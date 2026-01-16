O instructoare auto fără licență a fost condamnată pentru fraudă

O femeie din Marea Britanie a fost condamnată pentru fraudă după ce a predat lecții de șofat fără a fi calificată. Deși a ajutat aproape 50 de elevi să promoveze examenul, femeia de 40 de ani, mamă a trei copii, trebuie să restituie peste 6.000 de lire sterline cursanților înșelați, relatează Dailymail.

Fraudă de peste 6.000 de lire sterline

Joanne Sharples, în vârstă de 40 de ani, se prezenta elevilor ca având o „pasiune pentru predat” și fiind „răbdătoare, calmă și înțelegătoare”. Ea a riscat o pedeapsă de până la trei ani de închisoare pentru că a încasat bani pentru lecții de conducere fără a fi promovat examenele necesare obținerii licenței. Femeia, angajată ca administrator de birou, a activat inițial legal, ca instructor stagiar, folosind un vehicul închiriat special pentru predare.

Instanța a fost informată că statutul ei de stagiar a expirat în februarie 2024. Sharples a continuat să predea timp de încă nouă luni, până când un cursant a devenit suspicios în privința acreditărilor sale și a raportat-o la Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), agenția care licențiază instructorii auto. Ancheta a stabilit că șase elevi instruiți în zonele Manchester, Irlam și Warrington au fost păgubiți cu sume între 668 și 1.300 de lire sterline.

Acuzațiile și sentința

DVSA a acuzat-o de „un abuz de poziție de putere sau încredere, desfășurat pe o perioadă susținută de timp”. Sharples, din Cadishead, Greater Manchester, a recunoscut faptele de fraudă prin fals în declarații, care au vizat doi elevi și patru eleve în perioada februarie – noiembrie 2024. Tribunalul din Warrington a condamnat-o la un ordin comunitar de 12 luni, care include 120 de ore de muncă în folosul comunității. Femeia a fost obligată să ramburseze 6.464 de lire sterline în decurs de șase luni.

Pagina de Facebook a școlii de șoferi Let’s Learn School of Motoring, unde a lucrat anterior, arată că cel puțin alți 48 de cursanți, inclusiv fiul ei, Kai, au promovat examenul după ce au fost instruiți de ea. Majoritatea acestora au urmat lecțiile în perioada în care femeia avea dreptul legal de a preda, având statut de instructor stagiar.

Apărarea în instanță: „Îi era frică să iasă din casă”

În instanță, avocata apărării, Bridgette Hibbert, a afirmat că Sharples este „o doamnă cu o bună reputație anterioară și nu a mai avut niciodată probleme”. „Nu a avut nici măcar o amendă de viteză și este extrem de plină de remușcări pentru ceea ce s-a întâmplat”, a precizat avocata. „A suferit enorm în legătură cu acest caz. Atât ea, cât și soțul ei muncesc din greu și sunt membri contribuabili ai societății.”

Avocata a explicat că inculpata a simțit „un mare sentiment de realizare când a fost angajată în această muncă, după ce anterior a lucrat în posturi administrative”. „Acceptă că a luat o decizie greșită de a continua să predea elevilor când nu avea examenul pe care trebuia să-l promoveze. Acceptă că a existat o motivație financiară, dar această infracțiune a fost comisă din necesitate, nu din lăcomie. Datora bani mentorului pentru vehiculul pe care îl închiriase și era sub presiune”, a continuat Hibbert. „S-a trezit într-o situație dificilă și a făcut o eroare de judecată, dar de atunci a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a îndrepta lucrurile. I-a fost frică să iasă din casă și să vadă oameni din comunitatea locală.”

Poziția școlii de șoferi și a autorităților

Școala de șoferi Let’s Learn School of Motoring nu este vizată de nicio acuzație. Jacqueline McCreavey, proprietara școlii, a declarat pentru Daily Mail: „Joanne a picat ultima parte a testului pentru a deveni instructor auto autorizat când mai avea câțiva elevi de promovat. I-am spus că poate folosi mașina mea pentru a continua să dea lecții, dar nu putea lua bani. Prima dată când am auzit că accepta plăți a fost când DVSA m-a contactat în decembrie 2024. De atunci, nu a mai avut nicio legătură cu Let’s Learn School of Motoring.”

DVSA, instituția care administrează examinarea pentru permisul de conducere, are în derulare o campanie împotriva instructorilor ilegali. Agenția avertizează că aceștia reprezintă „un pericol pentru cursanți și pentru ceilalți participanți la trafic” și riscă pedepse cu închisoarea. Oricine poate oferi lecții unui cursant dacă are peste 21 de ani și deține permis de cel puțin trei ani, însă este ilegală încasarea banilor pentru aceste servicii fără a fi instructor auto autorizat (ADI) sau instructor stagiar licențiat.