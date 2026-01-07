Un tribunal olandez a anulat recent căsătoria unui cuplu, după ce s-a constatat că jurămintele de nuntă, redactate cu ajutorul inteligenței artificiale, nu conțineau declarația legală obligatorie. Incidentul, petrecut în aprilie 2025 în Zwolle, a stârnit dezbateri privind rolul inteligenței artificiale în ceremoniile oficiale. Potrivit Euractiv, cuplul a solicitat o ceremonie civilă informală, iar un prieten a apelat la ChatGPT pentru a compune jurămintele.

Ce s-a întâmplat la ceremonie?

În timpul ceremoniei, bărbatului i s-a cerut: „Promiți să fii alături de (numele femeii) astăzi, mâine și pentru totdeauna? Să râdeți împreună, să creșteți împreună și să vă iubiți indiferent de ce?”. De asemenea, au fost întrebați dacă „vor continua să se sprijine reciproc, să se tachineze, să se țină unul de celălalt, chiar și în vremuri dificile?”. După răspunsuri, au fost declarați „nu doar soț și soție, ci mai presus de toate o echipă, un cuplu nebun, dragostea și casa celuilalt!”.

De ce a fost anulată căsătoria?

Tribunalul din Zwolle a constatat că jurămintele nu includeau declarația obligatorie prin care cuplul se angaja să respecte toate obligațiile legale legate de căsătorie. „Declarația menționată arată că bărbatul și femeia nu au făcut declarația prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul Civil olandez”, a hotărât instanța. Din cauza textului utilizat la ceremonie, s-a decis că mariajul nu a fost oficializat, iar „certificatul de căsătorie a fost înregistrat eronat în registrul de stare civilă”, au adăugat magistrații.

Argumentele cuplului și decizia instanței

Cuplul a argumentat că nu a intenționat să facă această greșeală și că ofițerul de stare civilă prezent la ceremonie nu a atras atenția asupra omisiunii. Schimbarea datei căsătoriei ar avea un impact emoțional puternic asupra lor, au susținut ei, cerând să li se permită să păstreze data inițială a nunții ca dată a căsătoriei legale. Cu toate acestea, instanța a respins cererea. „Instanța înțelege cât de importantă este data căsătoriei înscrisă pe certificat pentru bărbat și femeie, dar nu poate ignora legea”, a motivat tribunalul.

Reacții și implicații

Cazul a generat reacții diverse, ridicând întrebări despre limitele utilizării inteligenței artificiale în aspecte juridice și ceremoniale. Unii experți juridici avertizează asupra riscurilor de a încredința sarcini importante, cum ar fi redactarea de documente legale, unor instrumente AI care nu pot înțelege pe deplin implicațiile legale. Alții subliniază necesitatea unei supravegheri umane atente în astfel de situații.

Implicațiile viitoare

Această decizie judecătorească ar putea determina o reevaluare a modului în care sunt utilizate instrumentele de inteligență artificială în diverse domenii, inclusiv în redactarea documentelor legale și în organizarea ceremoniilor oficiale. Este posibil ca autoritățile să impună reglementări mai stricte pentru a preveni astfel de incidente în viitor.

