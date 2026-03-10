Ofertele Amazon februarie 2026 aduc discounturi de până la 40 %

Prima mare campanie de reduceri Amazon din 2026 a început oficial. Evenimentul „Spring Deal Days” promite discounturi masive la mii de produse și se desfășoară pe parcursul unei săptămâni întregi, de pe 10 martie până pe 16 martie.

Potrivit Dailymail, oricine poate profita de oferte, nefiind necesar un abonament Prime, deși membrii beneficiază de livrare mai rapidă și de unele promoții exclusive. Reducerile acoperă o gamă variată, de la căști Apple și gadgeturi Amazon pentru casă inteligentă, până la electrocasnice de bucătărie Ninja, aspiratoare Dyson și Shark sau produse de îngrijire personală.

Oferte pentru casă și familie

Printre cele mai căutate produse se numără cele esențiale pentru locuință. Balsamul de rufe Lenor Outdoorable are un preț redus cu 40%, fiind o alegere populară pentru a întâmpina noul sezon de primăvară. În același timp, rolele de hârtie pentru bucătărie marca Amazon sunt disponibile la cel mai mic preț de până acum, doar 2,11 lire pentru un pachet de patru bucăți.

Părinții pot achiziționa șervețelele umede WaterWipes, un pachet de 12 bucăți fiind disponibil la sub 25 de lire. Acestea sunt apreciate pentru formula simplă, cu 99,9% apă, fiind delicate pentru pielea nou-născuților. De asemenea, hrana pentru pisici, cel mai vândut produs la plic, a atins cel mai mic preț înregistrat vreodată, fiind un moment bun pentru a face provizii.

Tehnologie și gadgeturi la preț redus

Secțiunea de electronice vine cu oferte atractive. Cititorul de cărți electronice Amazon Kindle Paperwhite beneficiază de o reducere de 20%. Cel mai recent model dispune de un ecran mai mare, un design mai subțire și o autonomie extinsă a bateriei.

Camera de supraveghere pentru interior Ring (a doua generație) costă acum 24,99 lire. Aceasta oferă video HD 1080p, funcție de comunicare bidirecțională, un capac detașabil pentru confidențialitate și se instalează ușor. O altă ofertă este noul difuzor inteligent Amazon Echo Dot Max, disponibil la sub 80 de lire, cel mai mic preț de până acum, având un bas de trei ori mai puternic decât modelul din 2022.

Un produs special pentru părinți, Owlet Dream Sock, este de asemenea la cel mai mic preț înregistrat pe Amazon. Dispozitivul premiat monitorizează în timp real nivelul de oxigen, ritmul cardiac și tendințele de somn ale bebelușului și este completat de o cameră ce verifică temperatura și umiditatea din cameră.

Curățenie și îngrijire personală

Cei care caută soluții pentru curățenie pot alege aspiratorul robot eufy G50, care se conectează prin Bluetooth și poate fi programat printr-o aplicație mobilă pentru a curăța părul de animale, firimiturile și praful. O altă opțiune este aspiratorul de mână fără fir Shark WandVac 2.0, care a strâns peste 4.000 de recenzii de cinci stele. Acesta are un design elegant, este ușor și vine cu două moduri de aspirare și două accesorii utile pentru curățenia în casă și în mașină.

În categoria de îngrijire personală, placa de îndreptat părul Remington Shine Therapy a revenit în ofertă. Clienții au descris-o drept „perfectă”, mulți considerând că rivalizează cu mărci de top precum ghd, lăsând părul neted și strălucitor. Un alt produs popular este fluidul iluminator cu protecție solară Garnier Vitamin C Daily UV Brightening Fluid Sheer Glow, SPF50+, care protejează pielea de soare și îi oferă un aspect radiant.