Obiectele Feng Shui care țin ghinionul la distanţă. Omenirea se afla in permanenta schimbare, toti vorbim despre nevoia de evolutie pe toate planurile si cautam solutii pentru ca schimbarea sa fie in mod cert facuta in bine, cu alte cuvinte cautam garantii ca deciziile noastre sunt bune.

Problema este ca aceste garantii nu pot fi date de nimeni, pot fi evaluate sansele in mod obiectiv si, eventual, pot fi sustinute cu ajutorul energiilor din spatiul in care locuim.

Gena Rusu, specialist Feng Shui, a explicat, cateva dintre principiile de baza stiintei care studiaza energiile din spatiul in care lucreaza si locuieste omul. Este veche de mii de ani, iar efectele aplicarii remediilor pot fi resimtite in timp, treptat se imbunatatesc aspectele care merg mai putin bine in viata noastra si apar oportunitati pe care este indicat sa le valorificam. Odata cu aplicarea remediilor este important sa incepem un proces de schimbare interioara, pentru ca energia din spatiul in care locuim, impreuna cu aceea personala sa circule in mod armonios si sa ne putem crea o viata conform dorintelor noastre.

“Un specialist in Feng Shui nu poate sti cum sunt amplasate energiile in spatiul in care intra, daca nu face masuratori cu busola Lo Pan si nu calculeaza folosind formule vechi de mii de ani. Numai asa poate identifica modul cum sunt dispuse in casa cele noua energii care corespund stelelor Carului Mare si ale caror influenta o resimtim pozitiv sau negativ in toate aspectele vietii noastre. Din cele noua energii, trei sunt pozitive si sunt reprezentate de cifrele 8, 9 si 1, iar celelalte sase sunt negative. Aceste energii corespund celor cinci elemente fundamentale, iar remediile constau in tipul de relatie care se stabileste intre aceste elemente fundamentale, si anume: Apa, Pamant, Lemn, Foc si Metal. Spre exemplu, Pamantul da nastere Metalului si daca vreau sa obosesc o energie negativa care corespunde elementului Pamant, adica aceea a bolilor sau a ghinioanelor, problemelor, blocajelor, folosim obiecte decorative din Metal, punem sase monede chinezesti, dar putem folosi si Apa pentru aceeasi energie negative de Pamant, deoarece si in realitate se foloseste Pamantul pentru a face baraje si diguri impotriva apei, astfel ca Pamantul este foarte obosit si ne lasa pe noi in pace”, explica Gena Rusu.

Un specialist in Feng Shui face evaluarea spatiului de locuit sau destinat jobului si recomanda remedii pentru energia epocii, care se schimba o data la 20 de ani.

“Spre exemplu, suntem in epoca lui 8 din 2004 pana in 2024, iar din 2024 pana in 2044 vom fi in epoca lui 9. Peste aceasta energie, pentru care se aplica remediile cele mai importante, pentru ca vor fi aplicate pentru perioada urmatoare, pana in 2024, vine energia anului current, pentru care se pun remedii specifice, peste aceasta energie se suprapune energia lunii, a zilei si a orei. Un specialist in Feng Shui poate aplica in locuinta sa, atunci cand este cazul, remedii pentru toate aceste tipuri de energie. Iar formulele de calcul si modalitatile corecte de masurare cu busola Lo Pan a fatadei Feng Shui pot fi invatate de oricine, chiar si de un copil de 12 ani.

Remediile Feng Shui ne pot ajuta sa luam cele mai bune decizii , ne ajuta sa ne gasim echilibrul aducand in viata noastra persoanele care ne pot ajuta sa facem schimbari importante care sa duca in mod firesc la evolutia noastra”, mai spune ea.