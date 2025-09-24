24 septembrie , 2025

O nouă descoperire medicală: Un antibiotic sintetic cu potențial revoluționar în lupta împotriva superbacteriilor

O echipă de la Universitatea din Liverpool a dezvăluit un antibiotic sintetic experimental, capabil să învingă bacteriile rezistente la multiple medicamente, considerate prioritare de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Substanța, aflată încă în faza de cercetare, a demonstrat rezultate promițătoare în laborator, depășind ca eficiență mai multe medicamente deja aprobate.

Testele realizate de specialiști arată că noul compus a avut o eficiență superioară unor antibiotice consacrate, precum vancomicina, daptomicina, linezolidul, levofloxacina și cefotaxima.

Molecula de bază folosită de cercetători este inspirată din teixobactină, o substanță naturală secretată de bacteriile din sol pentru a elimina microorganismele rivale. Echipa a sintetizat și optimizat structura acesteia, astfel încât noul antibiotic să fie nu doar mai puternic, ci și mai ușor de produs la scară industrială.

Rezultatele, publicate în Journal of Medicinal Chemistry, confirmă că molecula – denumită Novltex – poate distruge bacterii extrem de periculoase, inclusiv Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA), și asta la doze extrem de reduse.

Spre deosebire de tratamentele clasice, Novltex acționează asupra unei molecule esențiale pentru bacterii, numită lipid II, responsabilă de formarea și stabilitatea peretelui celular. Cum această moleculă nu suferă mutații genetice, riscul ca bacteriile să dezvolte rezistență este mult mai mic.

„Acest antibiotic reprezintă un progres semnificativ în lupta împotriva rezistenţei la antimicrobiene (RAM). Deşi sunt necesare mai multe teste înainte ca acest medicament să fie disponibil pentru pacienţi, rezultatele noastre arată că sunt posibile soluţii durabile şi practice pentru combaterea rezistenţei antimicrobiene”, a declarat coordonatorul studiului, dr. Ishwar Singh, într-un comunicat citat joi.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează constant că rezistența la antibiotice reprezintă una dintre cele mai grave amenințări actuale la adresa sănătății publice. Așa-numitele „superbacterii” provoacă anual milioane de infecții și decese, iar arsenalul terapeutic disponibil este în scădere dramatică.

Deși noul antibiotic se află încă în faza preclinică și nu este aprobat pentru uz medical, cercetătorii subliniază că deschide calea către tratamente capabile să combată eficient infecțiile rezistente la multiple medicamente.

Sursa: Aici

