O youtuberiță pe Insula Antraxului, interzisă 48 de ani – ce a filmat

A ignorat complet avertismentele. A plătit un localnic să o ducă pe un tărâm unde nimeni nu mai punea piciorul și a pornit camera. O vloggeriță din Marea Britanie a explorat o insulă scoțiană cu un trecut atât de sinistru, încât, pentru decenii, pur și simplu a dispărut de pe hărți.

Numele ei este Gruinard. Un petic de pământ în nord-vestul Scoției, care ascunde un secret letal. Publicația Express, citată de Mediafax, scrie că Ellie Whitby, creatoarea contului de travel EllieMarieTV, a vrut să vadă cu ochii ei de ce i se spune „Insula Antraxului”. Și nu, nu e doar o poreclă menită să sperie turiștii.

Insula Morții: Experimentul secret ordonat de Churchill

Totul a pornit în 1942. Războiul era în toi. Premierul britanic Winston Churchill se temea că Germania nazistă ar putea folosi arme biologice. Așa că a dat un ordin clar, consemnat în arhivele BBC: oamenii de știință britanici trebuiau să transforme boli mortale în arme. Le trebuia un poligon de testare. Unul izolat.

Au ales Gruinard, o insulă de 522 de acri. Acolo, savanții au detonat bombe încărcate cu spori de antrax ca să studieze cum se împrăștie agentul patogen. Locuitorii din satele de pe coastă? Nu știau nimic. Tăcere absolută. Zvonurile au apărut însă repede, mai ales când curenții au început să aducă la țărm cadavre de animale de la fermele de pe continent. Testele s-au încheiat în 1943. Dar coșmarul abia începea.

„O aventură foarte înfricoșătoare”

Frica a rămas adânc înrădăcinată în comunitățile locale, chiar și după zeci de ani. Ellie Whitby a povestit cât de greu i-a fost să găsească pe cineva care să o ducă acolo cu barca. „În zonă circulă numeroase povești despre conspirații guvernamentale și mușamalizări, iar oamenii se tem de insula aflată în vecinătate”, a spus ea. Într-un final, un localnic a fost de acord.

A ajuns pe insulă împreună cu un partener. Peisajul i s-a părut dezolant. Barca lor a oprit lângă un sistem de peșteri, dar nu au stat mult. Au căutat semne ale experimentelor, poate un buncăr abandonat, dar nu au găsit nimic la suprafață. Senzația de pericol, însă, era peste tot. Concluzia vloggeriței a fost simplă: a trăit o „aventură foarte înfricoșătoare”.

Surprinzător sau nu, nu au zăbovit.

Ștearsă de pe hărți de teama teroriștilor

Impactul acelor teste a fost devastator. Și de lungă durată. Sporii de antrax sunt incredibil de rezistenți, contaminând solul insulei pentru aproape jumătate de secol. Accesul a fost interzis total. Insula a intrat într-o carantină completă.

Teama autorităților a escaladat. Potrivit Lethbridge News, s-a luat o decizie extremă. Insula Gruinard a fost ștearsă de pe anumite hărți oficiale. De ce? Exista o îngrijorare reală că grupări teroriste ar putea veni să colecteze mostre de sol contaminat pentru a-și crea propriile arme biologice. O amenințare tăcută, la doar câțiva kilometri de țărm.

48 de ani de carantină. Mai este periculos astăzi?

Abia prin anii ’80, guvernul britanic a hotărât că pericolul trebuie îndepărtat. A urmat o operațiune masivă de decontaminare. Sute de tone de sol au fost îmbibate cu o soluție de formaldehidă și apă de mare. O muncă titanică. Și periculoasă.

În 1990, după o serie de teste, guvernul a declarat oficial insula sigură, curățată de antrax. Carantina de 48 de ani a fost ridicată. Panourile de avertizare au mai rămas însă mult timp pe mal, iar localnicii încă se uită cu neîncredere spre acel petic de pământ care, pentru o generație întreagă, a însemnat moarte invizibilă.