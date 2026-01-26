27 ianuarie , 2026

Olivia Attwood a confirmat despărțirea. S-a mutat singură într-un apartament gol

Autor - Lavinia Ciofu
3 min.

S-a terminat. Olivia Attwood a rupt tăcerea pe social media. A confirmat, indirect, zvonurile despărțirii de soțul ei, fotbalistul Bradley Dack. Cum? Într-un mod subtil, dar brutal de sincer. Le-a arătat fanilor noua ei casă. O casă goală.

Fosta vedetă din „Love Island” a postat un clip pe Instagram. Simplu. A filmat camerele goale ale noului apartament din Londra, orașul ei natal. Publicația britanică Mirror susține că ruptura a venit după ce Bradley i-ar fi „încălcat încrederea”. Peste imaginile dezolante, Olivia a lăsat un mesaj plin de subînțeles: „Acel vis a fost plantat în inima ta cu un motiv”.

Un inel lipsă și un unfollow. Semnele erau clare

Zvonurile nu au apărut de nicăieri. Pe 25 ianuarie, un detaliu a aprins imaginația tuturor. Paparazzii au fotografiat-o pe Olivia sosind la emisiunea de la KISS FM, pe care o moderează cu Pete Wicks. Pe mână? Nimic. Verigheta lipsea. Un detaliu imposibil de ignorat.

Apoi a urmat Instagram. Fanii cu ochi de vultur au observat imediat. Olivia i-a dat unfollow soțului ei, un gest care, în zilele noastre, e practic o declarație oficială de despărțire. Surse apropiate au confirmat pentru The Sun că Olivia și Bradley „își acordă timp separat” și, chiar dacă evită declarațiile publice, familia și prietenii știu totul. Gesturi mici. Semnificații uriașe.

Ironia sorții: de la Paris la singurătate

Ironia sorții? Criza asta a explodat la scurt timp după o escapadă romantică la Paris, o călătorie care teoretic trebuia să repare fisurile din relație. Atunci, apropiații spuneau că mariajul lor „revenise pe drumul cel bun” după o „vară dificilă”. Liniștea nu a durat mult. Deloc.

Fanii au început să pună cap la cap piesele puzzle-ului. Postările Oliviei din decembrie, cele despre o casă nouă, au acum un cu totul alt sens. La vremea respectivă, vânzarea vilei din Cheshire părea o decizie logică, luată de comun acord pentru a fi mai aproape de echipa lui Bradley, Gillingham FC. Acum, însă, întrebarea e pe buzele tuturor: a fost acela momentul real al rupturii?

„Căsnicia e al naibii de grea”. Mărturisiri fără perdea

Anul trecut nu a fost floare la ureche pentru ei. Nici pe departe. Olivia a recunoscut totul, fără ocolișuri, chiar în podcastul ei, vorbind deschis despre provocările căsniciei și oferind o perspectivă rară, brutal de onestă, despre cum e să trăiești în doi sub lupa publicului.

„Sunt suişuri şi coborâşuri, sunt lucruri din partea lui care nu au fost grozave, e un amestec de chestii”, a recunoscut ea. Fără perdea. Apoi a adăugat: „Am dat-o în bară şi eu, a dat-o în bară şi Brad”. Concluzia ei, tranșantă, a lovit în plin publicul. „La sfârşitul zilei, căsnicia e al naibii de grea. Zvonurile mergeau la turaţie maximă. Chiar nu ne înţelegeam deloc bine”.

Zvonurile cu Pete Wicks, co-prezentatorul TV

Inevitabil, a reapărut în discuție și numele lui Pete Wicks, colegul ei de la radio. O vacanță în Ibiza, unde au fost fotografiați împreună, a turnat gaz pe foc. Păreau foarte apropiați. Olivia a tăiat bârfele din rădăcină. A spus că se aștepta la asta.

„Era de aşteptat. Ştii, cred că atunci când ai doi oameni heterosexuali care lucrează împreună… S-a întâmplat şi când m-am alăturat Towie şi eu cu Pete am devenit foarte apropiaţi. Petreceam mult timp împreună şi zvonurile au apărut şi atunci. Mă aştept la asta”, a explicat ea. Acum, totul e diferit. Un apartament nou în Londra. Un nou început. Olivia pare pregătită să scrie următorul capitol. Singură.

