O formă rară de diabet asociată cu malnutriția surprinde specialiștii

Specialiștii în sănătate atrag atenția că malnutriția poate declanșa o formă aparte de diabet, distinctă de cele deja cunoscute. Ei cer ca această boală să fie recunoscută la nivel internațional sub denumirea de „diabet de tip 5”, pentru a facilita măsurile de prevenție și tratament în statele afectate grav de sărăcie și foamete.

O nouă formă de diabet legată de malnutriție. Nu este cunoscut de specialiști

Diabetul de tip 2, cel mai des întâlnit, este asociat cu obezitatea și rezistența la insulină la adulți, în timp ce tipul 1 apare de regulă la copii, atunci când pancreasul nu mai produce suficientă insulină. Însă cercetările recente au evidențiat o variantă diferită a bolii, întâlnită frecvent la tinerii sub 30 de ani. Aceasta influențează producția de insulină, dar într-o manieră mai puțin severă decât tipul 1, iar spre deosebire de tipul 2, nu se leagă de excesul de greutate, ci de subponderabilitate, cauzată de lipsa hranei.
Potrivit unui studiu publicat în revista The Lancet Global Health, peste 25 de milioane de persoane trăiesc cu această formă de diabet, în special în țările aflate în curs de dezvoltare. „Facem apel către comunitatea medicală internațională să accepte această boală ca o entitate separată”, au transmis autorii articolului, subliniind acordul la care a ajuns Federația Internațională de Diabet la începutul anului.

Deși au fost folosite denumirile tip 3 și tip 4, acestea nu au primit validare oficială. În schimb, experții au decis să denumească această formă tip 5, chiar dacă rădăcinile problemei sunt mai vechi. În anii ’80 și ’90, Organizația Mondială a Sănătății a inclus temporar în clasificările sale un „diabet asociat malnutriției”, însă categoria a fost eliminată în 1999, din lipsă de consens între specialiști privind legătura directă cu subnutriția.

Ce asociere este între lipsa hranei și diabet

De atunci, numeroase cercetări realizate în state precum India, Bangladesh, Etiopia, Nigeria, Pakistan, Uganda, Rwanda sau Indonezia au indicat că există o asociere între lipsa hranei și apariția acestui tip de diabet. Totuși, mecanismul biologic exact care explică fenomenul nu este clarificat, iar eficiența tratamentelor folosite în prezent pentru alte forme de diabet rămâne incertă în cazul tipului 5.
Autorii studiului susțin că cea mai eficientă modalitate de combatere a bolii o reprezintă consolidarea programelor deja existente împotriva foametei și sărăciei. Ei recomandă asigurarea accesului populației la „alimente de bază accesibile, dense în energie și bogate în proteine și carbohidrați complecși”, cum ar fi lintea, leguminoasele, cerealele îmbogățite cu ulei sau produsele fortificate.

