Obiceiuri care ne omoara mai repede

Toata lumea stie ca, pentru a trai mai mult, trebuie respectate cateva reguli simple: fara fumat, fara expunere prelungita la soare si fara abuz de alimente procesate. Dar cei care isi doresc cu adevarat o viata lunga si sanatoasa trebuia sa ia masuri suplimentare.

Cateva obiceiuri banale si la care putini s-au gandit ca au vreo importanta pot duce la prelungirea vietii, dar si la cresterea calitatii acesteia. Dar sunt si obiceiuri care ne scurteaza viata, putin cate putin. Idei? Iata cateva:

Obsesia legata de varsta

Paradoxal, fiecare aniversare, dupa o anumita varsta, este mai degraba moment de melancolie sau tristete, nu de bucurie. In general, cam dupa implinirea varstei de 30 de ani in cazul femeilor si 40 la barbati, pare si regretul “am mai imbatranit un an”. Atitudinea este cea vinovata, fiind unul din elementele principale ale varstei sufletesti si spirituale. Fixatia pe dezavantajele inaintarii in varsta, cum ar fi pierderea puterii de concentrare, lapsusuri frecvente, face ca inaintarea in varsta sa fie vizibila mai curand. Cercetatorii de la Purdue University au ajuns la concluzia ca sta in puterea fiecaruia sa descopere secretul propriei “tinereti vesnice”: este mai usor sa fii tanar daca tu crezi ca esti mai tanar.

O dieta fara nuci

Cu exceptia alergicilor, nucile trabuie sa faca parte din alimentatia zilnica. Rezultatele a doua studii realizate pe o perioada lunga de timp au scos la iveala faptul ca mancatorii de nuci au un risc mai mic de a muri din cauza unei forme de cancer, din cauza afectiunilor cardiace sau boli respiratorii. Un studiu care s-a intins pe 30 de ani a aratat ca cei care consuma zilnic nuci, migdale, arahide, alune de padure, fistic sau orice alta varietate de nuci neprajite si nesarate, au in proportie de 20% sanse de a avea o viata mai lunga si mai sanatoasa. Doua maini de nuci sunt suficiente, reprezentand o gustare satioasa si sanatoasa.

Egoismul

Iata un motiv in plus pentru care e mai bine sa dai decat sa primesti: actele de altruism sunt asociate longevitatii. Un studiu publicat in American Journal of Public Health sugereaza ca ajutarea celor din jur reduce stresul si reduce sansele de a deceda dintr-o cauza indirecta a acestuia. Generozitatea este un dar, iar “dar din dar se face Rai”, cum spune o vorba din popor.

Sedentarismul

Daca petreceti aproape toata ziua in aceeasi pozitie, e timpul sa va ridicati. Un studiu amplu arata ca cei care stau pe scaun, la birou, mai mult de trei ore pe zi au speranta de viata mai scurta cu doi ani decat cei cu un loc de munca mai activ. Chiar daca lucrati la un calculator, ridicati-va cat mai des, plimbati-va prin birou, stati in picioare in timp ce vorbiti la telefon, va beti cafeaua sau socializati cu vecinii de birou.

Nopti pierdute

Chiar daca aveti un loc de munca de noapte sau doar un stil de viata de “pasare de noapte”, organismul se impotriveste din inertie cu acesta. Ceea ce-l oboseste peste masura si ii scurteaza viata. Prea putine ore de somn sau somnul dormit adesea impotriva indicatiilor ceasului biologic creste riscul de a dezvolta diabet, obezitate, afectiuni cardiace, accident vascular cerebral. Lipsa somnului accelereaza procesul de imbatranire a creierului si ii afecteaza si performantele.

Atitudinea negativa

Atitudinea negativa nu afecteaza doar psihicul, ci si sanatatea fizica si durata vietii. Femeile de varsta mijlocie geloase, anxioase, stresate au sanse mai mare sa dezvolte boala Alzheimer, conform unui studiu desfasurat pe parcursul a 40 de ani si publicat de American Academy of Neurology. Problema atitudinii poate fi controlata, reducandu-se astfel si riscul unui deces prematur. Daca autocontrolul nu functioneaza, luati in calcul si vitiza la un terapeut.

Frustrarile sexuale

Un studiu publicat in Biological Psychology arata ca cei care au o viata sexuala activa au, in general, o tensiune arteriala mai scazuta decat cei inactivi. Un alt studiu, desfasurat la University of Michigan, arata ca sexul poate fi unul dintre “elixirele tineretii”, expunerea prelungita la feromoni fara posibilitatea desfasurarii actului sexual fiind o sursa de stres accentuat.