O tanara castiga 28.000 de lire pe an aranjand casatorii intre caini

Ellie Brown, o femeie de 30 de ani, are o meserie unică: este un fel de „agent matrimonial” pentru câini-ghid. Rolul ei oficial este de Specialist în Mobilitate cu Câini-Ghid, iar sarcina sa este să antreneze animalele și să le găsească stăpânul perfect dintre persoanele cu deficiențe de vedere.

Potrivit Dailymail, munca ei implică un antrenament de până la cinci luni pentru fiecare câine, timp în care ajunge să le cunoască nevoile specifice și să identifice ce tip de persoană i-ar putea valorifica cel mai bine potențialul. Procesul este complex și ia în calcul totul, de la traficul din zona în care locuiește viitorul stăpân până la prezența veverițelor într-un parc din apropiere. „Pui mult suflet în potrivire și te asiguri că acel câine este asociat cu persoana potrivită. Câinele are un profil. Omul are un profil. Noi trebuie doar să le găsim pe cele care se potrivesc”, a declarat Ellie.

De la televiziune la dresaj specializat

În mod surprinzător, Ellie Brown nu avea multă experiență de lucru cu câinii înainte de a prelua acest rol. Cariera ei a urmat un traseu neașteptat, după ce a decis să renunțe la jobul anterior în timpul pandemiei.

„De fapt, lucram în televiziune, apoi în lockdown mi-am dat seama că nu-mi mai plăcea atât de mult pe cât credeam, așa că am aplicat pentru acest post”, a povestit ea. Ellie a recunoscut că a avut emoții la interviu. „Mă gândeam că nu o să-l obțin pentru că nu eram dresor de câini, dar ei nu căutau pe cineva cu multă experiență în dresaj, deoarece câinii-ghid sunt antrenați într-un mod foarte specific, iar acest lucru poate fi predat persoanei.”

Procesul de antrenament: 5 luni și un salariu de 28.000 £

Pregătirea unui câine-ghid începe la vârsta de opt săptămâni, când puii sunt trimiși la „crescători de căței” care îi îngrijesc în prima parte a vieții. Antrenamentul intensiv începe însă la 13 luni, când câinii ajung în centrele de dresaj. Aici își întâlnesc pentru prima dată specialistul, cu care vor lucra timp de cinci luni.

Salariul de pornire pentru un Specialist în Mobilitate cu Câini-Ghid aflat la început de drum variază între 24.519 și 28.000 de lire sterline, în funcție de experiență. În prezent, Ellie lucrează cu trei câini: Pippie, Bella și Inez. Ea îi învață abilități esențiale, cum ar fi să stea nemișcați în timp ce li se pune hamul sau să se obișnuiască cu zgomotele puternice din trafic. De exemplu, Pippie, care s-a speriat recent de o motocicletă, exersează apăsând un buton care redă sunete de trafic pentru a-și calma nervii. Toți câinii învață și un obicei specific: să-și odihnească capul pe un prosop împăturit, pentru a putea fi îngrijiți de stăpânii lor nevăzători.

Unul din trei câini nu absolvă. „O numim cartof”

Nu toți câinii reușesc să finalizeze programul de pregătire. Aproximativ unul din trei nu are temperamentul sau abilitățile necesare pentru a deveni câine-ghid. Cei care nu trec testul final devin animale de companie sau „câini de prietenie” pentru copiii cu deficiențe de vedere.

„Ca dresor, vrem întotdeauna să încercăm și să lucrăm la anumite comportamente care ar putea fi dificile pentru ei. S-ar putea să fie foarte distrași de veverițe sau de alți câini. S-ar putea să fie puțin sensibili la atingere și să aibă dificultăți în a purta hamul”, explică Ellie. Ea a oferit exemplul Bellei, unul dintre câinii pe care îi antrenează acum. „La început am fost puțin îngrijorată în privința acesteia… O numim cartof, pentru că era destul de lentă. Dar și-a revenit foarte mult în ultima vreme.”

Potrivirea perfectă: Mai mult decât personalitate

Găsirea perechii potrivite nu se rezumă la compatibilitatea personalităților, ci la potrivirea stilului de viață al omului cu abilitățile câinelui. „Este un clișeu, dar fiecare câine este diferit. Fac această meserie de peste cinci ani, dar fiecare câine cu care lucrez are o personalitate diferită”, spune Ellie.

Ea trebuie să ia în considerare numeroși factori. „Sunt o mulțime de lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare la o potrivire, cum ar fi stilul de viață, ce fel de trasee parcurge clientul. Unii câini sunt uimitori la parcurgerea aceluiași traseu în fiecare zi și le place rutina, dar altor câini le place varietatea. Pe Bella, de exemplu, am dus-o pe Linia Northern și a adormit. Dar asta e bine, pentru că sperăm că va fi potrivită cu cineva care călătorește mult cu metroul.” Printre cazurile complexe s-au numărat un stăpân care locuia pe o barcă îngustă și un profesor de școală primară, al cărui câine trebuia să fie confortabil într-o sală de clasă agitată.

Cele mai dificile săptămâni: Integrarea cu noul stăpân

Partea finală a muncii sale este și cea mai complexă. „O parte uriașă a muncii mele este să lucrez cu persoane cu deficiențe de vedere și să le învăț cum să lucreze cu câinele lor. Aș spune că aceasta este probabil partea mai dificilă, dar și cea mai plină de satisfacții”, mărturisește specialista. Unii dintre noii stăpâni nu au avut niciodată un câine, așa că Ellie devine parte din viața lor pentru câteva săptămâni, învățându-i totul, de la îngrijire la parcurgerea de noi rute.

Nu toate potrivirile funcționează. „Pui multă presiune pe tine pentru ca totul să meargă bine, dar este important să înțelegi și că s-ar putea să nu meargă întotdeauna bine, și asta este în regulă”, adaugă ea. Ellie își amintește de prima sa experiență, care a fost deosebit de dificilă. „Nu voi uita niciodată prima mea potrivire. Am avut o cățelușă minunată pe nume Jerry și am antrenat-o cu o doamnă care își pierduse complet vederea și nu mai avusese niciodată un câine. În mod normal, asta ar dura aproximativ cinci săptămâni. Cred că am fost la cursuri cu ea vreo 20. Dar acum sunt pe cont propriu, așa că a meritat totul.” Cu toate acestea, când legătura se formează, semnele sunt vizibile imediat. „Ceea ce îmi place cu adevărat la munca mea este când încep să văd că acel câine se uită acum la noul său stăpân și că se formează legătura. Cred că pur și simplu știi dacă va fi bine.”