La 51 de ani, Dawn Delikat conduce Pen + Brush, o galerie de artă din New York cu o istorie impresionantă, fondată în 1894 ca un spațiu dedicat femeilor și artiștilor non-binari. Într-o lume a artei care încă se luptă cu echitatea, misiunea galeriei pare mai urgentă ca niciodată. Delikat, care se descrie ca fiind „suficient de matură pentru a-mi urma instinctele, suficient de tânără pentru a fi încă surprinsă”, vorbește despre lecțiile care îi ghidează munca și despre viitorul unui spațiu cultural unic.

O lecție de la mama, relevantă și azi

Deși în copilărie își dorea să devină medic veterinar sau cântăreață, Delikat recunoaște că nu s-a potrivit niciunei căi. „Nu mă pricep la știință și nu am ureche muzicală, dar grija și exprimarea au fost întotdeauna fire constante în viața mea.” Aceste instincte și-au găsit forma în munca ei de la galerie, ghidată de o lecție fundamentală primită de la mama sa. Cum vine asta în practică?

„Una dintre cele mai influente lecții din viața mea a venit de la mama mea. Cu mult înainte ca răspunsurile să fie instantanee, ea m-a învățat că nu poți și nu trebuie să știi totul singur. Ceea ce contează este să știi cum să gândești, cum să asculți și unde să mergi pentru cunoștințele de care ai nevoie”, explică Delikat. Această filozofie o aplică direct în conducerea organizației non-profit prin provocările economice și culturale actuale. „Îmi amintește că curiozitatea, umilința și colaborarea, alături de inteligența colectivă a unei comunități, sunt cele care duc lucrurile înainte.”

Istoria nu e de ajuns

Pen + Brush a fost înființată în 1894, într-o perioadă în care foarte puține instituții luau în serios arta creată de femei. „Ceea ce continuă să pară radical este cât de relevante sunt încă acele valori fondatoare. Accesul, comunitatea și echitatea rămân în centrul muncii noastre”, spune Delikat. Dar e de ajuns să te bazezi pe o istorie de peste un secol?

Reverența fără acțiune nu creează schimbare.

Când galeria s-a mutat de pe strada 10 pe strada 22, acum mai bine de un deceniu, echipa a înțeles că istoria singură nu poate schimba prezentul. „A trebuit să fim pe deplin prezenți și să facem treaba acum, creând programe care pot răspunde mizelor secolului XXI.” De atunci, galeria a crescut alături de sute de artiste precum Michela Martello, Lola Flash, Deborah Jack, Michela Griffo și, mai recent, Pyaari Azaadi.

Curatoriat cu misiune, nu după trenduri

Iar impactul galeriei se vede clar în felul în care abordează selecția artiștilor. „Ajutăm artistele să fie văzute într-un context istoric al artei care le-a exclus prea des, nu pentru că lucrările nu existau, ci pentru că piețele și instituțiile nu le-au acordat atenție.”

Ce înseamnă, mai exact, un curatoriat cu misiune? Delikat explică: „Curatoriatul cu misiune înseamnă a face loc lucrărilor care nu se pliază pe tendințe, ci vorbesc onest despre momentul în care trăim.” Până la urmă, cine plătește pentru asta? Pentru ca astfel de instituții să supraviețuiască, e nevoie de un anumit tip de susținere. „Avem nevoie de sprijin real din partea finanțatorilor, partenerilor și colecționarilor care înțeleg că investiția timpurie în artiști nu este speculativă. Este fundamentală. Când colecționarii se implică devreme și intenționat, ei ajută la susținerea vocilor artistice suficient de mult timp pentru ca acei artiști să intre în conversații instituționale și de piață mai largi cu putere și autonomie.”

Proiecte noi și o bienală a femeilor

Și galeria nu stă pe loc. După ce a încheiat pe 14 februarie expoziția solo a artistei Pyaari Azaadi, „Talkin’ Bout a Revolution”, Pen + Brush a deschis un nou capitol. Acum găzduiește Every Woman Biennial (cea mai mare bienală din lume dedicată femeilor și artiștilor non-binari), o colaborare care unește două organizații cu un scop comun. Pe lângă asta, se lansează un „Curatorial Squad” și un nou consiliu consultativ, pentru a aduce mai multe voci în procesul decizional.

Pe 30 aprilie se va deschide „The NOW After”, o expoziție de grup care explorează ce rămâne în urmă după momente de ruptură și transformare. Peste toate aceste proiecte, focusul rămâne neschimbat: „crearea unor platforme care pun artistul pe primul loc, unde vocile puternice pot fi văzute, sprijinite și lăsate să modeleze conversația culturală.”

New York sau nicăieri

Dincolo de strategie și misiune, legătura lui Dawn Delikat cu orașul este profundă. Locul ei preferat? „Oriunde lângă apă, unde orașul se subțiază suficient de mult pentru a te lăsa să respiri și unde scara cerului pune totul înapoi în perspectivă.”

Întrebată dacă va părăsi vreodată New York-ul, răspunsul ei este categoric. „Nu cred. Sunt atrasă de oceane și de a vedea mai mult din lume, dar New York-ul trăiește în sistemul meu nervos, la bine și la rău. Nu mă văd plecând. New York sau nicăieri încă pare adevărat.”