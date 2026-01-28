O poză cu Zac Efron, arma apărării în procesul fraților Alexander. Mărturia victimei zguduie sala

O fotografie zâmbitoare de la o petrecere a lui Zac Efron a devenit piesa centrală a unui interogatoriu brutal. Așa a început procesul fraților Tal, Oren și Alon Alexander, acuzați de trafic sexual, un caz care expune o lume a luxului și a prădătorilor sexuali ce acționau de peste un deceniu.

Prima victimă care a depus mărturie, sub pseudonimul „Katie Moore”, a povestit cum a fost drogată și violată în 2012 de Alon Alexander. Potrivit relatărilor din Business Insider, totul s-a petrecut după ce participaseră la o vizionare a finalei NBA în penthouse-ul actorului. Frații neagă vehement acuzațiile, susținând că toate întâlnirile sexuale au fost consensuale.

Poza de profil care a inflamat tribunalul

Avocatul apărării a lovit direct. A întrebat-o pe Moore de ce și-ar fi schimbat poza de profil pe Facebook la doar câteva ore după presupusul viol. Fotografia, făcută chiar de Zac Efron, o arăta pe tânără zâmbind la petrecere. O întrebare menită să submineze credibilitatea victimei.

„Ați avut timp să vă schimbați profilul de Facebook?”, a insistat Howard M. Srebnick, avocatul lui Alon Alexander.

Răspunsul femeii a venit ferm, oferind o perspectivă tulburătoare asupra traumei. „Singurul lucru la care m-am putut gândi a fost să mă distrag în acel moment”, a spus ea juriului. „Încercam doar să păstrez normalitatea într-un moment din viața mea când nimic nu era normal.” O încercare de a păstra aparențele, transformată într-o armă împotriva ei.

Mărturia de coșmar: „Eram violată în acel moment”

Detaliile sunt șocante. Moore a declarat că, după petrecerea cu Efron și o vizită la un club, s-a trezit dezorientată, drogată și goală în patul lui Alon Alexander. Acesta era deasupra ei, de asemenea gol. „Am fost șocată și nu aveam nicio idee cum am ajuns acolo”, a mărturisit ea. A încercat să se ridice de două sau trei ori, dar „Alon mă tot împingea înapoi”.

Într-un moment de un cinism greu de imaginat, fratele său, Tal Alexander, ar fi intrat în cameră în timpul presupusului atac. Cei doi frați, spune ea, au purtat o conversație „nonșalantă”. Avocatul lui Tal a încercat să minimizeze prezența clientului său, întrebând cât timp a stat în cameră.

„A fost acolo pentru un moment?”, a întrebat avocatul Alex Kahn.

„Ce înțelegeți prin ‘un moment’?”, a replicat ea, cu vocea fermă.

„Un timp foarte scurt”, a insistat avocatul.

„Ce înțelegeți prin ‘un timp foarte scurt’?”

Văzând că nu obține un răspuns direct, avocatul a reformulat, dar s-a lovit de un zid de durere și realitate brută.

„Nu am putut cuantifica. Pentru că eram violată în acel moment.”

De ce abia acum? Răspunsul care a amuțit sala

O altă întrebare cheie a apărării: de ce a așteptat până în 2024 pentru a contacta autoritățile? Pentru mulți, acest decalaj ar putea părea suspect. Pentru victimă, a fost o perioadă de frică și neputință. Moore a explicat că a realizat că acest caz a devenit „mai mare decât mine”.

Frații, a spus ea, „au rănit oameni, inclusiv pe sinele meu de 20 de ani – versiunea mea care nu a putut face nimic și care s-a simțit prea speriată și neajutorată pentru a face ceva.” Un sentiment de vinovăție transformat în curaj, doisprezece ani mai târziu.

Acuzațiile procurorilor: Violență, lux și „sărbătorirea crimelor”

Procurorii au pictat un tablou sumbru în declarațiile de deschidere. Asistenta procurorului Madison Reddick Smyser i-a descris pe frații Alexander drept „prădători sexuali care au violat împreună zeci de femei și fete și apoi ‘și-au sărbătorit crimele’”. Aceștia și-ar fi folosit averea și statutul pentru a atrage victimele cu promisiunea unor experiențe de lux, călătorii și cazări exclusiviste, doar pentru a le abuza.

Miza este uriașă. Dacă vor fi găsiți vinovați de acuzațiile federale de trafic sexual, Tal Alexander, în vârstă de 39 de ani, și gemenii Oren și Alon, de 38 de ani, riscă închisoare pe viață. Procesul abia a început.