație) a rămas una dintre cele mai urmărite opriri din noaptea Oscarurilor. Până la urmă, a atras actori, muzicieni, nominalizați și prezentatori la celebrarea anuală a publicației.

Citeste si:  Horoscop zilnic: azi, 30 iulie 2016. Vesti bune pentru mai multi nativi
Fenomenul Girlboss revine? Femeile reprezintă acum 29% din conducerea companiilor
Fabletics lanseaza blugi la cererea a peste 1 milion de clienti fideli
Maison Kitsuné și Bonpoint lansează o colecție pentru copii cu prețuri de până la 245 de euro
Fenomenul Girlboss revine? Femeile reprezintă acum 29% din conducerea...

În ultimele luni, mai multe fondatoare de companii, figuri emblematice ale valului de antreprenoriat milenial din anii 2010, și-au început al doilea act în...

Hyunjin de la Stray Kids devine ambasador Guess, iar...

Hyunjin, membrul trupei K-pop Stray Kids, este noul ambasador global al brandului Guess. În același timp, Lids l-a numit pe DJ-ul și producătorul Chase...

Parker McCollum, starul cu 300 mil. stream-uri, își lansează...

„Va fi o conversație scurtă.” Așa descrie Parker McCollum relația sa cu moda. Starul muzicii country, cu patru single-uri numărul unu în topuri și...

Covorul roșu la Oscar 2026 a explodat de culoare...

Covorul roșu de la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, desfășurată pe 15 martie 2026 la Dolby Theatre din Hollywood, a vibrat de...