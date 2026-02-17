O româncă, cetățean SUA de 10 ani: „Trăiesc ceva ce seamănă cu comunismul din România”

O româncă stabilită în Minnesota, cetățean american de peste 10 ani, trăiește cu teama constantă a raidurilor agenților de imigrație, o situație pe care o compară cu viața din România comunistă. Deși locuiește într-un stat considerat democrat și primitor, politicile administrației Trump au instaurat o atmosferă de teroare în rândul comunităților de imigranți, relatează HotNews.

Alina, al cărei nume a fost schimbat din motive de siguranță, este căsătorită cu James, un cetățean american pe care l-a cunoscut în România. Potrivit HotNews, cei doi au un copil diagnosticat cu autism, care este complet dependent de prezența mamei sale. Tocmai această vulnerabilitate o face pe Alina să stea permanent cu pașaportul în buzunar, de frica de a nu fi „săltată” de agenții ICE (Immigration and Customs Enforcement).

„Dacă noi nu vorbim, cum să se afle adevărul?”

Decizia de a vorbi public despre experiența lor nu a fost una ușoară. Alina și James au dezbătut propunerea timp de câteva zile în familie, conștienți de riscuri. În cele din urmă, au decis că tăcerea nu este o opțiune.

Ei au concluzionat: „Dacă noi nu vorbim, dacă nimeni nu vorbește, atunci cum să se afle adevărul?”.

Comunități terorizate și rețele de sprijin pe WhatsApp

Frica descrisă de Alina este resimțită la nivelul întregii comunități din Minnesota. Oameni cu statut de imigrant, dar nu numai, se tem să mai iasă din casă. Unii părinți evită să își mai ducă copiii la școală sau la medic, de teama unei posibile deportări.

Ca răspuns, școlile din marile orașe și-au suspendat cursurile cu prezență fizică sau au adoptat un program flexibil, cu opțiuni online, pentru a-i proteja pe cei vulnerabili. În paralel, comunitatea s-a mobilizat pentru a-i ajuta pe cei aflați în pericol. S-au format „rețele umanitare” pe aplicații precum Signal sau Whatsapp, unde oamenii învață în cine mai pot avea încredere. Familiile adună alimente, haine, medicamente și alte produse de bază, pe care le livrează direct la ușa celor care se tem de raidurile ICE.

Cel puțin o dată pe săptămână, Alina și James contribuie la aceste rețele underground. Ei fac livrări, donează bani sau trimit prăjituri făcute în casă celor care participă la proteste.

Avertismentul unui avocat specializat în imigrație

Situația descrisă de familia româno-americană este în concordanță cu avertismentele lansate de Dana Bucin, avocat de imigrație în SUA. Aceasta a explicat atât situația românilor care se află deja în centrele de detenție ICE, cât și riscurile de deportare la care sunt supuse anumite familii. Avocata a oferit și detalii despre ce se poate face pentru a evita arestarea.