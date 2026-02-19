19 februarie , 2026

Oase și Maria Pitică, eliminați de la Power Couple. Au plecat acasă cu 21.000 de euro

Oase și Maria Pitică au părăsit competiția Power Couple România, dar nu cu mâna goală. După șapte săptămâni de concurs, cei doi au fost eliminați, însă au plecat acasă cu o sumă considerabilă, de 21.000 de euro.

Episodul difuzat pe 18 februarie 2026 a adus ultima probă de cuplu înainte de marea finală. Potrivit Cancan, Oase și Maria Pitică au ajuns la duelul pentru eliminare alături de Sandra și Răzvan, care au obținut cel mai mic punctaj. În final, prezentatorul Dani Oțil a anunțat că Oase și partenera sa sunt cei care părăsesc show-ul.

21.000 de euro pentru 7 etape la Power Couple

Chiar dacă eliminarea a fost o lovitură emoțională, efortul depus de-a lungul competiției a fost recompensat financiar. Conform regulamentului emisiunii, fiecare etapă finalizată cu succes aducea cuplurilor participante suma de 3.000 de euro.

Având în vedere că Oase și Maria au rezistat timp de șapte etape, suma totală acumulată de aceștia se ridică la 21.000 de euro. Banii le vor putea fi de folos în planurile de viitor și, probabil, în cele legate de familie.

„Să vadă lumea cât de tare ne iubim”

Pentru Oase și partenera sa, obiectivul principal al participării la Power Couple nu a fost câștigul, ci experiența și distracția. Într-o declarație, Oase a explicat de ce a acceptat provocarea.

„Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria – ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită”, a spus acesta.

El a adăugat și care erau așteptările lor de la această experiență televizată: „Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu. Să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”.

Un cuplu sudat în fața provocărilor

Pe parcursul emisiunii, Oase și Maria Pitică au fost recunoscuți pentru chimia puternică dintre ei. Relația lor, construită de-a lungul anilor, a fost pusă la încercare în fiecare etapă a show-ului de la Antena 1.

Cei doi au reușit să se susțină reciproc în timpul probelor dificile, chiar și în momentele de tensiune maximă, demonstrând un parteneriat solid.

