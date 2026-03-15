Actrița Odessa A’zion, în vârstă de 25 de ani, a adus o estetică inspirată de Stevie Nicks pe covorul roșu al celei de-a 98-a ediții a Premiilor Oscar, desfășurată duminică seara în Los Angeles. Într-o robă Valentino spectaculoasă și cu buclele sale rebele, apariția sa a fost una dintre cele mai comentate ale serii.

Un look dramatic, inspirat de anii ’70

Ținuta actriței a avut un aer dramatic, cu influențe clare din anii ’70. Piesa centrală a fost o robă couture supradimensionată, semnată Valentino, încrustată cu cristale și cu un decolteu adânc. Designul a fost completat de franjuri de-a lungul tivului inferior. Sub acest strat voluminos, A’zion a purtat o pereche de pantaloni evazați (bootcut).

Iar pentru a completa ansamblul, a accesorizat totul cu un colier cu diamante și o cravată neagră subțire, legată lejer în jurul gâtului.

Buclele care au stârnit controverse

Dar hai să vorbim despre păr, nu-i așa? Buclele sale negre și rebele i-au căzut fără efort pe frunte, atingându-i sprâncenele dese și ochii nemachiați. Această estetică voluminoasă este, de altfel, coafura sa semnătură, cea care a aprins internetul după premiera serialului „I Love LA”, unde joacă rolul micro-influencerului Gen Z, Tallulah Stiel.

Imediat după difuzarea primului episod, TikTok-ul s-a umplut de cereri pentru rutina ei de îngrijire a părului creț, dar și de speculații că buclele nu ar fi reale. Și, deși mulți critici încă insistă că părul ei este fals, A’zion a clarificat lucrurile. Actrița a recunoscut că a purtat o perucă o singură dată, pentru premiera din Los Angeles a filmului „Marty Supreme”.

O controversă încheiată.

Machiaj natural și detalii discrete

În materie de machiaj, actrița a rămas fidelă stilului său natural și minimalist. Fana declarată a look-ului „no-makeup makeup”, A’zion a optat pentru un ten curat, accentuat doar cu un contur în tonuri calde și un bronzer discret. Genele abia definite (wispy lashes) și buzele conturate subtil peste linia lor naturală au fost singurele elemente care au completat un look foarte proaspăt.

Gala Oscar 2026

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film onorează cele mai bune producții cinematografice ale anului 2025, printre care se numără „One Battle After Another” și „Hamnet”. Evenimentul, găzduit pentru al doilea an consecutiv de Conan O’Brien, are loc la celebrul Dolby Theatre din Los Angeles.

Filmul „Sinners” conduce detașat în topul nominalizărilor, cu un număr record de 16 selecții, inclusiv la categoria Cel mai bun film. Gala Oscar 2026 este transmisă în direct pe ABC și Hulu, începând cu ora 19:00 ET.